Mal di testa e nausea: quali sono le cause e quali i rimedi?

Moltissime condizioni di salute sono responsabile delli combinazione mal di testa – nausea: questo articolo intende esplorare le principali cause di questa associazione e i trattamenti utili a mitigare il disturbo quando si presenta.

Cosa provoca mal di testa e nausea: le cause

Tra le più comuni cause di mal di testa e nausea, figurano:

La contemporanea presenza di mal di testa e nausea, inoltre, può essere dovuta a intossicazioni alimentari, a crisi ipertensiva o a bassi livelli di sodio nel sangue (iponatriemia).

Ancora, può essere il frutto di un particolare stile di vita o di determinati comportamenti.

Infine, questa coppia di sintomi può dipendere da condizioni proprie del sistema nervoso, come i tumori cerebrali, la meningite, l'epilessia o gli ematomi cerebrali da trauma.

Emicrania

L'emicrania è la forma più nota e comune tra le cefalee primarie.

Questo disturbo si caratterizza per un forte dolore pulsante alla testa, in genere unilaterale.

Un attacco di emicrania può durare ore o anche giorni; in genere, si dice che la durata può andare dalle 4 alle 72 ore.

Oltre al mal di testa, l'emicrania può provocare diversi altri sintomi, tra cui:

L'esatta causa dell'emicrania è ancora sconosciuta. Tuttavia, è noto che il verificarsi di determinati eventi o l'esposizione a certi farmaci, cibi ecc. possa scatenare un attacco di mal di testa di tipo emicranico. Ecco, di seguito, una lista dei possibili triggers dell'emicrania:

Luci intense o lampeggianti e luce solare diretta,

Alcuni odori o esposizione al fumo,

Alcol,

Alcuni cibi, tra cui salumi, formaggi stagionati, avocado o yogurt,

Nelle donne, cambiamenti del livello di estrogeni dovuti a mestruazioni, menopausa o terapie ormonali,

Interruzione improvvisa dell'uso di caffeina o di farmaci contenenti caffeina,

Sforzo eccessivo ed esaurimento fisico e

Alcuni farmaci, tra cui la nitroglicerina, un vasodilatatore.

Infezioni

Infezioni che possono manifestarsi con mal di testa e nausea sono:

COVID-19

COVID-19 (*) è la malattia infettiva provocata da Sars-CoV-2, il coronavirus responsabile della pandemia iniziata nel 2020 e terminata nel 2023.

COVID-19 è un'infezione respiratoria, che, oltre a causare febbre, brividi, tosse, mal di gola, raffreddore, difficoltà a respirare, provoca molto spesso anche forte mal di testa associato a nausea.

*: pur essendo un'infezione, l'articolo tratta a parte COVID-19 in quanto condizione clinica particolare per storia e per potenziali complicanze.

Stress e ansia

Chi soffre di un disturbo d'ansia è più suscettibili a episodi di mal di testa, di tipo emicranico ma non solo, associati a nausea.

Per quanto riguarda lo stress, invece, quando questa condizione è cronica, può risentirne anche il sistema immunitario; un indebolimento del sistema immunitario aumenta la suscettibilità alle infezioni, comprese quelle dell'apparato respiratorio che, come detto in precedenza, provocano spesso mal di testa combinato a nausea.

Dolore cervicale (o cervicalgia)

Il dolore cervicale è un disturbo molto comune.

Il più delle volte è frutto di un'eccessiva tensione dei muscoli del collo, delle spalle e/o della testa, derivante da vizi posturali, sforzi eccessivi, scarsa qualità del sonno notturno, stress ecc.

Più raramente, è conseguenza di condizioni più serie, come un'ernia cervicale, l'artrosi cervicale, un trauma o un tumore.

Il dolore cervicale da tensione muscolare si manifesta tipicamente anche con mal di testa (la cosiddetta cefalea tensiva) e, talvolta, quando è molto intenso, con un senso di nausea e vertigini.

Allergie alimentari

Mal di testa e nausea rientrano tra le possibili manifestazioni delle reazioni allergiche a cibi, bevande e integratori alimentari.

Tra l'altro, è da segnalare che esiste un'associazione tra emicrania e allergie alimentari.

