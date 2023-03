Mania di controllo Chi avverte un forte bisogno di controllare gli eventi, le persone e le situazioni intorno a sé potrebbe soffrire di mania di controllo. Il controllo, pur sembrando una modalità vantaggiosa per affrontare al meglio la propria vita, si trasforma spesso in una fonte di forte disagio per se stessi e per le persone attorno a sé

Mania di controllo: cos'è? La mania di controllo è una condizione psicologica che consiste nella necessità di voler controllare ogni aspetto della propria vita. Chi soffre di mania di controllo cerca di gestire ogni dettaglio in modo da evitare imprevisti e conseguenze spiacevoli, di fatto, limitando le proprie azioni e, spesso, anche quelle degli altri.

I sintomi della mania di controllo I sintomi della mania di controllo possono variare, ma i più comuni includono:

● esigenze irragionevoli di perfezione;

● pianificazione e organizzazione eccessive;

● difficoltà a prendere decisioni;

● difficoltà a delegare;

● critiche severe verso se stessi e gli altri;

● paura di perdere il controllo;

● scarsa consapevolezza delle proprie emozioni;

● irritabilità, ansia e stress.

La mania controllo può manifestarsi attraverso diverse modalità, quali, ad esempio, la costante richiesta di rassicurazioni, l'imposizione sulla propria vita e su quella altrui o il rimuginio, ossia un pensiero ripetitivo e ansioso. Chi soffre di mania di controllo tende a non fidarsi degli altri e fare tutto da sé, evitando di delegare compiti o responsabilità ad altre persone. La mania di controllo può essere associata ad alcuni disturbi psicologici, pertanto, è sempre necessaria una valutazione clinica per un'analisi più approfondita. Per approfondire: Ansia: cosa è

Le cause della mania di controllo Le cause della mania di controllo sono generalmente attribuibili a un'interazione tra fattori genetici e contesto ambientale.

La mania di controllo può essere legata a una personalità ossessiva, caratterizzata da rigidità, bisogno di regole e perfezionismo. All'interno di questo quadro, il controllo viene applicato in modo ferreo anche alle proprie emozioni: chi soffre di mania di controllo tende a guardare con rigidità anche la propria psiche, provando a bloccare le emozioni intense e non ammettendo la possibilità di essere una persona "emotiva"o "fragile".

La mania di controllo può verificarsi anche a seguito di esperienze di abuso o trauma: se durante un evento traumatico si è sperimentata una perdita di controllo su se stessi o sugli eventi accaduti, il controllo potrebbe costituire una risposta ai sensi di colpa e un meccanismo di difesa in grado di tutelare da situazioni ed emozioni temute.

Cosa nasconde la mania di controllo? Spesso ci chiediamo "Come posso evitare che accada qualcosa di brutto?", "Come faccio a non avere più emozioni negative?". Cerchiamo a tutti costi di evitare gli imprevisti ed eliminare le emozioni spiacevoli. La mania di controllo nasconde spesso la paura dell'incertezza e, più in generale, una difficoltà ad accettare pensieri ed emozioni diversi da ciò che vorremmo. Chi soffre di mania di controllo presenta spesso una scarsa consapevolezza delle proprie emozioni , alle quali prova, invano, ad applicare un controllo rigido e severo, con lo scopo di evitare ogni rischio di sofferenza e raggiungere una condizione di assoluta sicurezza.

e, più in generale, una difficoltà ad accettare pensieri ed emozioni diversi da ciò che vorremmo. Chi soffre di mania di controllo presenta spesso una , alle quali prova, invano, ad applicare un controllo rigido e severo, con lo scopo di evitare ogni rischio di sofferenza e raggiungere una condizione di assoluta sicurezza. In effetti, il controllo ci può offrire l'illusione di sentirci al sicuro e padroni della situazione, ma ci fa presto scontrare con i suoi stessi limiti: la pianificazione eccessiva della propria vita o il rimuginio, oltre ad impattare sulla qualità del nostro presente e delle nostre relazioni, non ci tutelano comunque dall'incertezza e dall'imprevedibilità degli eventi. Al contrario, le azioni volte al controllo risultano spesso più invalidanti e dannose delle stesse situazioni dalle quali proviamo a proteggerci. È il caso della paper tiger paranoia, della profezia che si autoavvera e di tutte quelle volte in cui il bisogno di tutelarci da qualcosa di spaventoso che potrebbe eventualmente accadere ha ripercussioni negative tangibili sul presente, sulla nostra vita quotidiana e sulle nostre relazioni.

Al contrario, le azioni volte al controllo risultano spesso più invalidanti e dannose delle stesse situazioni dalle quali proviamo a proteggerci. È il caso della della e di tutte quelle volte in cui il bisogno di tutelarci da qualcosa di spaventoso che potrebbe eventualmente accadere ha ripercussioni negative tangibili sul presente, sulla nostra vita quotidiana e sulle nostre relazioni. "Il controllo è il problema, non la soluzione" (Hayes et al., 1999): siamo esseri umani ed è inevitabile scontrarsi con i nostri limiti e provare emozioni e pensieri al di fuori del nostro controllo.

(Hayes et al., 1999): siamo esseri umani ed è inevitabile scontrarsi con i nostri limiti e provare emozioni e pensieri al di fuori del nostro controllo. La via d'uscita per chi soffre di mania di controllo è proprio riconoscere che non è possibile prevedere o controllare tutto, tutt'altro: provare a confutare ogni dubbio e anticipare ogni imprevisto, oltre che impossibile, condurrà presto a un frustrante circolo vizioso di pensieri da cui sarà molto difficile uscire. Per trattare le manie di controllo è necessario intraprendere un percorso volto alla consapevolezza personale e all'accettazione della paura dell'incertezza e delle altre emozioni considerate "inaccettabili".

Accettando i nostri limiti e superando le colpe dagli eventuali errori commessi in passato, sarà sempre più facile vivere il presente e gestire tutte le situazioni che inevitabilmente sfuggiranno al controllo.