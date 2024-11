Mal di testa notturno: quali sono le cause?

Cos'è il mal di testa notturno? Shutterstock Il mal di testa notturno è un disturbo molto fastidioso perché, oltre a generare forte dolore, impedisce di riposare. Piuttosto comune, soprattutto dopo i 50 anni, colpisce più spesso le donne rispetto agli uomini ed è spesso riconducibile a cause ben precise, che se riconosciute possono essere affrontate e in qualche caso corrette, in modo da ridurre il rischio di passare la notte insonne per colpa del mal di testa. Se frequente, il mal di testa notturno è un segnale da non sottovalutare. Ecco, di seguito, le principali cause di questo problema e i rimedi che possono risolverlo.

Quali sono le cause? Il mal di testa notturno può essere dovuto a numerosi fattori, tra cui: Stress fisico e/o emotivo,

Troppo tempo passato davanti allo schermo luminoso di PC, tablet, smartphone e altri dispositivi analoghi,

Cefalea primaria, espressione che comprende cefalea a grappolo, emicrania, cefalea tensiva ed emicrania ipnica,

Bruxismo,

Ansia e depressione,

Sindrome delle apnee ostruttive nel sonno.

Troppo stress È ormai noto da tempo che lo stress provochi mal di testa; nello specifico, è una delle cause principali di cefalea tensiva o cefalea da tensione, una forma di mal di testa dovuta alla contrazione e rigidità dei muscoli di collo e cranio. Cosa fare? Per alleviare il dolore, sono indicati i classici farmaci analgesici da banco, quali ibuprofene o paracetamolo. Per gestione lo stress, invece, gli esperti consigliano le tecniche di rilassamento. Respirare profondamente, ascoltare musica piacevole o provare a immaginare situazioni rilassanti come un luogo tranquillo, una spiaggia soleggiata o un parco sono una strategia vincente per rilassarsi prima di addormentarsi e prepararsi a una notte serena.

Troppo tempo davanti al PC È sempre stato difficile rispettare le indicazioni di medici ed esperti relativamente al numero di ore che si possono trascorrere davanti allo schermo di PC, smartphone e tablet; oggi, dopo la pandemia e la maggiore diffusione di smart working, video call e riunioni live, lo è ancora di più. Un eccesso di tempo trascorso davanti agli schermi luminosi comporta danni alla vista e non solo: i medici, infatti, hanno scoperto che causa una condizione a cui hanno assegnato il nome di sindrome da visione artificiale, che provoca: Affaticamento agli occhi,

Dolore al collo e alle spalle, e

Mal di testa, soprattutto alla sera dopo l'intera giornata davanti a monitor e schermo luminoso dello smartphone. Cosa fare? Per far fronte al dolore, gli esperti consigliano un classico analgesico da banco, come ibuprofene o paracetamolo. Per quanto riguarda invece la prevenzione della cefalea, ecco cosa fare: Innanzitutto, bisognerebbe evitare di usare questi dispositivi alla sera , soprattutto dopo averli già usati molto nell'arco della giornata.

, soprattutto dopo averli già usati molto nell'arco della giornata. In secondo luogo, è consigliabile munirsi di occhiali che proteggono dalla luce blu prodotta dagli schermi luminosi (la luce blu è sostanzialmente l'unica componente della luce che raggiunge la retina e che è associata a danni a carico dell'epitelio retinico).

prodotta dagli schermi luminosi (la luce blu è sostanzialmente l'unica componente della luce che raggiunge la retina e che è associata a danni a carico dell'epitelio retinico). Terza e ultima precauzione è mantenere una postura corretta mentre si lavora al PC e mettere in atto la regola 20-20-20: per ogni 20 minuti passati davanti al computer, distogliere lo sguardo per 20 secondi su qualcosa di distante circa 20 piedi (circa 6 metri) da dove si è.

Cosa sono le emicranie ipniche? Le emicranie ipniche costituiscono un raro tipo di cefalea che insorge tipicamente durante la notte, mentre la persona dorme. Questi fenomeni sono anche noti con il nome di mal di testa da sveglia, poiché molto spesso si verificano sempre alla stessa ora, come se ci fosse un timer preimpostato. Solitamente bilaterale, il dolore alla testa prodotto dalle emicranie ipniche può variare da moderato a severo e può essere motivo di risveglio notturno, il che lo rende ulteriormente fastidioso. Le emicranie ipniche colpiscono soprattutto le persone che hanno superato i 50 anni. Al momento, le cause precise rimangono ancora sconosciuto; le ipotesi a riguardo, tuttavia, non mancano: alcuni esperti ritengono che a provocare questi disturbi sia un malfunzionamento dell'ipotalamo, una parte del cervello coinvolto nella regolazione del sonno; altri ricercatori, invece, pensano che il responsabile sia un'alterata produzione di melatonina, ormone fondamentale nel regolare il ciclo sonno-veglia. Gli episodi di cefalea possono durare dai 15 minuti alle 4 ore e possono ripetersi anche più di 10 volte al mese. Altri sintomi che possono accompagnare le emicranie ipniche sono: Nausea,

