Perché ci si sveglia con le mani intorpidite

Capita a volte di svegliarsi al mattino con le mani poco sensibili, informicolate o intorpidite. Solitamente succede quando si dorme in una strana posizione che interrompe la circolazione e fa addormentare la mano ma se il fenomeno è frequente o continuativo potrebbe trattarsi di un problema specifico che necessita approfondimenti medici. Questi le cause più comuni delle mani intorpidite al mattino e come comportarsi.

Sindrome del tunnel carpale Le dita intorpidite e formicolanti durante la notte possono essere correlate a una condizione chiamata sindrome del tunnel carpale. In questo caso l'intorpidimento riguarda in particolare il pollice e l'indice ed è comunemente dovuto alla compressione del nervo mediano nel tunnel carpale, uno stretto passaggio composto da legamenti e ossa sul lato palmare della mano. Questa compressione del nervo si verifica quando qualcosa esercita pressione o irrita il nervo mediano o un movimento continuo costringe il polso a frequente flessione. Il più comune è l'uso del mouse per diverse ore al giorno. Il fastidio nella maggior parte dei casi si manifesta in una sola mano o in modo maggiore in una rispetto all'altra e di solito è accompagnato da formicolio e, in casi estremi, debolezza del pollice e delle dita. Fare stretching alle mani e ai polsi prima di andare a dormire e quando ci si sveglia può aiutare a ridurre l'intorpidimento ma per risolvere questo problema in modo definitivo è necessario consultare un medico.

Altro nervo compresso o danneggiato Oltre al nervo mediano, altri nervi se compressi o danneggiati possono portare a una mancanza di sensibilità nelle mani e nelle dita. Uno dei più colpiti è l'ulnare, che va dall'area del gomito alle dita, L'intorpidimento si verifica nel mignolo e nell'anulare e talvolta nel medio e dipende dal fatto che spesso si esercita troppa pressione sul gomito o sul polso durante il sonno. Sebbene più raramente, anche il danno al nervo radiale può innescare intorpidimento. Questo si estende dalla parte superiore del braccio all'avambraccio e al polso e può comprimersi quando si dorme in una posizione che esercita una pressione estrema sulla parte superiore del braccio. Anche l'uso improprio delle stampelle può anche restringere il nervo radiale. Quando il nervo radiale è compresso o danneggiato si può provare una sensazione anormale sul dorso della mano o nel pollice e, nei casi più gravi, la perdita della capacità di raddrizzare le dita o piegare all'indietro il polso. A volte abituarsi a dormire in una posizione che non eserciti pressione o sforzo sul braccio può essere sufficiente per risolvere il problema ma nei casi più gravi potrebbe essere necessario un intervento chirurgico per rilasciare il nervo.