Tra gli allergeni, quelli che la ricerca ha collegato a mal di testa combinato a nausea sono:

Latticini,

Cereali,

Mais,

Agrumi e

Lievito.

Disidratazione

Quando la disidratazione è accentuata, può causare, oltre al mal di testa, anche nausea, capogiri, senso di stordimento e vomito.

I motivi di tutto ciò sono almeno tre:

Innanzitutto, con la perdita di liquidi, il cervello si contrae e tende a separarsi dal cranio ; questo fenomeno crea una pressione sui nervi cranici, che finisce per provocare mal di testa.

; questo fenomeno crea una pressione sui nervi cranici, che finisce per provocare mal di testa. In secondo luogo, la disidratazione causa ipovolemia , ovvero riduce il volume di sangue circolante nell'organismo; questo effetto complica l'irrorazione sanguigna agli organi della testa (anche per effetto della forza di gravità), contribuendo alla cefalea e all'insorgenza di un senso di nausea.

, ovvero riduce il volume di sangue circolante nell'organismo; questo effetto complica l'irrorazione sanguigna agli organi della testa (anche per effetto della forza di gravità), contribuendo alla cefalea e all'insorgenza di un senso di nausea. Terzo, la disidratazione compromette la funzione dell'apparato digerente e, se si ha appena mangiato, potrebbe favorire la comparsa della nausea.

Variazioni ormonali

Le fluttuazioni dei livelli di estrogeni e progesterone, tipiche del ciclo mestruale femminile, possono essere causa di mal di testa e attacchi di nausea.

In genere, i momenti in cui le donne sperimentano questi sintomi sono prima delle mestruazioni (sindrome premestruale) e durante le mestruazioni.

Altre fluttuazioni ormonali tipicamente responsabili di mal di testa e nausea nella donna sono quelle dovute alla gravidanza, in particolare durante il primo trimestre.

Intossicazione alimentare

Il consumo di cibo contaminato da batteri o virus può portare allo sviluppo di intossicazioni alimentari.

Tra i vari sintomi e segni, le intossicazioni da cibo causano anche nausea, crampi addominali, diarrea e vomito, e favoriscono la disidratazione, condizione che, come precedentemente osservato, si manifesta con mal di testa.

Tra i vari germi più spesso coinvolte nelle intossicazioni alimentari, si segnalano:

Stile di vita e comportamenti

Abitudini e comportamenti che possono sfociare in mal di testa combinato a nausea sono:

Saltare i pasti o mangiare abbastanza. Tale comportamento può causare un calo considerevole dei livelli di glucosio nel sangue (ipoglicemia), con conseguente sofferenza per il cervello, il quale ha tantissimo bisogno di questo zucchero.

Bere alcolici. Il consumo di alcol, specie se in grandi quantità, è causa di disidratazione e fluttuazioni dei livelli glicemici, due condizioni che provocano mal di testa e nausea in aggiunta ai postumi della classica sbornia.

Fumare. Il fumo può causare mal di testa e nausea, specie in persone con storia clinica di cefalea a grappolo, una forma di mal di testa particolare caratterizzata da dolore orbitale intenso, su un solo lato del capo.

Rimanendo nell'ambito delle abitudini e dello stile di vita, inoltre, è da segnalare come l'accoppiata mal di testa – nausea possa dipendere dal consumo improprio di alcuni farmaci antinfiammatori da banco, tra cui l'ibuprofene, e dall'astinenza da caffeina.

Altre cause di ipoglicemia L'ipoglicemia può essere dovuta anche ad altri fattori, quali un eccessivo consumo di alcol, patologie renali, malattie epatiche, farmaci (es: uso improprio di ipoglicemizzanti nel paziente diabetico).

Crisi ipertensiva

Si parla di crisi ipertensiva quando la pressione arteriosa subisce un innalzamento brusco e repentino. Questa condizione può sfociare in conseguente potenzialmente letali, quali ictus, infarto del miocardio o danni gravi a organi vitali.

Le crisi ipertensive possono manifestarsi con mal di testa e nausea, specie quando le conseguenze dell'innalzamento pressorio interessano il cervello, come nel caso dell'ictus.