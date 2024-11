Malattie del vento: cosa sono e come riconoscerle?

I cambiamenti del tempo atmosferico, delle stagioni o del clima hanno un impatto diretto sulla salute dell'organismo, contribuendo alla comparsa di disturbi fisici e psichici. Esiste addirittura una sindrome , la meteoropatia o sindrome meteoropatica , dovuta proprio alle condizioni del tempo e caratterizzata della presenza di varie manifestazioni, come mal di testa , nervosismo ansia , depressione , debolezza psicofisica, difficoltà di concentrazione , dolori muscolari .

Che effetti ha il vento sull'organismo?

Anche il vento influisce sulla salute dell'organismo, tanto che esiste un gruppo di problematiche definite come le malattie del vento o anemopatie, che compaiono proprio con l'arrivo di correnti fresche o umide. In alcuni casi si assiste a un peggioramento di disturbi già presenti, mentre in altri si verifica la comparsa di malesseri nuovi, mai provati prima.

Infatti, il vento agisce modificando le cariche elettromagnetiche presenti nel corpo, generando ripercussioni sul funzionamento del sistema nervoso centrale, del sistema endocrino, dell'ipotalamo e delle ghiandole surrenali.

Come conseguenza, aumenta la produzione di cortisolo e adrenalina, gli ormoni dello stress, per questo si assiste a un'accelerazione di molti parametri, come la frequenza cardiaca.