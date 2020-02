Le malattie esantematiche per eccellenza sono condizioni morbose che interessano solitamente individui di giovane o giovanissima età . La particolare predisposizione dei soggetti molto giovani a contrarre le malattie esantematiche più comuni è legata, essenzialmente, a due fattori: il sistema immunitario non ancora del tutto sviluppato ed efficiente, e l'alta contagiosità degli agenti infettivi scatenanti, che aumenta il rischio di contagio per chi vive in comunità come scuole o asili.

Le malattie esantematiche possono comportare svariate complicazioni, alcune delle quali anche particolarmente gravi e dagli esiti permanenti. Per esempio, il morbillo può provocare, con frequenza più che discreta, otite media , polmonite, diarrea e convulsioni ; molto raramente, può dar luogo a forme di encefalite severe e talvolta letali (1 caso di morbillo ogni 5.000 è letale a causa di un'encefalite). La rosolia è un'infezione solitamente poco aggressiva, che però può rappresentare un serio pericolo per gli adulti, specialmente per le donne incinte . Come il morbillo, anche la rosolia può indurre encefalite. La scarlattina può provocare infezioni alle orecchie, ascessi alla gola, sinusiti , polmoniti, meningiti , problemi alle ossa o alle articolazioni , danno epatico , danno renale e febbre reumatica con disturbi cardiaci associati (N.B: le complicanze a partire dai problemi alle ossa in poi sono molto rare). Per approfondire il tema delle complicazioni legate alle malattie esantematiche, i lettori possono consultare gli articoli presenti qui (quarta malattia), qui (quinta malattia) e qui (sesta malattia).

In genere, per diagnosticare le malattie esantematiche, i medici ricorrono soltanto all' esame obiettivo e all' anamnesi (o storia clinica), in quanto l'osservazione e la valutazione del quadro sintomatologico sono spesso ricche di informazioni fondamentali. L'esecuzione di un esame della saliva (tramite tampone) e delle analisi del sangue avviene soltanto in caso di dubbi.

Trattamento

Per le più comuni malattie esantematiche virali, il trattamento è generalmente di tipo sintomatico.

I medici definiscono sintomatici i trattamenti finalizzati al miglioramento del quadro sintomatologico, quindi le terapie che mirano ad alleviare le manifestazioni della malattia in atto.

Ritornando quindi alle più comuni malattie esantematiche virali, i rimedi sintomatici per questo tipo di condizioni consistono in: riposo, assunzione di paracetamolo (per abbassare la febbre), applicazione sulla cute di emollienti (per lenire alcuni sintomi dell'eruzione cutanea) e antistaminici (per far fronte al prurito intenso).

Per le malattie esantematiche batteriche, come per esempio la scarlattina, la situazione è leggermente diversa e il trattamento è causale, ossia mirato alla cura delle cause.

In questi frangenti, pertanto, la terapia consiste in farmaci antibiotici, il cui scopo è eliminare le colonie batteriche infestanti l'organismo.

Per approfondire:

CASI PARTICOLARI

Malattie esantematiche gravi e/o dalle frequenti conseguenze spiacevoli, come per esempio l'AIDS o il tifo, richiedono trattamenti mirati e l'osservanza di importanti precauzioni, per evitare il contagio di altre persone.

Per le malattie esantematiche virali più gravi, la terapia prevede la somministrazione di farmaci antivirali.