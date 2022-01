Mani sempre fredde: cosa significa e come comportarsi

È normale che in inverno le mani siano spesso fredde , soprattutto se si sta all'aria aperta o se si svolgono azioni che possono determinare questa condizione, come lavarle sotto l'acqua fredda.

Sindrome di Raynaud

La causa medica più comune di mani che diventano dolorosamente fredde, pallide o insensibili in risposta alle basse temperature è la malattia di Raynaud.

Questa patologia provoca la costrizione dei vasi sanguigni delle mani e una conseguente riduzione del flusso sanguigno nella zona.

Tali eventi spesso colpiscono le persone particolarmente stressate o che sottopongono il corpo a un rapido cambiamento di temperatura, ad esempio entrando in un edificio eccessivamente climatizzato o camminando nella sezione refrigerata del supermercato. Quasi sempre la sensazione di freddo o disagio inizia in un dito e si diffonde verso l'esterno alle altre dita di entrambe le mani.

La malattia di Raynaud può essere presente da sola o come condizione secondaria di altre condizioni di salute, tra cui l'artrite reumatoide, il lupus, la sclerodermia, l'aterosclerosi o l'ipertensione polmonare. A causare quella secondaria possono essere diversi fattori come l'esposizione a sostanze chimiche sul posto di lavoro come il cloruro di vinile o il compimento frequente di movimenti ripetitivi della mano come digitare, suonare uno strumento musicale o utilizzare uno strumento vibrante.

Il trattamento primario della patologia di Raynaud consiste nell'evitare i fattori scatenanti che causano il raffreddamento e il disagio e riscaldare le mani quando diventano troppo fredde.

Per i sintomi gravi che provocano dolore, possono essere utili farmaci o creme da assumere per via orale, inclusi calcio-antagonisti e vasodilatatori.