Sensibilità alla luce e ai suoni,

Naso che cola e

Palpebre cadenti. A distinguere le emicranie ipniche dalle altre forme di emicrania e dalla cefalea a grappolo è il fatto che le prime si presentano esclusivamente di notte, mentre le altre possono manifestarsi in ogni momento della giornata. Cosa fare? La terapia delle emicranie ipniche si basa sull'assunzione di caffeina: una tazza di caffè prima di andare a letto sembra prevenire la cefalea notturna, senza tra l'altro pregiudicare l'addormentamento. Alternative alla tazza di caffè sono gli integratori di caffeina e gli analgesici contenenti caffeina. La caffeina funziona, ma attenzione: non bisogna usarla in modo regolare, in quanto finisce per avere l'effetto opposto e scatenare mal di testa.

Digrignamento dei denti Anche noto come bruxismo, il digrignamento dei denti è un atto molto spesso involontario che le persone possono compiere di giorno, ma soprattutto di notte, quando dormono. La cefalea che ne può scaturire è una forma di cefalea tensiva, caratterizzata da contrazione e rigidità dei muscoli di collo e cranio. Oltre alla cefalea notturna, digrignare i denti può provocare: Dolore al collo, al viso e alla spalla,

Dolore alla mandibola,

Deterioramento dei denti,

Dolore alle orecchie e

Disturbi del sonno. La presenza di bruxismo è spesso associata a fattori e condizioni come stress, ansia, fumo, abuso di sostanze alcoliche, sindrome delle apnee ostruttive e terapie farmacologiche a base di inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina. Cosa fare? In genere, in presenza di bruxismo, la prima cosa da fare è salvaguardare la salute dei denti e della mandibola tramite l'impiego di un bite dentale, ovvero una sorta di dentiera che serve a proteggere i denti dalle conseguenze del digrignamento. In secondo luogo, è opportuno capire quali sono le cause e agire su queste; per esempio, se il responsabile del digrignamento è lo stress, è fondamentale un'azione mirata con questo tramite l'impiego di tecniche di meditazione e rilassamento.

Cos'è l'emicrania? L'emicrania è la forma più nota e comune tra le cefalee primarie. Questo disturbo si caratterizza per un forte dolore pulsante alla testa, in genere unilaterale; inoltre, agli esordi, può indurre la sensazione di vedere luci lampeggianti (aura). Un attacco di emicrania può durare ore o anche giorni; in genere, si dice che la durata può andare dalle 4 alle 72 ore. Altri sintomi possibili degli attacchi di emicrania sono: Nausea e vomito,

Sensibilità alla luce o al suono,

Affaticamento,

Irrequietezza e

Cambiamenti di umore. L'emicrania notturna è molto fastidiosa, in quanto il dolore può svegliare e disturbare, di conseguenza, il sonno notturno. Quando insorge di notte, si verifica in genere verso la fine del ciclo del sonno, tra le 4 e le 9 del mattino. Sebbene le cause esatte delle emicranie notturne siano ancora sconosciute, gli esperti ritengono che giochino un certo contributo all'insorgenza degli attacchi la mancanza di sonno e i disturbi del sonno. Associazione tra disturbi del sonno ed emicrania Le persone che soffrono di emicrania sono dalle 2 alle 8 volte più a rischio di sperimentare disturbi del sonno, tra cui insonnia e sindrome delle apnee ostruttive del sonno, rispetto a chi non ha l'emicrania. Cosa fare? La gestione terapeutica dell'emicrania prevede trattamenti atti ad alleviare i sintomi e trattamenti volti a prevenire gli attacchi di mal di testa. Contro il dolore, i medici puntano inizialmente sui classici farmaci da banco con effetti analgesici, quali ibuprofene e paracetamolo.

Solo se questi medicinali non forniscono alcun risultano, puntano su altri, tra cui i triptani sumatriptan o zolmitriptan. Per quanto riguarda invece la prevenzione degli attacchi, possono trovare impiego: Antidepressivi triciclici,

Anticonvulsivanti, tra cui il gabapentin,

Anticorpi monoclonali, come erunumab ed eptinezumab, e

Betabloccanti, come il metoprololo e il propranololo.

Cos'è la cefalea a grappolo? La cefalea a grappolo è la forma più grave e debilitante tra le cefalee primarie. Responsabile di un mal di testa acuto unilaterale, essa può manifestarsi in ogni momento della giornata, compresa la notte. La particolarità della cefalea a grappolo è che si presenta con attacchi ripetuti nell'arco della giornata, i quali possono susseguirsi per settimane o addirittura mesi (da qui deriva il termine "a grappolo"). Il tutto termina spontaneamente; la remissione può durare qualche settimane, mesi o anche anni. La cefalea a grappolo non è pericolosa per la vita, ma è un disturbo fortemente fastidioso e, alle volte, perfino invalidante. Altri sintomi comuni della cefalea a grappolo sono: Dolore dietro l'occhio, che poi si sposta sulla fronte e in altri parti della testa,

Occhio cadente,

Gonfiore facciale,

Sudorazione facciale e

Irrequietezza e nervosismo. Cosa fare? Il trattamento della cefalea a grappolo non è semplice. Possibili terapie sono: Ossigenoterapia : effettuata tramite una speciale bombola, è l'opzione terapeutica di prima linea. Se è efficace, il paziente sta meglio nel giro di 20 minuti circa.

