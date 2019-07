Il materasso o materassino gonfiabile è un accessorio che può tornare utile in diverse situazioni. Sul mercato la scelta è molto vasta e si va dai modelli più sottili, vivaci e comodissimi per un bagno rilassante in mare o in piscina, ai materassi gonfiabili (o autogonfianti) per dormire in campeggio o in casa quando si ha necessità di un posto letto di emergenza. Ecco una selezione di materassi da mare o da campeggio di qualità e con un buon rapporto qualità prezzo da acquistare subito online.

Materasso gonfiabile da campeggio

(fonte: Photo Courtesy)

Il materasso gonfiabile è sicuramente una soluzione comoda ed economica per chi sceglie di trascorrere una vacanza in campeggio. Facile da gonfiare, infatti, risulta comodo, della giusta altezza ed è disponibile nella versione singola e matrimoniale. Intex Classic Jr T, ad esempio, è un materasso altamente versatile, suggerito per l'utilizzo in tenda, ma anche in appartamento (nel caso in cui si avesse necessità di un altro letto). La struttura del materasso è composta da tubolari paralleli che rendono la superficie comoda per un riposo piacevole. Il materasso si gonfia e sgonfia con una pompa manuale o elettrica (che però non sono incluse nella confezione). Il materasso Intex Classic Jr può essere utilizzato anche in acqua.

Materasso gonfiabile singolo e matrimoniale

(fonte: Photo Courtesy)

Intex Comfort Plush, invece, è un modello di materasso gonfiabile più all'avanguardia, realizzato con un'innovativa struttura di fibre in poliestere che si adattano ad ogni peso e tipo di corpo. Il materasso gonfiabile in questione è disponibile in varie dimensioni (singolo, una piazza e mezza, matrimoniale) e in qualunque misura, arriva dotato di una pompa elettrica incorporata che gonfia il materasso al massimo in 4 minuti.

Materassino gonfiabile per il mare o la piscina

(fonte: Photo Courtesy)

Infine concentriamoci sulle vacanze al mare, con due modelli di materassino gonfiabile, sbarazzini, originali e comodissimi, per un'estate all'insegna del relax in acqua. Il primo è un simpatico materassino a forma di ghiacciolo gusto anguria. Facilissimo da gonfiare, leggero e pratico da poter portare in spiaggia (senza doverlo sgonfiare ogni volta), resistente e confortevole. Un materassino che non passerà inosservato.

(fonte: Photo Courtesy)

Il secondo modello di materassino per il mare che vogliamo proporvi, invece, è un sacco che si gonfia con l'aria e che diventa un comodissimo materassino-amaca da utilizzare sulla sabbia, dentro l'acqua e, perché no, anche per il riposino pomeridiano in casa o all'aria aperta.