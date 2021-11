Mal di testa da stress: 6 esercizi di stretching per eliminarlo

Introduzione

Il mal di testa può essere di vari tipi ed essere causato da diversi fattori ma, indipendentemente da questo, il livello del malessere a volte arriva ad essere così alto da far sentire come se il capo fosse chiuso in una morsa stringente.

Anche se non sempre ci si pensa, tra le cause del dolore lancinante alle tempie può esserci anche lo stress e per eliminarlo o almeno alleviarlo, una soluzione facile da mettere in pratica può essere quella di praticare stretching al collo.