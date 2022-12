Materassi per la Cervicale: i 10 Migliori del 2023

Altrettanto importante è la premessa che non esiste un materasso adatto a tutti , dal momento che la scelta di questo complemento della stanza da letto è strettamente correlato alle nostre caratteristiche individuali, alle abitudini e anche alle predisposizioni fisiche: in tal senso, il materasso sul quale riposiamo influenza anche il sollievo - e la prevenzione - da alcune problematiche patologiche come il mal di schiena , la cervicale e l' ernia cervicale .

La scelta del materasso è di fondamentale importanza per un corretto riposo, che a sua volta è uno degli elementi più determinanti per un corretto stile di vita e per un compiuto equilibrio psico-fisico.

Distribuisce infatti uniformemente il peso corporeo in modo da non creare punti di pressione e alleviando il dolore .

Un materasso ergonomico aiuterà a dormire nel modo corretto, essendo il riposo un fattore importante per combattere il dolore cervicale , aggiungendo anche accessori adatti e specifici come dei guanciali o topper da abbinare al materasso scelto.

Materassi per la Cervicale: la top 5 dei migliori

Come detto, il materiale che meglio di tutti può aiutare ad alleviare e a prevenire i dolori legati alla cervicale è il Memory Foam. Online sono disponibili per l'acquisto moltissimi modelli di materasso realizzati con questo materiale. Di seguito, i cinque modelli che sono stati meglio recensiti e più acquistati sul portale e-commerce di Amazon:

Materasso Emma Original

Emma Original è stato premiato come prodotto dell'anno dai consumatori per la sua tecnologia innovativa e gli innumerevoli acquisti di clienti soddisfatti. La sua composizione a tre strati è caratterizzata da schiuma Airgocell, Memory Foam Viscoelastico e Schiuma Poliuretanica, il che garantisce il comfort ideale grazie alla distribuzione omogenea della pressione. Il materasso regala un riposo sano e sereno per tutti i tipi di corporatura e posizione del sonno, offrendo un sostegno ortopedico. L'innovativa schiuma Airgocell ha una struttura a cellule aperte che garantisce un ricambio d'aria ottimale all'interno del materasso, mentre il rivestimento esterno, formato da due federe sfoderabili e lavabili, è dotato di una fibra climatizzata di alta qualità che regola l'umidità rilasciata. Per capire se il materasso è adatto alle proprie esigenze, Emma offre la possibilità di provarlo per 100 notti.

Materasso Marcapiuma

Questo materasso ortopedico in Memory Foam - gettonatissimo online anche per il suo rapporto tra qualità e prezzo, pur essendo di fascia alta - è realizzato da Marcapiuma con materiali di prima qualità e tecniche di lavorazione di ultima generazione. E' disponibile in misure standard e fuori misura, con altezza finita di 25 cm e con grado di rigidità H2 medio, sagomato a 9 zone con parte centrale alveolare massaggiante. Il rivestimento è silver antistress, in tessuto tecnico Resistat trapuntato e lavabile a 60°. Tra i benefici che questo modello è in grado di apportare, troviamo il miglioramento della circolazione sanguigna, una postura più corretta della colonna vertebrale e la riduzione di stress e tensioni muscolari.

Materasso Baldiflex

Elegante e utile per contrastare mal di schiena e dolori cervicali, il modello Duck di Baldiflex è lavorato in 2 strati differenziati e 9 zone di sostegno, per offrire la massima ergonomicità e permettere un riposo naturale. Lo strato superiore in Memory Foam, trapuntato ed accoppiato al tessuto in Aloe Vera, garantisce un comfort eccezionale, adatto a chi cerca un materasso che accoglie perfettamente ogni curvatura naturale del corpo, creando così un effetto speciale tra sostegno e comodità. L'azienda produttrice lo consiglia in particolarfe a chi soffre di mal di schiena, sciatalgia e problemi di circolazione. Oltre al materasso, viene fornito anche un cuscino omaggio.

Materasso ibrido Linenspa

Questo materasso ibrido da 20 centimetri proposto da Linenspa abbina il morbido Memory Foam al supporto tradizionale e alla buona traspirabilità di un materasso a molle, per una rigidità media perfetta per qualsiasi camera da letto. Lo strato di Memory Foam infuso di gel si adatta alle curve del corpo e distribuisce il peso in modo uniforme, offrendo il massimo comfort. Rifinito con una confortevole copertura lavorata a maglia, questo materasso viene fornito compresso all'interno di una scatola che semplifica il trasporto e la sistemazione. Il supporto delle molle in acciaio temperato, combinato con due strati di schiuma, fornisce una sensazione di durezza media adatta a bambini, adolescenti e adulti.

Materasso Tanhk

Questo modello di Tanhk è in Memory alto 20 cm, realizzato in polimeri espansi ad acqua, indeformabile e ad alta densità. Le sue sette zone a portanza differenziata hanno un effetto automodellante e garantiscono un riposo comodo e salutare, alleviando dolori articolari, lombari e della schiena. Il grado di rigidità è medio-duro. La sua lastra interna è formata da due diversi strati di Memory e Waterfoam compressi insieme, in schiuma a celle aperte, che permettono un alto grado di ventilazione degli spazi interni, eliminando l'umidità in eccesso. L'alta traspirabilità assicura un riposo sano anche per chi soffre di reumatismi. Il rivestimento esternoè in stretch anallergico 100%, in grado di dissipare l'umidità prodotta dal corpo e garantire un effetto termoregolatore.