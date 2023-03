Mascella che schiocca: cause e rimedi

Ogni tanto può capitare che la mascella schiocchi e se rimane un episodio circoscritto si tratta di un evento fisiologico per nulla preoccupante. Tuttavia quando questo evento si ripete spesso mentre si mangia, mastica o sbadiglia oppure è accompagnato da altri sintomi sarebbe bene indagarne le cause con il proprio medico perché potrebbe nascondere problemi di salute sottostanti.

Disfunzione dell'articolazione temporomandibolare

Una mascella che schiocca può essere dovuta a un problema all'articolazione temporo-mandibolare, situata tra la mascella inferiore e il cranio.

A causare questo problema articolare possono essere diverse cause. Le più comuni sono un trauma, una masticazione non idonea, l'osteoartrite, l'osteomielite, una disfunzione muscolare o nervosa.

In caso la causa dello schiocco alla mascella sia questa potrebbero essere presenti anche altri sintomi come dolore o tenerezza della mascella, dolore facciale, dentro e intorno all'orecchio o in una o entrambe le articolazioni temporomandibolari e difficoltà a masticare o ad aprire o chiudere la bocca.

Per curare la ‌disfunzione dell'articolazione temporomandibolare è necessario risalire alla causa specifica avvalendosi del consulto di un dentista.