Mastoplastica Riduttiva: quando fare la riduzione del seno?

In una donna, gli estrogeni sono gli ormoni sessuali più importanti, in quanto contribuiscono in maniera decisiva alla maturazione di vagina , utero , tube e ovaie , cioè gli organi riproduttivi femminili.

Inoltre, in base ad alcuni studi, pare che l' allattamento al seno possa risentirne (N.B: servono ulteriori ricerche in merito).

La mastoplastica riduttiva ha prevalentemente finalità estetiche , ma non solo: un seno di grandi dimensioni, infatti, può essere estremamente fastidioso , in quanto può provocare dolore in varie parti del corpo, determinare irritazioni cutanee, impedire lo svolgimento di alcune attività sportive ecc. In altre parole, può condizionare, in negativo, la vita di una persona.

Infine, nel giorno stabilito per l'intervento, è obbligatorio il digiuno completo da almeno la sera precedente, in quanto è prevista l'anestesia generale.

Se il profilo che emerge è positivo (cioè non ci sono controindicazioni all'intervento), il chirurgo può occuparsi di aspetti più specifici, come:

Per prima cosa, effettua con una valutazione dello stato di salute attuale e un'indagine accurata della storia clinica (patologie sofferte in passato ecc.). Quindi, prosegue con:

Prima di procedere con l'intervento di mastoplastica riduttiva, il medico curante sottopone il paziente a diversi controlli ed esami , per accertarsi che non vi siano controindicazioni all'intervento.

Come si esegue

La procedura vera e propria di mastoplastica riduttiva comincia subito dopo che l'anestesia generale ha avuto effetto.

Per eliminare i tessuti adiposo, ghiandolare e cutaneo in eccesso, il chirurgo deve incidere il seno a partire dall'areola; quest'ultima, insieme al capezzolo, può venire soltanto spostata oppure, in casi di mammelle molto grandi e cadenti, temporaneamente rimossa.

Esistono varie modalità d'intervento (quindi vari tipi d'incisione): queste dipendono dalle dimensioni e dalle caratteristiche del seno (ecco perché è richiesto un accurato esame pre-operatorie delle mammelle).

Una mastoplastica riduttiva può durare dai 90 minuti alle 4 ore e può richiedere un ricovero ospedaliero di più di un giorno.

Anestesia generale

L'anestesia generale prevede l'uso di anestetici e antidolorifici, che rendono il paziente incosciente e insensibile al dolore.

La somministrazione di questi farmaci, effettuata per via endovenosa e/o tramite inalazione, avviene prima e per tutta la durata dell'intervento chirurgico. A operazione conclusa, infatti, si interrompe il trattamento farmacologico per consentire al paziente di riprendere i sensi.

Al risveglio, è probabile che l'individuo operato si senta confuso: è un effetto normale degli anestetici, che svanisce progressivamente nel giro di diverse ore.

Tecniche chirurgiche

Tra le varie modalità d'intervento possibili, le più praticate sono:

La mastoplastica riduttiva a incisione periareolare, verticale e orizzontale

La mastoplastica riduttiva a incisione periareolare e verticale

La mastoplastica riduttiva a incisione periareolare .

. La mastoplastica riduttiva con rimozione temporanea della struttura areola-capezzolo.

Ovviamente, qualsiasi incisione praticata viene poi richiusa con dei punti di sutura.

N.B: il termine periareolare significa "attorno all'areola". Se l'incisione si pratica in quest'area del capezzolo, la cicatrice risulterà in genere meno evidente, in quanto mitigata dal passaggio di colorazione tra areola e pelle che avviene in questo punto.

Come si conclude l'intervento?

Un volta ridotto il volume delle mammelle e richiuse le incisioni, il chirurgo fascia il seno operato per proteggerlo dagli insulti esterni (infezioni comprese), e vi inserisce un piccolo tubicino per drenare il sangue che potrebbe accumularsi all'interno (N.B: il tubicino viene tolto in genere il giorno seguente).

A questo punto, l'anestesista arresta la somministrazione di anestetici, il paziente si risveglia e inizia la fase di ricovero.