Mal di Testa Notturno: Cosa Significa?

Il mal di testa notturno è un disturbo molto fastidioso perché, oltre a generare forte dolore, impedisce di riposare. Piuttosto comune, soprattutto dopo i 50 anni, colpisce più spesso le donne rispetto agli uomini ed è spesso riconducibile a cause ben precise, che se riconosciute possono essere affrontate e in qualche caso corrette, in modo da ridurre il rischio di passare la notte insonne per colpa del mal di testa. Quando ciò avviene significa che il nostro corpo ci sta mandando messaggi ben precisi da non sottovalutare. Ecco i più importanti.

Stress troppo alto Che lo stress provochi mal di testa è risaputo e nello specifico il dolore generato da questo tipo di problema è definito da tensione e si acutizza spesso proprio di notte. Per gestione lo stress è necessario mettere in pratica tecniche di rilassamento. Respirare profondamente, ascoltare musica piacevole o provare a immaginare situazioni rilassanti come un luogo tranquillo, una spiaggia soleggiata o un parco sono una strategia vincente per rilassarsi prima di addormentarsi e prepararsi a una notte serena.

Tempo trascorso davanti al PC Già normalmente le ore giornaliere passate davanti agli schermi di pc, smartphone e tablet sono ben oltre quelle indicate dai medici per mantenere un buono stato di salute, ma dall'inizio della pandemia di Covid-19 tutto ciò è aumentato. Colpa di smart working e video call ache hanno sostituito le riunioni live. Questa nuova condizione di vita porta inevitabilmente con sé danni alla vista e non solo. Molti medici hanno scoperto che sviluppi la "sindrome da visione artificiale", che a sua volta genera affaticamento agli occhi, dolore al collo e alle spalle e mal di testa. L'ideale sarebbe evitare di usare i dispositivi elettronici nelle ore serali. Tuttavia, se non si possono ridurre le ore di esposizione ai devise, è necessario assicurarsi di portare occhiali protettivi contro le sollecitazioni visive degli schermi, mantenere una postura corretta mentre si lavora e mettere in pratica la regola 20-20-20: per ogni 20 minuti passati davanti al computer, distogliere lo sguardo per 20 secondi su qualcosa di distante circa 20 piedi (circa 6 metri) da dove si è.





Emicranie ipniche: cosa sono? Chiamato anche mal di testa da sveglia, questo disturbo colpisce soprattutto le persone anziane e si verifica solo di notte e spesso alla stessa ora, come fosse una vera e propria sveglia. Il dolore, anche se lieve o moderato è particolarmente fastidioso perché può sopraggiungere anche diverse volte nel corso della stessa nottata. Questo mal di testa, tuttavia, è raro e a scatenarlo potrebbe essere anche l'eccessivo consumo di caffeina.

Digrignamento dei denti Il mal di testa è un sintomo comune di chi digrigna i denti in modo nervoso, spesso senza rendersene conto. Secondo uno studio apparso nel 2020 sul Journal of Clinical Medicine, la pandemia di Covid-19 ha aumentato i livelli di stress psicologico nelle persone e sono sempre di più coloro che lo manifestano digrignando i denti e auto provocandosi dolori alla mandibola. Questo movimento può provocare mal di testa notturno proprio perché si mette in pratica spesso mentre si dorme. Chi lo fa può cercare di limitare i danni ai denti indossando un paradenti ma sul lungo termine, sviluppare un piano di gestione dello stress è il miglior modo per liberarsi definitivamente dal gesto compulsivo di digrignare i denti, e di conseguenza dal mal di testa.

Disturbi mal di testa correlati Emicrania, tensione e cefalea a grappolo sono le tre grandi categorie di mal di testa esistenti e possono verificarsi in qualsiasi momento, compresa la notte, innescate a loro volta da vari fattori, come sonno scarso o eccessivo, alimentazione sbagliata, farmaci e stress. Per arginare questi fenomeni è necessario capire prima di tutto e con l'aiuto del proprio medico, di che tipo di mal di testa si soffra. L'emicrania è caratterizzata da forti dolori pulsanti e l'esordio può indurre la sensazione di vedere luci lampeggianti; i mal di testa da tensione si presentano come fossero una fascia intorno alla testa e le cefalee a grappolo sono molto dolorose, brucianti e penetranti. Esistono poi casi ancora più gravi, ma fortunatamente molto rari, di mal di testa impossibili da sopportare, che possono essere un campanello d'allarme importante. Una potenziale causa, infatti, è la rottura di un aneurisma cerebrale che può portare a un'emorragia cerebrale, pericolosa per la vita. In quel caso allertare subito un medico.