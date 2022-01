Mangiare troppo in fretta fa aumentare di peso?

Consumare pranzo e cena in meno di venti minuti o la colazione in dieci minuti , di fretta, magari in piedi, o appoggiati al bancone di un bar, tra una telefonata e un messaggio, moltiplica il rischio di accumulare chili in eccesso, e sentirsi affannati, gonfi e poco energici. Anche le analisi del sangue potrebbero rivelare che mangiare di fretta è una vera cattiva abitudine, raddoppiando addirittura la possibilità di avere livelli di colesterolo e trigliceridi elevati. Metabolizzare i pasti, ed il processo digestivo nell'insieme, saranno assai più complicati e lunghi: quando gli alimenti vegnono masticati velocemente , e non adeguatamente, ed ingurgitati con foga, l'organismo richiede più energie ed un maggior afflusso di sangue . La conseguenza sarà inevitabile: sonnolenza , stanchezza ed eccessivo senso di sazietà post prandiale.

Uno studio condotto dalla Società italiana di endocrinologia, su 187 persone obese , mette in evidenza la correlazione tra tempo dedicato al consumo dei pasti, ed accumulo di peso. Indagando le abitudini a tavola del campione in esame si è rilevato come il tempo impiegato per i pasti principali era meno di venti minuti. Tempo risicato e pericoloso, soprattutto per la cena. A peggiorare sensibilmente sono stati i livelli di colesterolo , i processi metabolici, e il consumo di grandi quantità di cibo. Sembra una contraddizione, ma gli esperti hanno evidenziato come chi pasteggia in pochi minuti tende a consumare più portate come primo, secondo, contorno e spesso anche dolce.

Mangiare in fretta fa ingrassare?

Mangiare troppo in fretta penalizza anche il gusto e il sapore degli alimenti che compongono il pasto che, quasi, non si avvertono perché inghiottiti voracemenrte. Una sana abitudine è quella di prendersi il tempo per mangiare, senza stare in piedi, o fare altre cose in contemporanea: la masticazione deve essere corretta, altrimenti si rischia di introdurre un quantitativo elevato di calorie e di grassi, oltre che di cibo. I ritmi frenetici di oggi, poi, fanno propendere per scelte alimentari poco sane, come cibi pronti, pratici perché veloci (appunto) da consumare, e, nella maggior parte dei casi, di tipo industriale e ultra processati, ricchi di sale e calorie. cibi che possono essere mangiati più velocemente ci sono quelli ultra-processati, come alcuni insaccati, che sono molto calorici e poco sani.Trascorrere qualche minuto in più a tavola aiuta nella prevenzione dell'obesità e delle malattie metaboliche ad essa correlate.