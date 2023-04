Il fisico scozzese Neil Arnott, nel XIX secolo progettò e realizzò un prototipo di materasso ad acqua per alleviare i dolori della moglie costretta a letto in seguito ad una caduta. Il suo prototipo era stato progettato per prevenire le piaghe da decubito ed era composto da una vasca d'acqua in legno, coperta da un rivestimento in tela gommata, sulla quale era posta una fodera più leggera.

Come scegliere il migliore per le vostre esigenze

Per scegliere il migliore modello di materasso ad acqua è importante conoscerne le caratteristiche che rispondano alle vostre esigenze. I materassi ad acqua sono confortevoli e assicurano effetti benefici sul corpo, ma come scegliere quello giusto?

Innanzitutto analizziamo le due principali tipologie di materassi ad acqua: Soft-side e Hard-side

Soft-side

Questo tipo di materasso ad acqua, detto a struttura morbida, viene utilizzato per i materassi ad acqua con struttura in schiuma morbida. Il materasso è leggermente più piccolo del contenitore del letto corrispondente e ha una forma adattata.

Poiché il materasso a struttura morbida ha dimensioni diverse dal vostro letto, è importante prestare attenzione alle dimensioni richieste dal produttore al momento dell'acquisto e misurare accuratamente il vostro letto.

Se si utilizzano due materassi nel sistema doppio (a breve vedremo di cosa si tratta), è necessario prestare attenzione anche su quale lato deve essere posizionato il bordo inclinato.

Hard-side

Il materasso a struttura rigida, noto come hard-side, non ha un bordo interno in schiuma. La dimensione corretta del materasso in questo caso è più facile da determinare, poiché corrisponde alle dimensioni interne del letto. Tuttavia, i materassi a struttura rigida sono più soggetti a possibili movimenti durante il sonno.

Sistemi singolo e doppio

Oltre alle diverse tipologie dei materassi ad acqua, c'è anche una differenza tra i sistemi singolo e doppio per i materassi ad acqua.

Un sistema singolo è costituito da un unico grande materasso.

Il sistema doppio è composto da due materassi individuali che possono essere riscaldati separatamente e possono avere diverse stabilizzazioni. Qui dipende principalmente dalle vostre preferenze personali e dalle dimensioni del letto.

Misure disponibili di materassi ad acqua

Generalmente i materassi ad acqua sono disponibili in tutte le dimensioni comuni, anche se i materassi ad acqua soft-side hanno dimensioni diverse e possono essere personalizzate. Le misure standard sono molto popolari: quelli matrimoniali sono ampi e offrono spazio sufficiente per riposare e dormire in modo confortevole e rilassante. La misura 90*200 è quella più comune.

Alcuni produttori offrono anche materassi ad acqua su misura, personalizzati in base alle esigenze di altezza, peso e preferenze personali. Non dimenticate di misurare bene il vostro letto prima dell'acquisto.

Il termostato interno

Il termostato interno consente di regolare la temperatura dell'acqua all'interno del materasso, personalizzando calore e freschezza durante il riposo, adattandola alle preferenze personali. Il calore fornito aiuta a distendere il corpo dalle tensioni muscolari e favorisce un rapido addormentamento.

Il materiale

Nella scelta di un materasso ad acqua, una caratteristica importante è la qualità dei materiali. I materassi ad acqua hanno una durata maggiore dei tradizionali materassi ma devono essere realizzati con materiale performante, resistente e durevole. Il vinile che racchiude l'acqua deve essere resistente agli strappi, elastico e resistente alle basse temperature. Deve avere angoli rinforzati e una saldatura ad alta frequenza. Nella scelta è meglio evitare i materassi che abbiano tante cuciture. Accertarsi che vi sia il coprimaterasso di sicurezza in vinile e il kit di emergenza per eventuali riparazioni. La camera d'aria e la struttura di sostegno quindi devono essere di altissima qualità per evitare eventuali forature.

Il riempimento

Il riempimento dell'acqua avviene durante l'installazione, per un letto matrimoniale occorrono circa 500 litri di acqua, per cui diventa difficile poterlo spostare. Ma una volta riempito con le apposite valvole, l'acqua non va sostituita. Ciò che sarebbe opportuno fare è disinfettarla una volta all'anno con un disinfettante ad hoc.

La stabilità

Nella scelta del materasso ad acqua è importante che non ci sia l'effetto "mal di mare". La riduzione delle onde deve essere elevata per godersi un sonno indisturbato e per avere il giusto supporto. Che ci sia un minino di assestamento è normale ma le oscillazioni devo durare pochi secondi e devono essere quasi impercettibili.

Durata e manutenzione

Con la giusta manutenzione il materasso ad acqua ha una durata ventennale. Oltre ad occuparsi dell'igiene dell'acqua, la maggior parte dei materassi hanno un involucro rimovibile che protegge il materasso. Quest'ultimo può essere rimosso e lavato in lavatrice, mentre la struttura del materasso può essere pulita con un panno umido.

Il prezzo

Il tasto dolente è il prezzo. I materassi ad acqua hanno un prezzo più elevato rispetto ai tradizionali materassi. Si parte da un minino di 900-1000 euro a prezzi più elevati.

In conclusione, la scelta del materasso ad acqua giusto dipende dalle preferenze personali, dalle dimensioni del letto e dalle eventuali caratteristiche aggiuntive che desideri, come il termostato interno. Alcuni produttori danno la possibilità di provare il materasso per un periodo di tempo per garantire che la scelta sia quella giusta.