Cause Mani Bocca Piede Mani bocca piede: cosa la provoca? La malattia mani bocca piede può essere causata da virus appartenenti al genere Enterovirus, tra cui poliovirus, coxsackievirus, echovirus ecc. I due più comuni tipi virali che possono causare la malattia mani bocca piede sono: coxsackievirus A16 ( CVA16 ): rappresenta l'agente eziologico più comune della malattia mano-piede-bocca e, generalmente, si associa ad una patologia autolimitante e lieve;

In particolare, l'infezione può essere diffusa se: Un paziente in fase viremica tossisce o starnutisce; le goccioline contaminate possono essere inalate da un'altra persona o contaminare le superfici;

Un paziente infettato non si lava le mani correttamente dopo essere andato in bagno e, in seguito, contamina superfici od alimenti;

Una persona sana entra in contatto con i fluidi contenuti nelle vescicole, oppure con la saliva, l'espettorato od il muco nasale di un paziente infetto;

Avviene il contatto orale con le feci di un paziente anche dopo un mese dalla guarigione. Un paziente è contagioso soprattutto durante la prima settimana della malattia sintomatica. Tuttavia, il virus può rimanere nell'organismo per settimane dopo che segni e sintomi sono scomparsi e può sopravvivere fino a quattro settimane nelle feci. Ciò significa che una persona può ancora trasmettere la malattia ad altri, se non si lava le mani correttamente dopo essere andata in bagno e poi tocca oggetti che sono gestiti da altri. Alcuni soggetti, in particolare gli adulti, possono trasmettere il virus senza mostrare alcun segno o sintomo della malattia mani bocca piede.

A causa del modo in cui l'infezione si diffonde, i focolai della malattia mani bocca piede possono avvenire in contesti dove ci sono gruppi di bambini che hanno bisogno di cambi frequenti del pannolino o di usare un vasino, come negli asili nido e nelle scuole. Inoltre, i bambini spesso mettono le mani in bocca: se un fanciullo sano tocca superfici od oggetti contaminati e porta le mani alla bocca o al naso può avvenire il contagio.

I focolai della malattia mani bocca piede sono più comuni in estate e in autunno, in presenza di climi temperati, mentre nelle zone tropicali si possono verificare tutto l'anno. Le persone venute a contatto con l'agente virale, di solito, sviluppano un'immunità specifica contro il virus che ha causato l'infezione. Tuttavia, poiché la malattia mani bocca piede può essere causata da virus differenti, le persone possono manifestare nuovamente la malattia (magari non durante la stessa epidemia). Nota. La malattia mani bocca piede non è legata all'afta epizootica (a volte, chiamata malattia piede-bocca), la quale consiste in un'infezione virale riscontrata soprattutto in animali da allevamento (bovini, ovini e suini). Le due condizioni sono indipendenti e non devono essere confuse: non si può contrarre la malattia mani bocca piede da animali domestici o da altri animali e non è possibile trasmetterla a loro.

Complicazioni La complicanza più comune della malattia mani bocca piede è la disidratazione. Spesso, questa evenienza si può verificare per la comparsa di ulcere in bocca e gola, che possono rendere la deglutizione difficile e dolorosa. Se la disidratazione è grave, può rendersi necessaria la somministrazione di fluidi per via endovenosa.

Altre complicazioni della malattia mano-piede-bocca sono rare, ma potrebbero includere le condizioni descritte di seguito: Infezione secondaria. Esiste il rischio che le lesioni sulla pelle si possano infettare, soprattutto se viene provocata la rottura delle vescicole. I sintomi di un'infezione della pelle sono: dolore, rossore, gonfiore e sensazione di calore sul sito dell'infezione, con presenza di pus od essudato a livello delle lesioni. Se il bambino sviluppa bollicine sierose si dovrebbe evitare di forarle, poiché il fluido contenuto all'interno delle lesioni è contagioso. Le vesciche devono asciugarsi spontaneamente, per poi scomparire in circa sette giorni.

Diagnosi Mani bocca piede: esami per la diagnosi Diversi virus possono causare eruzioni cutanee e lesioni ulcerative del cavo orale.

Tuttavia, il medico è in grado di distinguere la malattia mani bocca piede da altre infezioni virali in base a: Età della persona interessata: la malattia mano-piede-bocca è più comune nei bambini di età inferiore ai 10 anni;

Modello di presentazione dei sintomi: le manifestazioni cominciano con febbre alta e mal di gola, poi si sviluppano vescicole, quindi ulcere in bocca ed un rash cutaneo su mani e piedi;

A differenza della varicella o dell'herpes labiale, le vescicole e le lesioni cutanee sono più piccole e, di solito, non sono pruriginose. Inoltre, presentano colore, forma e dimensioni caratteristiche. La diagnosi, di solito, può essere effettuata sulla base dei soli sintomi clinici. In caso di dubbio, questa può essere confermata prelevando ed analizzando un piccolo campione di pelle, un tampone faringeo o un campione fecale per identificare il virus.