La comparsa del materasso ad acqua si deve al dott. Neil Arnott, fisico scozzese che nel XIX secolo lo progettò e lo realizzò per alleviare i dolori della moglie costretta a letto in seguito ad una caduta. Lavorò al suo prototipo per tutta la sua vita ma solo alla fine del secolo successivo furono riconosciute le sue proprietà terapeutiche .

Per quanto riguarda la tipologia, ci sono i materassi che possiedono una camera d'acqua circondata da una cornice rigida, ad esempio una cornice in legno o altri materiali su una base, detti Hard-side e i materassi che non hanno una cornice rigida ma hanno un bordo e uno strato schiumato in poliuretanico, simili ai materassi normali che avvolge la camera d'acqua all'interno. Questi ultimi sono detti Soft-side.

Il sistema di igiene è semplice perché la maggior parte delle volte i materassi sono sfoderabili e l'acqua può essere disinfettata con un prodotto antibatterico, ogni sei mesi. Un'altra differenza rispetto ai materassi tradizionali è data dal costo. Un materasso ad acqua ha un costo più elevato rispetto ad un materasso tradizionale al quale bisogna aggiungere le spese di energia elettrica per il sistema di riscaldamento della temperatura. La maggior parte dei modelli sono dotati di termostato, ideali per alcune patologie reumatiche.

Il prototipo del dottor Arnott era stato progettato per prevenire le piaghe da decubito , composto da una vasca d'acqua in legno, coperta da un rivestimento in tela gommata, sulla quale era posta una fodera più leggera. Ma come sono fatti oggi i materassi ad acqua?

I benefici per la salute e il benessere

Prima di parlare dei benefici del materasso ad acqua per la salute e il benessere vediamo alcune caratteristiche principali:

E' ergonomico e confortevole: il materasso segue la forma del corpo. L'acqua non esercita una pressione sulla circolazione sanguigna e questo assicura un buon riposo evitando il continuo rigirarsi nel letto. E' stato provato scientificamente che dormendo su un letto ad acqua ci si rigira meno volte ed è un beneficio per la schiena e per il relax.

E' sicuro e durevole: l'acqua contenuta nella vasca non è sotto pressione e non c'è il rischio che si buchi o scoppi. La vasca che contiene l'acqua è avvolta da un telo di sicurezza impermeabile. Riesce a sopportare diverse tonnellate di peso.

E' igienico e anallergico: il materasso ad acqua è anallergico e antibatterico. Per la pulizia si può rimuovere la fodera esterna e lavarla in lavatrice mentre l'interno si può lavare con un panno umido. L'acqua all'interno non va mai cambiata ma può essere igienizzata con un apposito prodotto una volta all'anno. L'ambiente del materasso ad acqua non è adatto alla proliferazione degli acari, delle muffe e dei batteri.

E' termoregolatore: La possibilità di poter regolare attraverso un termostato la temperatura è un beneficio per il corpo e le tensioni muscolari, nonché per le malattie reumatiche.

Dormire su un materasso ad acqua è sinonimo di benessere. I benefici per la salute sono molteplici:

Il materasso ad acqua previene l'insorgere di piaghe da decubito e ogni altra malattia cronica dolorosa. Le piaghe da decubito, note anche come lesioni da compressione sono ferite di difficile guarigione, lesioni cutanee che solitamente portano a necrosi del tessuto. Sono provocate da una posizione statica del soggetto, costretto all'immobilità prolungata per vari motivi. Un materasso ad acqua può prevenire la formazione di queste ferite perché il corpo non subisce pressioni eccessive rispetto ad un tradizionale materasso.

Il comfort è una delle caratteristiche del materasso ad acqua e la possibilità di impostare la temperatura giusta permette di garantire un sonno confortevole, riposare meglio rilassando la muscolatura e migliorando il mal di schiena con un effetto antireumatico.

Il materasso ad acqua è ideale per chi soffre di patologie allergiche perché il suo grado di umidità crea un ambiente sfavorevole alla proliferazione degli acari che nelle nostre abitazioni possono insediarsi nei materassi, nelle coperte, nelle tende, nei cuscini etc. Nei soggetti predisposti, l'allergia agli acari della polvere si manifesta con infiammazione alle vie respiratorie, affezioni agli occhi e dermatiti.

La fibromialgia è una malattia reumatica che colpisce l'apparato muscolo-scheletrico, caratterizzandosi per la presenza di dolore diffuso. I muscoli in costante tensione causano dolore localizzato o diffuso, come se i muscoli lavorassero in continuazione. Le sedi prevalentemente interessate dal dolore sono: colonna vertebrale, spalle, cingolo pelvico, braccia, polsi e cosce. La possibilità di regolare la temperatura ottimale allevia le tensioni muscolari e favorisce il riposo.

Trattandosi di un materasso ergonomico dormire su un materasso ad acqua evita la formazione di affossamenti, rigonfiamenti, senza costringere ad assumere una determinata postura, permette alla schiena di rilassarsi nella più corretta posizione, riducendo il dolore alla cervicale.