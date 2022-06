Materasso Memory Foam: Come Scegliere il Migliore

Quale materasso è meglio comprare? Che si tratti di coppie o di single, questa è la domanda che mette molti in crisi. La scelta del materasso, infatti, è un argomento molto delicato.

Il materasso deve essere comodo, rendere il momento del riposo piacevole, sorreggere bene il peso del corpo e sostenere correttamente la colonna vertebrale (ovviamente con l'aiuto di delle reti per materasso adeguate). Poi, per gusti ed esigenze soggettive, c'è chi desidera un materasso più rigido, chi più soffice, ma (soprattutto negli ultimi anni) ad andare per la maggiore sono i materassi Memory Foam, divenuti simbolo per antonomasia del "dolce dormire". Questo materiale, del resto, è costituito da una speciale schiuma densa a base di poliuretano ed è un materiale termosensibile e viscoelastico. Queste caratteristiche gli consentono di modellarsi in base al calore noto per essere particolarmente comodo, infatti viene utilizzanto anche per le scarpe in memory foam, molto amate da chi cammina tanto o trascorre molto tempo in piedi.

Materasso Memory Foam: caratteristiche

Ma perché il materasso Memory Foam è tanto apprezzato? A distinguere un materasso "Memory" da un normale materasso a molle o in lattice è la sua capacità di sostenere il corpo e adattarsi alla sua forma durante il sonno.

Un materasso Memory, però, per essere di qualità deve avere alcune caratteristiche:

spessore di almeno 20 centimetri

lastre di Memory di densità non inferiore a 40 kg/m3

Un buon materasso Memory, infine, deve essere traspirante, antiacaro, antifungini e anallergico. Come si capisce da questa descrizione, questo tipo di materasso può essere abbastanza costoso, per questo vi suggeriamo di cercare i materassi in memori foam in offerta al Black Friday.

I Migliori Materassi in Memory Foam disponibili online

Vediamo ora alcuni esempi di materassi in Memory Foam, selezionati tra quelli più venduti e meglio recensiti su Amazon e tra i quali poter scegliere quello più adatto alle proprie caratteristiche ed esigenze:

Materasso Amazon Basics

Ecco un materasso Memory in espanso a 7 zone differenziate di AmazonBasics. Un prodotto, con un ottimo rapporto qualità-prezzo, che assicura comodità e sonno riposante. Dotato di un'imbottitura in 100% poliuretano e di un design a 7 zone differenziate e superficie multistrato, questo materasso Memory evita pressioni nelle zone solitamente più sollecitate (spalle, fianchi) permettendo una distribuzione omogenea del peso corporeo. Si adegua perfettamente alla forma del corpo, tenendo sempre allineata la spina dorsale.

Materasso Marcapiuma

Un ottimo prodotto, comodo e anche pratico da pulire perché sfoderabile, è il Materasso Memory sfoderabile e anti-acaro di Marcapiuma. Si tratta di un modello ortopedico a 9 zone differenziate per un effetto relax imbattibile. Il materasso è composto da 5 strati:

primo di colore blu 1,5 cm in Softfeel favorisce la traspirabilità

secondo di colore bianco fino a 6 cm in Memory Foam, in schiuma viscoelastica, termosensibile ed automodellante, diviso in 9 zone con parte centrale alveolare massaggiante

terzo e quinto di colore grigio in WaterFoam in poliuretano espanso ad acqua ad alta resilienza, struttura portante

quarto di colore rosso sagomato ad onda in WaterFoam ad alta densità che simboleggia la spina dorsale del materasso

Materasso Cosmos

Un materasso semi-rigido, in memory e lattice di nuova generazione, è il Cosmos - Activated Carbon, con ACTIVE LATEX a base di lattice naturale e struttura a cellule aperte, in grado di offrire la migliore ventilazione e flessibilità. La schiuma viscoelastica VISCO V200, accoglie il corpo, progressivamente, creando un effetto anti-gravità che elimina i micro risvegli notturni. Il memory GRAPHITEX arricchito con particelle di grafene è pensato per supportare tutto il corpo in maniera uniforme. Infine la Fodera Carbotex, assorbe le tensioni muscolari favorendo la circolazione del sangue e l'allineamento della colonna spinale.

Materasso Mentor

Perfetto per garantire un ottimo sostegno alla schiena, anche il materasso di Mentor. Caratterizzato da una composizione in Memory su base Water Foam dello spessore di 7 cm, è rivestito da un tessuto traspirante elasticizzato e presenta un'imbottitura in fibra anallergica con proprietà termiche. Tra le sue caratteristiche, anche le 4 maniglie per spostarlo facilmente. Il materasso di Mentor è disponibile in diverse misure ed è stato apprezzato dagli utenti di Amazon per la comodità ma anche per la qualità dei materiali.

Materasso Miasuite

Miasuite propone un materasso indeformabile in WaterFoam alto 14 centimetri, di rigidità media e con tessuto in Aloe Vera, che rispetta la naturale curvatura della colonna vertebrale garantendo ogni notte il massimo comfort. La lastra in WaterFoam anallergico ed antiacaro da 12 centimetri è di un materiale innovativo e tecnologico: è indeformabile e recupera rapidamente la forma originaria dopo le sollecitazioni. Packaging igienico sottovuoto al riparo da polveri e batteri. Rimosso l'imballaggio, il materasso recupererà la consistenza e la forma originale entro 48/72 ore.

Ecco altri materassi in Memory Foam particolarmente apprezzati dagli utenti online:

Materasso Memory: prezzi

Il prezzo di un Materasso Memory può oscillare dai 170 ai 1000 euro a seconda della marca, dello spessore, della qualità e delle caratteristiche del materasso.

Contenuto sponsorizzato: My-personaltrainer.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, My-personaltrainer.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificate disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.