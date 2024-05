Materasso antiacaro: guida all'acquisto

Acquistare un materasso è una scelta impegnativa, dal momento che questo complemento da letto rimarrà nelle nostre case più anni possibile. Scegliere un prodotto completamente anallergico è in realtà un qualcosa di impossibile da fare, in quanto per anallergico s'intende la proprietà di una sostanza di non provocare reazioni allergiche e nessuna sostanza in realtà è anallergica di natura, poiché possono verificarsi ipersensibilizzazioni a qualsiasi elemento. Ma come sono realizzati i materassi antiacaro ?

Ancora: molti di questi materassi sono dotati di rivestimenti rimovibili e lavabili in lavatrice , e in questo modo è molto facile mantenere il materasso pulito e privo di allergeni.

Altre due caratteristiche distintive sono la traspirabilità e la ventilazione : in pratica la struttura del materasso è realizzata in modo da favorire la circolazione dell'aria, mantenendo il materasso asciutto. Siccome gli acari della polvere prosperano in ambienti umidi, mantenere il materasso asciutto riduce significativamente la loro proliferazione.

Materasso antiacaro: i parametri per scegliere il migliore

Nella scelta dell'acquisto del materasso antiacaro si consiglia un materasso traspirante, in quanto deve essere in grado di espellere l'aria calda e l'umidità in eccesso: gli acari si moltiplicano infatti in un ambiente umido e mite. Preferire modelli di materasso che favoriscono il ricambio termo-igrometrico è un elemento di partenza.

Attenzione ai materiali di rivestimento: un rivestimento in cotone o tessuti naturali rispetta la pelle e la temperatura del corpo per evitare il contatto con materiali sintetici come il poliestere, che favoriscono invece la sudorazione.

La presenza di lastre interne schiumate in alcuni modelli di materasso previene l'attacco dagli acari, avendo una struttura cellulare porosa che favorisce l'evaporazione dell'aria calda e l'arieggiamento.

Infine, se stiamo scegliendo un materasso anallergico, meglio optare per materassi rivestiti con particolari fibre come l'argento: in questo caso gli ioni positivi che si trovano nei fili d'argento minimizzano l'azione dei batteri e degli acari.