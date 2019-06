Il materasso deve essere comodo, rendere il momento del riposo piacevole, sorreggere bene il peso del corpo e sostenere correttamente la colonna vertebrale. Poi, per gusti ed esigenze soggettive, c'è chi desidera un materasso più rigido, chi più soffice, ma (soprattutto negli ultimi anni) ad andare per la maggiore sono i materassi Memory Foam, divenuti simbolo per antonomasia del "dolce dormire".

Ecco un materasso Memory in espanso a 7 zone differenziate di AmazonBasics. Un prodotto, con un ottimo rapporto qualità-prezzo, che assicura comodità e sonno riposante. Dotato di un'imbottitura in 100% poliuretano e di un design a 7 zone differenziate e superficie multistrato, questo materasso Memory evita pressioni nelle zone solitamente più sollecitate (spalle, fianchi) permettendo una distribuzione omogenea del peso corporeo. Si adegua perfettamente alla forma del corpo, tenendo sempre allineata la spina dorsale.

Un materasso semi-rigido, in memory e lattice di nuova generazione, è il Cosmos - Activated Carbon, con ACTIVE LATEX a base di lattice naturale e struttura a cellule aperte, in grado di offrire la migliore ventilazione e flessibilità. La schiuma viscoelastica VISCO V200, accoglie il corpo, progressivamente, creando un effetto anti-gravità che elimina i micro risvegli notturni. Il memory GRAPHITEX arricchito con particelle di grafene è pensato per supportare tutto il corpo in maniera uniforme. Infine la Fodera Carbotex, assorbe le tensioni muscolari favorendo la circolazione del sangue e l'allineamento della colonna spinale.