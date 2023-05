IMAO - Inibitori delle monoamino ossidasi: a cosa servono?

Cosa sono gli IMAO? Gli IMAO, o inibitori delle monoamino ossidasi (dall'inglese MonoAmine Oxidase Inhibitors - MAOIs), sono un gruppo di farmaci impiegati nel trattamento della depressione e del morbo di Parkinson. Le monoamino ossidasi (o monoammino ossidasi, che dir si voglia) sono enzimi deputati al metabolismo e alla degradazione di monoamine, quali serotonina, adrenalina, noradrenalina, dopamina, tiramina e feniletilamina. Gli IMAO, inibiscono l'azione dei suddetti enzimi, determinando - come vedremo più nel dettaglio nei prossimi capitoli - un miglioramento della patologia depressiva e della sintomatologia del morbo di Parkinson. Shutterstock

Scoperta degli IMAO Cenni di storia degli IMAO La scoperta degli IMAO è avvenuta per caso, grazie allo sviluppo di derivati di un farmaco impiegato per il trattamento della tubercolosi, l'isoniazide (idrazide dell'acido nicotinico). Il primo analogo dell'isoniazide ad essere sintetizzato fu l'iproniazide. Durante le fasi di sperimentazione clinica di questo derivato, si notò un considerevole miglioramento dell'umore in pazienti affetti da tubercolosi. Tuttavia, l'iproniazide risultò essere epatotossica alle dosi terapeutiche necessarie per ottenere sia un'azione antitubercolare, sia un'azione antidepressiva. La scoperta dell'azione antidepressiva dell'iproniazide, però, diede impulso alla ricerca di nuovi inibitori delle monoamino ossidasi. Tale impulso portò alla sintesi di derivati idrazinici e di derivati non idrazinici con una tossicità inferiore rispetto all'iproniazide.

Tipi di IMAO e classificazione La classificazione degli inibitori delle monoamino ossidasi può essere fatta sostanzialmente in due modi. La prima suddivisione è quella che divide gli IMAO in: Derivati idrazinici , come la fenelzina;

, come la fenelzina; Derivati non idrazinici, come la tranilcipromina, la clorgilina e la selegilina. La seconda classificazione è quella effettuata sulla base della selettività o meno nei confronti delle varie isoforme delle monoamino ossidasi. Infatti, si conoscono due isoforme delle MAO: le monoamino ossidasi di tipo A (MAO-A) e quelle di tipo B (MAO-B). MAO-A e MAO-B si differenziano per la specificità verso determinati substrati e per la diversa distribuzione all'interno dei tessuti dell'organismo. In base a questa suddivisione possiamo, quindi, distinguere: Inibitori non selettivi e irreversibili delle MAO (IMAO irreversibili), come la fenelzina e la tranilcipromina ;

(IMAO irreversibili), come la e la ; Inibitori selettivi delle MAO-A , come la moclobemide ;

, come la ; Inibitori selettivi delle MAO-B, come la selegilina, la rasagilina e la safinamide.

A cosa servono gli IMAO? Indicazioni terapeutiche degli IMAO: quando si usano? Gli inibitori irreversibili delle MAO e gli inibitori selettivi delle MAO-A (fenelzina, tranilcipromina, moclobemide) trovano impiego nel trattamento della depressione. Gli inibitori selettivi delle MAO-B (selegilina, rasagilina, safinamide) trovano impiego nella terapia del morbo di Parkinson. Nel capitolo successivo capiremo per quale ragione differenti tipi di IMAO vengono utilizzati nelle sopra citate patologie. NOTA : ad oggi (maggio 2023), i medicinali per la depressione a base di fenelzina, moclobemide e tranilcipromina non sono più commercializzati nel nostro Paese.