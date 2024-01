Melanoma Metastatico: sintomi e sopravvivenza

Un melanoma molto aggressivo, come per esempio il melanoma nodulare , può diventare pericoloso per la vita già dopo 6 settimane dalla sua comparsa.

Le lampade abbronzanti emettono raggi UVA, i quali, come detto in precedenza, sono capaci di danneggiare il DNA delle cellule cutanee, melanociti inclusi. Le lampade abbronzanti giocano un ruolo favorente nello sviluppo del melanoma quando il ruolo impiego è eccessivo o improprio (produce scottature).

I melanomi e i tumori della pelle connessi all'eccessiva esposizione alle radiazioni ultraviolette possono formarsi anche in punti del corpo normalmente non esposti alla luce solare.

La luce solare contiene tre tipi di raggi UV: A ( UVA ), B ( UVB ) e C ( UVC ). Correlati alla comparsa dei tumori della pelle , melanoma compreso, sono gli UVA e gli UVB, con i secondi ancora più pericolosi dei primi (gli UVC non passano l'atmosfera terrestre). L'esposizione alla luce solare è dannosa e favorisce la comparsa di melanomi quando:

Le mutazioni che causano i tumori, melanomi compresi, interessano geni che controllano la crescita e lo sviluppo cellulare ; questo spiega per quale motivo le neoplasie si caratterizzano per un fenomeno di proliferazione cellulare incontrollata : le mutazioni genetiche, infatti, determinano la produzione di proteine disfunzionali , non più in grado di regolare crescita e sviluppo cellulare.

I melanomi si distinguono dai nevi proprio per l'irregolarità della forma e dei bordi, e per le dimensioni.

Gli esami fondamentali per la diagnosi di melanoma metastatico sono la biopsia del sospetto tumore e la biopsia del linfonodo sentinella : queste indagini, infatti, forniscono informazioni relativamente all' istologia del tumore , alla sua stadiazione e alla sua diffusione in altri distretti. Gli esami bioptici prevedono la raccolta di un campione di tessuto tumorale (dalla massa e dai linfonodi limitrofi) e la sua successivamente analisi in laboratorio, per studiarne appunto l'istologia e interpretarne la stadiazione.

Terapia

Cura del Melanoma Metastatico

Le condizioni dei pazienti con melanoma a questo stadio sono drammatiche e il trattamento ha generalmente valore palliativo.

Il piano terapeutico attuato in presenza di melanomi di stadio 4 potrebbe comprendere:

l' intervento chirurgico di asportazione del tumore primario e di eventuali linfonodi,

di asportazione del tumore primario e di eventuali linfonodi, la chemioterapia ,

, l' immunoterapia ,

, la radioterapia e

e la terapia mirata.

La scelta della terapia dipende da fattori quali:

Dimensioni del tumore primario;

Infiltrazione e diffusione del tumore in altre parti del corpo;

Condizioni di salute del paziente.

Obiettivi della terapia

Ridurre o arrestare la crescita del tumore laddove si è diffusa;

Impedire la diffusione in nuove aree;

Contrastare la sintomatologia, cercando per quanto possibile di migliorare le condizioni di salute del paziente.

Chirurgia

La terapia chirurgia include l'asportazione del tumore e dei linfonodi intaccati dalle cellule neoplastiche.

Contro i tumori di stadio IV, la chirurgia apporta benefici limitati, in quanto ormai la neoplasia si è già diffusa altrove.

Chemioterapia

La chemioterapia consiste nella somministrazione di farmaci (i cosiddetti chemioterapici) in grado di uccidere tutte le cellule in rapida crescita, tra cui anche quelle tumorali.

La chemioterapia ha un effetto limitato contro il melanoma metastatico, ma resta comunque un'alternativa qualora la terapia mirata e l'immunoterapia non fossero applicabili.

Radioterapia

La radioterapia prevede l'esposizione della massa tumorale a una certa dose di radiazioni ionizzanti ad alta energia (raggi X), allo scopo di distruggere le cellule neoplastiche.

La radioterapia può aiutare a mitigare i sintomi dei melanomi metastatici che hanno raggiunto cervello, ossa o tessuti cutanei limitrofi.

Immunoterapia e terapia mirata

L'immunoterapia e la terapia mirata sono i trattamenti dai maggiori effetti terapeutici nei confronti dei melanomi al IV stadio.

Purtroppo, hanno lo svantaggio che potrebbero causare gravi effetti collaterali; tuttavia, va detto anche che l'attuazione di determinate precauzioni può limitare tali effetti.

Immunoterapia

L'immunoterapia prevede l'impiego di farmaci che rafforzano il sistema immunitario, in modo che questo possa contrastare meglio il tumore.

L'immunoterapia può attuarsi mediante flebo o un'unica iniezione ad alte dosi.

Farmaci immunoterapici impiegati in presenza di melanomi metastatici sono:

Ipilimumab;

Nivolumab, nivolumab-relatlimab-rmbw e pembrolizumab (Keytruda) usati in combinazione;

Interferone alfa e interleuchina-2.

Terapia mirata

La terapia mirata mira a uccidere le cellule tumorali senza danneggiare quelle sane.

I farmaci impiegati per questo trattamento sono studiati per funzionare meglio nelle persone con determinate mutazioni genetiche.

Per esempio, sono disponibili farmaci ideali per i melanomi caratterizzati dalla mutazione del gene BRAF, mutazione presente in circa la metà delle persone affette da melanoma e che favorisce la crescita del tumore. I farmaci progettati per agire contro BRAF ne riducono l'attività, bloccando la crescita tumorale e allungando la vita del paziente.

Tra i farmaci anti-BRAF si segnalano:

Dabrafenib;

Encorafenib;

Vemurafenib.

Esistono poi farmaci che bloccano la proteina MEK, un enzima spesso iperattivo in alcuni tumori, tra cui il melanoma.

Usati in combinazione con gli inibitori di BRAF, questi farmaci sembrano ridurre le dimensioni dei tumori per un periodo di tempo più lungo.

Tra i farmaci anti-MEK si segnalano: