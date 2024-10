Mal di testa: quali sono le cause? Sintomi e tipologie

Non è ancora chiaro, tuttavia, il motivo per cui questi segnali dolorosi vengano inizialmente attivati.

Le cefalee sono causate dall'alterazione dei meccanismi e dei processi fisiologici che attivano e/o coinvolgono strutture sensibili allo stimolo del dolore , localizzate in alcune zone della testa e del collo : periostio del cranio , muscoli , nervi , arterie e vene , tessuti sottocutanei, occhi , orecchie , seni paranasali e mucose .

Il mal di testa, che i medici identificano con il termine cefalea , è definito dagli stessi come un dolore localizzato all'interno del capo o alla parte superiore del collo.

Tipi di mal di testa: quali sintomi?

Mal di testa sintomi: caratteristiche, zone e durata

Esistono diversi sistemi che permettono di classificare accuratamente il mal di testa. Il più conosciuto è la "Classificazione Internazionale delle Cefalee" (ICHD), redatto dalla International Headache Society e approvato dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), che distingue le cefalee primarie in base ai sintomi e le forme secondarie in base alla loro eziologia.

Lo scopo di questi sistemi di classificazione consiste nel fornire agli operatori sanitari uno strumento per agevolare il riconoscimento dei diversi tipi di mal di testa, quindi formulare una diagnosi specifica e, conseguentemente, adottare la strategia terapeutica più efficace.

Per semplificare la distinzione, è possibile suddividere il mal di testa fondamentalmente in tre categorie:

Cefalee primarie ;

; Cefalee secondarie ;

; Nevralgie craniche e dolori facciali centrali o primari e altre cefalee.

Cefalea primaria

Le cefalee primarie devono essere considerate come malattie vere e proprie, nel senso che non sono sempre scatenate da cause specifiche, immediatamente identificabili. Nella maggior parte dei casi, sono legate a scorrette abitudini di vita, a reazioni ormonali o a fattori ambientali.

Le cefalee primarie sono la forma più comune di mal di testa e fra queste tre sono le principali:

Tutte queste forme di cefalea primaria possono essere:

Episodiche : le crisi dolorose hanno una frequenza occasionale e sporadica, presentandosi per meno di 15 giorni al mese.

: le crisi dolorose hanno una frequenza occasionale e sporadica, presentandosi per meno di 15 giorni al mese. Croniche: il dolore compare con una frequenza elevata, per almeno 15 giorni al mese e per più di sei mesi, senza rispondere efficacemente alla terapia e associandosi spesso a disabilità. L'emicrania è la forma che tende con maggior facilità a cronicizzare.

Mal di testa: come riconoscerlo Cefalea tensiva Emicrania Cefalea a grappolo Tipo di dolore Costrittivo Pulsante Trafittivo e lancinante Localizzazione Bilaterale Unilaterale Unilaterale Intensità Da lieve a moderata Da Moderata a grave Grave Durata Da 30 minuti a diverse ore Da 4 a 72 ore Da 15 minuti a 3 ore Frequenza Variabile Variabile Ricorrenza periodica Altri sintomi Sensibilità alla luce o al rumore, senza vomito o nausea (lieve nella forma cronica) e senza aura. Trae beneficio dall'attività fisica o dal movimento Nausea e/o vomito,

sensibilità al movimento, luce e rumore. Può presentarsi con o senza aura. Aggravata dallenormali attività di routine. Blefaroptosi, miosi, congestione nasale e lacrimazione. La posizione sdraiata peggiora il dolore. Chi è più a rischio Sesso femminile Sesso femminile Sesso maschile

Cefalea secondaria

Le cefalee secondarie derivano da altre condizioni patologiche e, in pratica, rappresentano uno dei loro sintomi.

Alcune malattie possono frequentemente essere confuse con il mal di testa, proprio perché presentano nella loro sintomatologia questa manifestazione: sinusite (infiammazione dei seni paranasali), faringite (infiammazione o infezione della gola), otite (infezione dell'orecchio o infiammazione) e trauma cranico.

Le cefalee secondarie possono essere causate anche da condizioni patologiche molto gravi e, specie se si associano ad altri sintomi "allarmanti", non devono essere trascurate.

La diagnosi precoce e la cura tempestiva permettono, infatti, di limitare il disturbo all'origine del mal di testa, prima che questo degeneri divenendo rischioso per la vita (come nel caso di emorragie intracerebrali e ictus).

Fortunatamente, le cefalee secondarie "pericolose" rappresentano solo una piccola percentuale dei casi. Se il dolore alla testa si manifesta improvvisamente, con un'intensità peggiore rispetto a quanto si sia mai sperimentato, e se questo si associa ad altri sintomi che non possono essere riferiti al mal di testa, è necessario riferire urgentemente la condizione al proprio medico. Questo può stabilire se si tratta di una cefalea primaria occasionale e isolata oppure può richiedere ulteriori accertamenti diagnostici per risalire all'origine del mal di testa.

La distinzione tra cefalee primarie e secondarie può essere difficile.

Le indagini diagnostiche possono includere:

L'International Headache Society elenca otto categorie di cefalea secondaria. Di seguito, sono riportati alcuni esempi.

Le cefalee secondarie possono manifestarsi in conseguenza di:

Nevralgie craniche, dolori facciali e altre cefalee

Le nevralgie craniche sono un gruppo di cefalee che si verifica fondamentalmente per l'infiammazione dei nervi cranici e/o cervicali, i quali diventano la fonte del dolore alla testa.

Ad esempio, la nevralgia del trigemino rappresenta una sintomatologia che interessa la terminazione nervosa localizzata nel volto, nella parte anteriore del cranio e nella cavità orale, e deputata alla trasmissione di stimoli motori e sensitivi al cervello e viceversa. Anche diverse forme di dolore facciale e una varietà di altre cause di cefalea sono incluse in questa categoria.