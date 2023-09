Manipolazione emotiva e violenza psicologica Quando si parla di violenza si pensa subito a un'aggressione di tipo fisico o sessuale. Eppure, la violenza può presentarsi in diversi modi, alcuni dei quali non sempre evidenti. La manipolazione emotiva e la violenza psicologica sono delle forme di abuso invisibili ma non per questo meno impattanti sulla salute mentale di chi le subisce.

Cos'è la violenza psicologica La violenza psicologica consiste in una serie di pattern comportamentali, volti a portare l'altro ad agire contro la propria volontà. Si manifesta principalmente con insulti, minacce e intimidazioni ed è riscontrabile in diversi contesti, verificandosi spesso anche all'interno di relazioni affettive, quando un partner, o ex-partner, mette in atto comportamenti di abuso psicologico ed emotivo. Se la violenza fisica è evidente al punto da lasciare spesso danni visibili sul corpo della vittima, la violenza psicologica è una forma di violenza silenziosa, ma con conseguenze ugualmente reali e pericolose per chi la subisce. La violenza psicologica si manifesta attraverso comportamenti di controllo, isolamento, umiliazione, servendosi spesso anche della manipolazione emotiva.

Cos'è la manipolazione emotiva La manipolazione emotiva è un processo che punta a spingere l'altro ad avere determinati comportamenti o credenze. La manipolazione emotiva si manifesta spesso attraverso uno stile di comunicazione passivo-aggressivo, dove non è esplicitata la propria volontà in modo chiaro e diretto, ma vengono usati toni allusivi o ironici, che fanno leva sul ricatto emotivo e sul senso di colpa o di responsabilità altrui. Questa modalità mira a controllare e influenzare le emozioni, i pensieri o i comportamenti dell'interlocutore, senza però dichiarare esplicitamente le proprie intenzioni, anzi, spesso nascondendole con lusinghe o gesti accoglienti. Chi subisce manipolazione emotiva può provare insicurezza e confusione, arrivando perfino a mettere in dubbio la propria credibilità. Di seguito alcuni esempi di espressioni manipolatorie: "Se non fai come ti ho suggerito, ci resto molto male", "Per me è uguale, anche se sarò io a sacrificarmi", "Se ci tieni davvero a me, mi aspetto che tu lo faccia".

Come riconoscere la violenza psicologica e la manipolazione emotiva È molto difficile riconoscere le diverse forme di manipolazione emotiva e, più in generale, di violenza psicologica, in quanto si tratta di processi che si esprimono attraverso comportamenti che possono variare in intensità, frequenza e risultare più o meno espliciti.

La violenza psicologica è un modello di comportamento abusante, retto da senso di potere e di controllo sull'altra persona, nonché alimentato da dinamiche relazionali di dipendenza.

In tal senso, è importante identificare alcune tra le principali manifestazioni di violenza psicologica e manipolazione emotiva, per imparare a riconoscerle e prenderne le distanze: Controllo : chi esercita violenza psicologica punta a controllare il tempo, gli spazi, le reti sociali, gli spostamenti della persona, comprendendo spesso anche l'alimentazione e gli abiti da indossare; si ha la tendenza a dare ordini su ciò che è giusto fare nei diversi ambiti di vita, dimostrando delusione o, anche, esplosioni di rabbia in caso di scelte non conformi a quanto suggerito.

: chi esercita violenza psicologica punta a controllare il tempo, gli spazi, le reti sociali, gli spostamenti della persona, comprendendo spesso anche l'alimentazione e gli abiti da indossare; si ha la tendenza a dare ordini su ciò che è giusto fare nei diversi ambiti di vita, dimostrando delusione o, anche, esplosioni di rabbia in caso di scelte non conformi a quanto suggerito. Senso del possesso, isolamento : si tende a esercitare potere e possesso nei confronti dell'altro, spesso spingendolo a isolarsi dalle reti amicali e da altri contesti poco controllabili.

: si tende a esercitare potere e possesso nei confronti dell'altro, spesso spingendolo a isolarsi dalle reti amicali e da altri contesti poco controllabili. Umiliazione e svalutazione : l'operato e i risultati ottenuti da chi subisce violenza psicologica vengono costantemente svalutati, con commenti negativi e insulti alla persona, spesso pubblici.

: l'operato e i risultati ottenuti da chi subisce violenza psicologica vengono costantemente svalutati, con commenti negativi e insulti alla persona, spesso pubblici. Imprevedibilità : si alternano esplosioni di rabbia a momenti di grande affettività e gentilezza, destando molta confusione in chi lo riceve.

: si alternano esplosioni di rabbia a momenti di grande affettività e gentilezza, destando molta confusione in chi lo riceve. Accuse e senso di colpa : si attribuisce all'altra persona la causa e la responsabilità delle proprie emozioni spiacevoli.

: si attribuisce all'altra persona la causa e la responsabilità delle proprie emozioni spiacevoli. Negazione dell'abuso: gli episodi di violenza vengono negati, spesso mediante gaslighting, una forma di manipolazione emotiva volta a far credere all'altro di essere "pazzo", "esagerato", "eccessivo", "senza senso dell'umorismo".

gli episodi di violenza vengono negati, spesso mediante gaslighting, una forma di manipolazione emotiva volta a far credere all'altro di essere "pazzo", "esagerato", "eccessivo", "senza senso dell'umorismo". Dipendenza: si innescano delle dinamiche di dipendenza (affettiva, economica, ecc.) dove la coppia è vissuta da parte di chi subisce violenza psicologica come condizione unica, indispensabile e necessaria per confermare il proprio valore. Una costante esposizione a comportamenti psicologicamente violenti porta a una sensazione di impotenza e sopraffazione, che rende la vittima sempre più dipendente dall'aggressore, minando il proprio senso di identità e la propria autostima. Per approfondire: Gaslighting: cos'è e come riconoscerlo

Le conseguenze della violenza psicologica: il ciclo della violenza L'esposizione a comportamenti violenti e manipolatori, specie se reiterati nel tempo, può portare a gravi problematiche, tra cui ansia, fobia, attacchi di panico, sensazione di impotenza, depressione.

Una delle principali conseguenze della violenza psicologica riguarda l'impatto negativo sull'autostima e sul senso di sé di chi la subisce. Nelle vittime di violenza psicologica, infatti, si innesca quello che Walker nel 1979 ha definito come "ciclo della violenza": dopo aver subito ripetute esperienze di violenza, imprevedibili e difficilmente controllabili, la persona apprende che è impotente e non in grado di liberarsene, accettando, quindi, di continuare a far parte di quella stessa relazione. L'impotenza acquisita è retta da elevati livelli di paura e, spesso, da una personalità dipendente che induce chi subisce violenza psicologica a non lasciare il partner per timore dell'abbandono (Safran et al., 1990). Chi subisce violenza tende a sentirsi in colpa e inadeguato e la bassa autostima rende molto difficile l'emancipazione dalla relazione abusante.