Malfunzionamento della tiroide: a quali sintomi fare attenzione?

Cosa può indicare un problema alla tiroide? La tiroide è una piccola ghiandola endocrina che si trova nella parte anteriore del collo, il cui compito è secernere ormoni tiroidei. Il suo malfunzionamento può portare a un rilascio di ormoni eccessivo - e in questo caso di parla di ipertiroidismo - o ridotto - e quindi ipotiroidismo. Entrambi gli eventi possono generare diversi problemi di salute. Anche se non sempre è facilissimo capire quando le cose non vanno, esistono alcuni sintomi che possono far presagire che la tiroide non sta funzionando come dovrebbe.

Quali sono i sintomi da non sottovalutare? Gozzo

Variazioni nel peso corporeo

Disturbi agli occhi

Variazioni della temperatura corporea

Stanchezza generalizzata

Problemi cardiaci

Irregolarità intestinali

Problemi all'apparato riproduttivo

Gozzo Il gozzo è un ingrandimento della tiroide, che può riguardare tutta la ghiandola o solo una parte, che può dipendere dal morbo di Basedow, dalla tiroidite di Hashimoto o dalla carenza di iodio. Anche se solitamente non c'è da allarmarsi, se la tiroide si ingrandisce troppo può comprimere l'esofago e rendere più difficoltosa la deglutizione o la respirazione. Se il gozzo, a causa della grandezza e del peso, scivola verso la parte superiore della cavità toracica si parla di gozzo retrosternale.

Variazioni nel peso corporeo Un malfunzionamento della tiroide può comportare variazioni di peso anche in assenza di cambiamenti nelle abitudini alimentari. L'ipotiroidismo, ad esempio, può far ingrassare perché pur facendo calare l'appetito, riduce il metabolismo e rende più difficile per l'organismo consumare le calorie assunte. L'ipertiroidismo, al contrario, aumenta il metabolismo e fa perdere peso.

Disturbi agli occhi Problemi agli occhi come fastidio alla luce, sensazione di un corpo estraneo, bruciore, difetti del campo visivo, difficoltà a chiudere completamente le palpebre o lacrimazione eccessiva possono indicare la presenza del morbo di Basedow, a sua volta conseguente a un mal funzionamento della tiroide.

Variazioni della temperatura corporea Anche in questo caso ipertiroidismo e ipotiroidismo portano a eventi contrapposti. L'ipertiroidismo fa percepire più caldo di quello reale dell'ambiente in cui si è, l'ipotiroidismo più freddo. Questo avviene perché un eccesso di ormoni tiroidei porta a una dilatazione dei vasi sanguigni e a un maggiore afflusso di sangue e aumento della temperatura; mentre se gli ormoni diminuiscono succede il contrario.

Stanchezza generalizzata L'ipotiroidismo può far diminuire l'energia e portare a una diffusa sensazione di stanchezza fisica, riduzione della forza muscolare, minore concentrazione e sonnolenza diurna.

Problemi cardiaci Anche la salute cardiaca può essere influenzata dai problemi alla tiroide. In caso di ipotiroidismo, ad esempio, il battito tende a essere più lento e nel tempo il cuore può ridurre l'efficacia delle sue contrazioni, fino a sviluppare una cardiomiopatia e, nei casi più estremi, una cardiomegalia, ovvero un ingrossamento del cuore. Con l'ipertiroidismo, al contrario, il battito tende ad accelerare e può portare alla fibrillazione atriale, un'aritmia che se non individuata e trattata può anche aumentare la probabilità di insorgenza di ictus e infarto.

Irregolarità intestinali Se si soffre di ipertiroidismo le contrazioni dei muscoli intestinali possono aumentare e provocare evacuazioni più numerose e in alcuni casi diarrea. L'ipotiroidismo può invece generare stipsi.

Disfunzioni dell’apparato riproduttivo I disturbi della tiroide possono generare problemi sia all'apparato riproduttivo maschile sia a quello femminile. Secondo uno studio pubblicato nel 2018 su Sexual Medicine Reviews e condotto dalla Tulane University School of Medicine, New Orleans, gli uomini con ipotiroidismo soffrono di disfunzioni sessuali in percentuali comprese tra il 59 e il 63%; mente le donne tra il 22 e il 46%. Per quanto riguarda l'ipertiroidismo, invece, a soffrire di problemi sessuali sono tra il 48 e il 77% degli uomini e tra il 44 e il 60% delle donne. L'ipotiroidismo negli uomini può anche portare problemi di erezione ed eiaculazione precoce. Nelle donne, invece, se gli ormoni tiroidei sono sballati, può verificarsi diminuzione del desiderio e della lubrificazione vaginale, mancanza di orgasmo e dolore durante i rapporti sessuali. Ma non solo, l'ipertiroidismo può causare mestruazioni ravvicinate con flusso abbondante; mentre l'ipotiroidismo mestruazioni irregolari e sporadiche con flusso scarso e, nei casi più gravi, amenorrea, ovvero assenza di mestruazioni.