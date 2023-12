Mal di testa, perché le donne ne soffrono più degli uomini

Perché colpisce più le donne

Prima della pubertà l'incidenza tra ragazzi e ragazze è pressoché identica ma una volta raggiunta l'età dello sviluppo l'emicrania diventa molto più comune tra le donne.

In particolare, quelle di età compresa tra i 30 e i 40 anni avrebbero emicranie tre volte più frequenti degli uomini.

I motivi per cui questo disturbo è più frequente nella popolazione femminile sono diversi. Il primo è l'incidenza degli ormoni, e in particolare negli sbalzi che si verificano nell'arco del mese.

Diversi studi hanno confermato che gli estrogeni svolgono un ruolo importante nello sviluppo dell'emicrania. Il 60-70 % delle donne avrebbe infatti attacchi di emicrania subito prima o durante le mestruazioni, quando il livello di questi ormoni scende.

Non è ancora noto in che modo gli estrogeni siano legati all'insorgenza di questo disturbo ma l'ipotesi più accreditata è che agiscano sul cervello, innescando una serie di eventi che, alla fine, sfociano in emicrania.

Anche la gravidanza è un periodo critico per le donne, che sempre a causa delle fluttuazioni ormonali possono andare incontro più facilmente al mal di testa. Fortunatamente non per tutte è così ma c'è anche chi, in questo periodo della vita, sperimenta una diminuzione degli attacchi.

Così come lo sviluppo rappresenta il momento in cui le emicranie iniziano ad intensificarsi nelle ragazze, allo stesso modo ma per il meccanismo contrario, molte donne in menopausa hanno una diminuzione degli attacchi. Anche in questo caso però purtroppo non vale per tutte, visto che esistono pazienti che proprio in concomitanza con la fine del loro periodo fertile vedono intensificarsi i mal di testa.

Anche l'uso di contraccettivi ormonali può dare esiti ambivalenti, in alcune donne migliora la situazione mentre in altre la peggiora.