Attualmente, non esiste una definizione unica, accettata in tutto in Mondo, per descrivere le malattie rare. Alcune definizioni, infatti, considerano soltanto il numero di persone affette da una malattia rara; altre definizioni, invece, considerano, oltre al numero di individui colpiti, anche altri fattori , come la gravità della condizione (se è cronica, se è debilitante ecc.) o l'esistenza di trattamenti adeguati. Per gli Stati dell'Europa (quindi anche per l'Italia), la definizione che descrive le malattie rare dice che:

Le statistiche dicono che ogni 17 individui ce n'è uno che, in una certa fase della sua esistenza, svilupperà una malattia rientrante nell'elenco delle malattie rare. Rapportato al numero di abitanti presenti in Europa, un caso clinico ogni 17 persone corrisponde al 7% della popolazione totale.

Secondo le stime più recenti, nel Mondo , gli individui affetti da una malattia rara sarebbero più di 300 milioni e, nel 70-75% dei casi, sarebbero soggetti in età pediatrica (in altre parole, sarebbero bambini). In Italia , le stime relative al numero di persone con una malattia rara parlano di 1-2 milioni di soggetti affetti , mentre quelle relative alla percentuale di pazienti in età pediatrica riportano che quest'ultimi rappresentino circa il 70% di tutti i portatori di una malattia rara.

In genere, le malattie rare sono condizioni caratterizzate da un' ampia varietà di sintomi e segni , la quale fa sì che spesso i portatori di una stessa affezione manifestino disturbi talvolta anche molto diversi. Alcune malattie rare sono patologie che fanno la loro comparsa alla nascita e nei primi anni di vita; altre malattie rare, invece, compaiono soltanto in età adulta . La modalità di comparsa di una malattia rara dipende, fondamentalmente, dalle cause.

Esempi Importanti

A causare la condizione di osteogenesi imperfetta sono mutazioni a carico di geni che controllano la produzione di collagene (una proteina fondamentale per la salute della ossa) o di altre proteine indispensabili a garantire forza e resistenza all'apparato scheletrico dell'essere umano.

Il gruppo delle malattie rientrante sotto la voce "osteogenesi imperfetta" comprende condizioni più gravi di altre.

L'osteogenesi imperfetta rientra nell'elenco delle malattie rare, perché colpisce un nuovo nato ogni 15.000-20.000.

Angioite Allergica L'angioite allergica è un esempio di malattia rara dovuta a una reazione allergica. L'angioite allergica è una vasculite dei vasi di piccola o media grandezza, che colpisce soprattutto le vie respiratorie (polmoni in particolare) e comincia in modo simile a un'allergia (quando la malattia è agli esordi, i pazienti sperimentano episodi di asma e rinite allergica).

L'angioite allergica può avere conseguenze fatali; agli stadi più avanzati, infatti, può riguardare i vasi che riforniscono il cuore e compromettere la salute di quest'ultimo.

L'angioite allergica rientra nell'elenco delle malattie rare, in quanto ne soffrono 1-9 persone ogni 100.000.

Tumore alla Lingua Il tumore alla lingua è un esempio di malattia rara dovuta un processo proliferativo anomalo di tipo neoplastico. Il tumore alla lingua è il frutto di un processo proliferativo neoplastico, che ha inizio da una delle cellule costituenti i tessuti della lingua.

Attualmente, non è chiaro se il tumore alla lingua dipenda da una causa ben precisa; tuttavia, medici e scienziati ritengono che, sulla comparsa della patologia in questione, giochino un ruolo alquanto decisivo fattori come: il consumo di tabacco, l'abuso di alcol, una cattiva igiene orale e l'esposizione continua a fumi, polveri e sostanze tossiche.

Il tumore alla lingua è una condizione la cui prognosi dipende da almeno tre fattori: tempestività della diagnosi, sede della massa neoplastica e stato di salute generale del paziente.

Il tumore alla lingua rientra nell'elenco delle malattie rare, in quanto in Europa ha un'incidenza annuale pari a 8-10 casi ogni 100.000 persone considerate.

Vaiolo Il vaiolo è un esempio di malattia rara dovuta a un agente infettivo. Il vaiolo è una malattia infettiva molto contagiosa e altamente letale, frutto dell'azione del virus noto come Variola major.

Il vaiolo è responsabile di un caratteristico esantema (o eruzione cutanea) vescicolo-pustoloso, accompagnato da una profondo compromissione dello stato di salute generale.

Il vaiolo rientra nell'elenco delle malattie rare, in quanto è ormai un'infezione eradicata da diversi decenni. L'ultimo caso di vaiolo conosciuto, infatti, risale al 1977.

SLA La sclerosi laterale amiotrofica è un esempio di malattia rara dovuta a un processo degenerativo a carico di un organo o tessuto del corpo umano. Nota non solo come SLA ma anche come morbo di Gehrig o malattia dei motoneuroni, la sclerosi laterale amiotrofica è una malattia neurodegenerativa caratterizzata dal progressivo deterioramento dei motoneuroni del sistema nervoso centrale.



Poiché dai motoneuroni del sistema nervoso centrale dipendono facoltà come respirare, deglutire, camminare, parlare, impugnare gli oggetti ecc., la SLA è una condizione fortemente debilitante per chi ne è affetto; essa, infatti, costringe chi colpisce alla sedia a rotella, a respirare tramite un supporto per la ventilazione meccanica, a nutrirsi tramite sondino ecc.

La sclerosi laterale amiotrofica è una malattia molto grave, che ha sempre esito fatale in un arco di tempo oscillante tra i 3 e i 5 anni.

Nonostante le numerose ricerche scientifiche in merito, le precise cause della sclerosi laterale amiotrofica sono sconosciute.

La SLA fa parte delle cosiddette malattie rare, in quanto colpisce annualmente 1-2 persone ogni 100.000.

Trisomia 13 La trisomia 13 è un esempio di malattia rara dovuta a un'alterazione cromosomica. La trisomia 13 è un'anomalia del patrimonio genetico (quindi del DNA), caratterizzata dalla presenza a livello cellulare di 3 copie del cromosoma 13 (N.B: in assenza di anomalie, i cromosomi umani sono organizzati a paia). Negli individui che soffrono di trisomia 13, pertanto, il corredo cromosomico è di 47 cromosomi anziché 46 (22 paia di cromosomi non sessuali e un paio di cromosomi sessuali).

Attualmente, la causa capace di alterare il numero di copie del cromosoma 13 è sconosciuta; l'unica certezza è che l'alterazione cromosomica può avvenire sia prima che dopo l'incontro tra cellula uovo e spermatozoo.

La trisomia 13 è una malattia rara molto grave, che in genere determina la morte del soggetto affetto ancora prima della nascita o durante i primi 7 giorni successivi al parto.