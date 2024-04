Massaggi: quali fare per contrastare la pancia gonfia

Il gonfiore addominale è un problema piuttosto comune, che può colpire cronicamente o sporadicamente diverse persone, al punto che si stima che ne soffra all'incirca dal 20 al 40% della popolazione mondiale.

I motivi alla base di un disturbo che genera disagio e in alcuni casi dolore, sono diversi, alcuni di natura fisica, come intestino sensibile, stipsi o intolleranze alimentari, altri di natura psicologica come stress o ansia.

Capire quale sia il fattore scatenante della pancia gonfia è il primo modo per contrastarla, ma parallelamente per alleviare il gonfiore esistono alcuni movimenti e massaggi che sembrerebbero essere piuttosto utili.

