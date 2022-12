Materassi per la Schiena: i 10 Migliori del 2023

Lo scopo principale dei materassi è infatti quello di sostenere il corpo durante il riposo, e di offrire il giusto comfort per consentire ai muscoli e ai dischi spinali di riprendersi dallo sforzo gravitazionale e posturale del tempo trascorso in piedi.

Uno studio di Applied Ergonomics ha stabilito che i materassi sono correlati al disagio del sonno . Un mal di schiena cronico non può essere certamente risolto soltanto attraverso il materasso, ma una scelta oculata - oltre a ottimizzare qualità e resa del sonno - evita in una certa misura quantomeno il peggioramento della situazione.

Esistono materassi in memory , che distribuiscono il peso del corpo in maniera uniforme, garantendo un adattamento progressivo ed assecondando ogni movimento; quelli in lattice forniscono il massimo dell'ergonomia, grazie alla loro naturale e straordinaria elasticità; quelli a molle sono i più traspiranti, e forniscono un sostegno costante su tutta la superficie; quelli a molle insacchettate uniscono il sostegno dei materassi a molle al concetto di ergonomia dei materassi in schiuma.

Un altro parametro rilevante - oltre a quello del prezzo , molto variabile in base a qualità e brand - è quello del materiale , che impatta anche sulla "risposta" che il materasso dà al corpo che vi giace per diverse ore tutti i giorni.

Scegliere il materasso in base alla posizione che si assume durante il sonno è un ottimo criterio iniziale di scelta per chi soffre di mal di schiena .

Materassi per la Schiena: la top 5 dei migliori

Online sono disponibili per l'acquisto moltissimi modelli di materasso, diversi per materiali, qualità, prestigio, prezzo e caratteristiche. Di seguito, una selezione dei cinque modelli meglio recensiti e più acquistati sul portale e-commerce di Amazon:

Materasso singolo Miasuite

Il più venduto in assoluto su Amazon è questo modello di Miasuite in poliuretano, Primavera 20. Questo materasso è composto da una lastra in water foam alta 18 cm rivestita con tessuto 100% Poliestere. L'imbottitura interna è in materiale anallergico, antiacaro, privo di CFC, derivato dal poliuretano espanso ad acqua. Il Water Foam ha caratteristiche specifiche che garantiscono resistenza ed indeformabilità nel tempo, senza rinunciare ad un corretto ed adeguato sostegno. Il waterfoam ha caratteristiche tecniche specifiche che garantiscono resistenza ed indeformabilità nel tempo, senza rinunciare ad un corretto e adeguato sostegno. Ha una rigidità media h2 in grado di sostenere le pressioni e i movimenti corporei consentendo un riposo confortevole e rilassante.

Materasso matrimoniale Tanhk

Tra i materassi matrimoniali, il bestseller è invece questo modello di Tanhk, in memory alto 20 cm, realizzato in polimeri espansi ad acqua, indeformabile e ad alta densità. Le sue sette zone a portanza differenziata hanno un effetto automodellante e garantiscono un riposo comodo e salutare, alleviando mal di schiena, dolori lombari, articolari e sciatalgia. Il materasso è utilizzabile da entrambi i lati. La lastra interna è formata da due diversi strati di memory e waterfoam compressi insieme, in schiuma a celle aperte, che permettono un alto grado di ventilazione degli spazi interni, eliminando l'umidità in eccesso. L'alta traspirabilità assicura un riposo sano anche e soprattutto per chi soffre di reumatismi. Il rivestimento esterno del materasso matrimoniale ortopedico è in stretch anallergico 100%, in grado di dissipare l'umidità prodotta dal corpo e garantire un effetto termoregolatore. Grado di rigidità medio-duro.

Materasso singolo-matrimoniale Leonardo

Molto apprezzato dagli utenti online è anche il materasso Made in Italy Ilaria, il più venduto del brand Leonardo e realizzato in Waterfoam alto 20 cm. Ilaria e un prodotto a marchio CE, certificato OEKO TEK Standard 100 ed ecosostenibile CertiPUR. Tra gli highlights che rendono molto amato questo modello, troviamo la sua durezza media (che per alcuni risulta però un po' eccessiva, specie nei primi giorni di utilizzo) e il fatto che - rispetto ad altri materassi - non procura dolori alle spalle o ai fianchi. E' ritenuto inoltre ottimo il suo rapporto qualità-prezzo. Viene consegnato sottovuoto, arrotolato e con una pellicola trasparente a bloccarlo: il tutto è a sua volta custodito in uno scatolone di cartone.

Materasso matrimoniale Baldiflex

Molto elegante e utile per contrastare il mal di schiena anche il modello Duck di Baldifle, lavorato in 2 strati differenziati e 9 zone di sostegno, per offrire la massima ergonomicità e permettere un riposo naturale. Lo strato superiore in Memory Foam, trapuntato ed accoppiato al tessuto in Aloe Vera, garantisce un comfort eccezionale, adatto a chi cerca un materasso che accoglie perfettamente ogni curvatura naturale del corpo, creando così un effetto speciale tra sostegno e comodità. L'azienda produttrice lo consiglia in particolarfe a chi soffre di mal di schiena, sciatalgia e problemi di circolazione. Oltre al materasso, viene fornito anche un cuscino omaggio.

Materasso matrimoniale Sleepys

A completare la top 5 dei migliori materassi ortopedici disponibili online, arriva questo modello di Sleepys, "battezzato" Grandeur. Ecco le sue caratteristiche: è alto 24 cm, ha sette zone di portanza differenziata e portanza medio/rigida. L'interno è composto da 4 cm di Memory Air, 14 cm di Waterfoam HR ad alta densità e ancora 4 cm di Memory Air. Si tratta di un prodotto ergonomico, capace di conciliare il comfort e un'ottima portanza. Il rivestimento è in cotone e fibra d'argento, capace di offrire un'eccellente azione antibatterica, antiacaro e antistatica. Completamente anallergico e Made in Italy, ha una garanzia di 10 anni e 30 giorni di prova.