Perché è importante come ci si sveglia al mattino? Il modo in cui si trascorrono i momenti iniziali della giornata può avere un grande impatto sulle ore successive. Lo stile di vita contemporaneo spinge molte persone a sostenere ritmi frenetici fin dai primi minuti di veglia, ma questo è controproducente sotto molti punti di vista, primo tra tutti la salute. A fare da contraltare, un modello si sta imponendo con sempre maggior vigore, soprattutto tra le nuove generazioni, quello della mattina lenta, che consiste in una serie di rituali da mettere in atto appena svegli che aiutano a non di tuffarsi nella giornata lavorativa in fretta, ma seguendo il proprio ritmo. Questo schema promette molti benefici e tutti possono metterlo in pratica perché può essere adattata alle diverse esigenze e tempistiche, comprese quelle di chi al mattino si sente pieno di energia e non vuole sopprimerla e di chi non ha molto tempo a disposizione.

Cos'è una mattina lenta? La mattina lenta si pone come antidoto allo stress che la maggior parte delle persone affronta fin dalle prime ore del giorno e come veicolo di benessere per la salute del corpo e della mente. In concreto, consiste nel non buttarsi negli impegni e nei doveri appena svegli ma concedersi un po' di tempo per sé. Metterla in pratica impone di fermarsi e dare priorità a se stessi, compiendo azioni rilassanti che si amano ma che non ci si concede mai per mancanza di tempo. Non ne esistono di pre definite, la scelta è libera e può spaziare dal sorseggiando un caffè o un te in solitudine al fare ginnastica, stretching o meditazione, ma si può anche scrivere un diario, praticare una skincare routine, sedersi sul balcone o riordinare i propri spazi. L'importante è che l'attività o le attività che si decide facciano parte della propria mattina lenta siano funzionale alla scoperta della propria consapevolezza e della coltivazione del tempo presente. Durante questi rituali, infatti, non si pensa a ciò che accadrà nel corso della giornata, ma solo a ciò che sta accadendo in quel momento specifico.

Quali sono i benefici della mattina lenta? I benefici che possono scaturire da un approccio mattutino lento sono diversi. Per prima cosa, al contrario di una routine affrettata, può aiutare a gestire meglio le proprie emozioni, a sviluppare la consapevolezza di se stessi e a riflettere ed elaborare come ci si sente emotivamente. Dare il via alla giornata in modo frenetico può mettere a dura prova il sistema nervoso ancor prima di iniziare davvero a lavorare perché rende ipereccitati, ansiosi o stressati, sentimenti che rischiano di accompagnare fino a sera. Al contrario, rallentare, contribuisce a mantenere la calma e aiuta ad arrivare psicologicamente più pronti alle eventuali difficoltà che potrebbero dover essere affrontate nel corso della giornata. Infine, una mattina lenta può stimolare la creatività.