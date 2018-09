Il sistema nervoso è il complesso di strutture anatomiche finemente collegate tra loro che comprende l' encefalo , il midollo spinale e i nervi . Il sistema nervoso presenta in veste di unità funzionale le cellule conosciute come neuroni , la cui particolarità è riuscire a trasmettere le informazioni molto velocemente e a notevole distanza dal punto d'origine. Con il supporto delle interconnessioni che caratterizzano le sue parti costituenti, il sistema nervoso svolge l'importantissimo compito di regolare il funzionamento dei vari organi del corpo umano .

Le malattie neurologiche sono le patologie che hanno per oggetto il sistema nervoso , ossia encefalo, midollo spinale e/o nervi .

Secondo una stima dell' OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) risalente al 2007, in tutto il Mondo il numero di persone affette da una malattia neurologica sarebbe circa 1 miliardo ; le malattie neurologiche, pertanto, rappresentano una classe di patologie alquanto comuni. A ciò è doveroso quindi aggiungere quanto emerso da altre interessanti indagini statistiche, ossia:

Tra le cause delle malattie neurologiche, rientrano:

Alcune malattie neurologiche sono patologie presenti fin dalla nascita o che compaiono nei primi anni di vita ; altre malattie neurologiche, invece, insorgono soltanto in età adulta . La modalità di comparsa di una malattia neurologica dipende, fondamentalmente, dalle cause.

In genere, le malattie neurologiche sono condizioni contraddistinte da diversi sintomi e segni ; tra questi sintomi e segni meritano senza dubbio una citazione le seguenti manifestazioni:

Le indagini che portano alla diagnosi delle malattie neurologiche cominciano sempre da un accurato esame obiettivo e da una scrupolosa anamnesi ; quindi, a seconda delle circostanze (soprattutto in base a quanto emerge dalle ricerche precedentemente citate), possono proseguire con:

Il trattamento delle malattie neurologiche varia in relazione alla natura di tali condizioni, dove il termine "natura" comprende cause e caratteristiche. Nell'elenco delle terapie e dei rimedi che possono trovare applicazione in presenza di una malattia neurologica, meritano sicuramente una sottolineatura particolare:

Esempi Importanti

Le lesioni dei lobi del cervello sono esempi di malattie neurologiche che traggono origine da traumi considerevoli a carico dell'encefalo. Quando sono oggetto di lesione, i lobo del cervello perdono la loro integrità e subiscono un'alterazione che ne pregiudica la funzione in modo irreversibile.

La particolarità delle lesioni a carico dei lobi del cervello è che il quadro sintomatologico varia in relazione alla sede dell'evento traumatico: una lesione del lobo temporale, per esempio, causa sintomi e segni diversi da una lesione del lobo frontale.

Lo sapevi che… Le lesioni dei lobi del cervello possono essere responsabili di sintomi quali: afasia recettiva, afasia espressiva, prosopagnosia, dislessia acquisita, perdita di memoria, apatia, disgrafia, disartria ecc.

Demenze Le demenze sono esempi di malattie neurologiche dovute a un processo degenerativo a carico dell'encefalo. Le demenze – la cui principale rappresentante è la malattia di Alzheimer – sono malattie neurodegenerative dell'encefalo, tipiche dell'età avanzata (ma non esclusive degli anziani), che comportano la riduzione graduale e quasi sempre irreversibile delle facoltà intellettive del soggetto colpito.

In base alle ricerche più recenti, a sostenere l'insorgenza e la progressione di una demenza sarebbero la morte delle cellule nervose encefaliche e/o il loro cattivo funzionamento per quanto concerne la comunicazione intercellulare.

Lo sapevi che… Le forme di demenza più note e comuni al Mondo sono la già citata malattia di Alzheimer (è presente nel 50-70% delle persone con demenza), la demenza vascolare, la demenza a corpi di Lewy e la demenza frontotemporale.

Sindrome del Tunnel Carpale La sindrome del tunnel carpale è un esempio di malattia neurologica dovuta alla compressione di un nervo periferico.

La sindrome del tunnel carpale è l'insieme di sintomi che compare successivamente alla compressione del nervo mediano, compressione operata dalle strutture ossee e legamentose del tunnel carpale.

Frutto solitamente di più fattori concomitanti, la sindrome del tunnel carpale è tipicamente associata a manifestazioni quali: dolore al polso, formicolio alla mano e senso d'intorpidimento a livello delle aree anatomiche innervate dal nervo mediano.

Approfondimento Il nervo mediano è una delle 5 branche terminali del cosiddetto plesso brachiale nonché uno dei principali nervi dell'arto superiore.

Il tunnel carpale è lo stretto canale anatomico, situato sul lato palmare del polso, attraverso cui passano i tendini di ben 9 muscoli della mano e il nervo mediano.

Encefalopatia di Wernicke L'encefalopatia di Wernicke è un esempio di malattia neurologica correlata a un errato stile di vita. L'encefalopatia di Wernicke è la sofferenza dell'encefalo che scaturisce da una carenza di tiamina (vitamina B1) e che è associata a condizioni quali malnutrizione o grave alcolismo.

L'encefalopatia di Wernicke è una condizione reversibile.

Lo sapevi che… In medicina, il termine "encefalopatia" identifica un gruppo di patologie caratterizzate da un'alterazione strutturale e/o funzionale dell'encefalo.

Tumore al Cervello Il tumore al cervello è un esempio di malattia neurologica dovuta a un processo di proliferazione di carattere neoplastico. I tumori al cervello sono masse cellulari anomale in continua proliferazione, che possono avere caratteristiche benigne (cioè essere a crescita lenta) oppure caratteristiche maligne (ossia presentare una crescita rapida).

I tumori al cervello sono responsabili di una sintomatologia che dipende da 3 specifiche caratteristiche della massa tumorale: la sede, le dimensioni e il ritmo di crescita.

Lo sapevi che… A prescindere che siano benigni o maligni, i tumori al cervello richiedono sempre un trattamento finalizzato alla loro rimozione, in quanto, in tutti i casi, causano una sintomatologia incompatibile con una vita normale.

Spina Bifida La spina bifida è un esempio di malattia neurologica dovuta a un errato sviluppo in età fetale. La spina bifida è una malformazione congenita della colonna vertebrale, a causa della quale le meningi e, talvolta, anche il midollo spinale fuoriescono dalla loro sede naturale (corrispondente al canale spinale).

Lo sapevi che… La spina bifida è frutto di un difetto di sviluppo del tubo neurale.

Ictus L'ictus è un esempio di malattia neurologica dovuta a un'alterazione dell'apporto di sangue destinato all'encefalo. In medicina, il termine "ictus" e i suoi sinonimi "colpo apoplettico", "infarto cerebrale" e "stroke" indicano la morte (o necrosi), per mancanza di apporto sanguigno, di un'area più o meno estesa di encefalo.

A seconda di come avviene privazione dell'apporto sanguigno, l'ictus può essere di tipo ischemico oppure di tipo emorragico.