: effettuata tramite una speciale bombola, è l'opzione terapeutica di prima linea. Se è efficace, il paziente sta meglio nel giro di 20 minuti circa. Triptani : sono farmaci capaci di ridurre la durata degli attacchi. Si presentano sotto forma di spray nasali o cerotti sottocutanei. Possono trovare impiego anche in presenza di emicrania.

: sono farmaci capaci di ridurre la durata degli attacchi. Si presentano sotto forma di spray nasali o cerotti sottocutanei. Possono trovare impiego anche in presenza di emicrania. Diidroergotamina : derivato dell'ergot, è un vasocostrittore dei vasi del cervello, che può alleviare i sintomi della cefalea a grappolo. I pazienti possono assumerlo mediante iniezione o tramite spray nasale.

: derivato dell'ergot, è un vasocostrittore dei vasi del cervello, che può alleviare i sintomi della cefalea a grappolo. I pazienti possono assumerlo mediante iniezione o tramite spray nasale. Lidocaina: il preparato in gocce da assumere attraverso il naso (gocce nasali) può alleviare i sintomi della cefalea a grappolo. Bisogna, però, fare attenzioni al dosaggio e non esagerare con le somministrazioni.

Galcanezumab : è un anticorpo monoclonale da usare come farmaco preventivo per la cefalea a grappolo.

: è un anticorpo monoclonale da usare come farmaco preventivo per la cefalea a grappolo. Blocco del nervo occipitale e trigemino: consiste in un'iniezione farmacologica in un punto del viso o del blocco, al fine di bloccare gli impulsi nervosi tramite i nervi sopraccitati. Questo trattamento ha un scopo profilattico, ovvero intende prevenire gli attacchi (o quanto meno ridurne la frequenza). Tra i principi attivi usati, si segnalano verapamil e carbonato di litio.

Altre cause di cefalea tensiva Oltre al digrignamento dei denti e allo stress, la cefalea tensiva può essere dovuta anche a: Movimenti o attività che hanno sovraccaricato il collo,

Mantenimento prolungato di posture stressanti per il reparto cefalo-brachiale,

Dormire poco e male,

Sinusite, raffreddore o influenza,

Abuso di alcol, fumo o troppa caffeina e

Affaticamento fisico. Cosa fare? Come riportato in precedenza, ibuprofene e paracetamolo sono i farmaci di prima linea per la gestione del dolore derivante dalla cefalea tensiva. Solo se questi medicinali forniscono scarsi risultati e la cefalea da tensione ha carattere cronico, il medico potrebbe decidere di puntare su altri farmaci, tra cui gli antidepressivi triciclici o i miorilassanti.

Cos'è la sindrome delle apnee ostruttive nel sonno? La sindrome delle apnee ostruttive nel sonno è una condizione relativamente comune, caratterizzata da interruzioni della respirazione. Il blocco della respirazione riduce i livelli di ossigeno nel sangue, fenomeno che innesca un riflesso di sopravvivenza nel cervello, il quale a sua volta induce il risveglio dell'individuo in modo da fargli riprendere la respirazione. Il riflesso di sopravvivenza è fondamentale, ma disturba interrompe il sonno. Considerato che l'arresto della respirazione può verificarsi più volte durante la notte, la sindrome delle apnee ostruttive nel sonno può pregiudicare profondamente la qualità del sonno notturno. Chi soffre di sindrome delle apnee ostruttive notturne sperimenta tipicamente russamento, risvegli notturni in cui sente mancargli il fiato, pause durante la respirazione e sudorazione notturna; inoltre, la condizione ha varie conseguenze, tra cui: Sonnolenza diurna,

Mal di testa,

Sbalzi d'umore,

Stanchezza diurna,

Difficoltà di concentrazione e amnesie,

Insonnia,

Disfunzioni sessuali. La sindrome delle apnee ostruttive nel sonno riconoscere varie cause: può essere dovuta al sovrappeso o all'obesità, a cause strutturali, come per esempio la micrognatia, o a malattie genetiche, come per esempio la sindrome di Down. Cosa fare? Il trattamento dipende dalle cause e dalla gravità della condizione. Esistono terapie conservative (es: perdita di peso, se il paziente è obeso o in sovrappeso), dispositivi che aiutano la respirazione (es: CPAP) e terapie di stimolazione nervosa; in alcuni casi, inoltre, è possibile anche ricorrere alla chirurgia.