Mal di testa da cervicale: sintomi, rimedi e quanto dura

Per quanto riguarda la cefalea cervicogenica, questa condizione colpisce tra lo 0,4% e il 4% della popolazione mondiale; pertanto, questa particolare variante di mal di testa da cervicale non è così frequente.

Nei casi più comuni, in cui il mal di testa da cervicale è dovuto all'eccessiva tensione muscolare del collo, un'indagine relativa alle caratteristiche del dolore ( anamnesi ) e una valutazione medica del collo tramite osservazione, palpazione e movimenti ( esame obiettivo ) sono generalmente sufficienti a stilare una diagnosi corretta e a individuare le cause precise.

Quali sono i rimedi?

Il trattamento dipende dalle cause del dolore.

In alcuni casi, potrebbe bastare una semplice terapia farmacologica analgesica/antifiammatoria, combinata alla modifica di alcuni comportamenti sbagliati; in altri, invece, potrebbe essere necessaria una terapia più specifica, come la fisioterapia, l'intervento chirurgico, l'ablazione a radiofrequenza e altro ancora.

Quali farmaci usare contro il mal di testa da cervicale?

Cefalea tensiva

In presenza di mal di testa da cervicale dovuto a un'eccessiva tensione dei muscoli del collo (cefalea tensiva), i farmaci più impiegati sono gli antinfiammatori da banco, come il paracetamolo o l'ibuprofene (un FANS); questi medicinali sono spesso sufficientemente efficaci ad alleviare il dolore.

Qualora il disturbo fosse cronico, potrebbero trovare impiego anche o in alternativa farmaci miorilassanti, ansiolitici (se la cefalea tensiva è in qualche modo connessa a uno stato di ansia o stress) e/o antidepressivi (se il disturbo ha un carattere cronico).

Cefalea cervicogenica

In presenza di cefalea cervicogenica, potrebbero risultare utili a controllare il dolore:

Farmaci anestetici o cortisonici somministrati tramite iniezione . Sono medicinali finalizzati al controllo del dolore;

. Sono medicinali finalizzati al controllo del dolore; Antidepressivi appartenenti alla categoria degli inibitori del reuptake della serotonina e della norepinefrina (es: duloxetina). Sono indicati nel controllo del dolore neuropatico in tutti quei casi contraddistinti da un disturbo cervicale di natura neurologica.

(es: duloxetina). Sono indicati nel controllo del dolore neuropatico in tutti quei casi contraddistinti da un disturbo cervicale di natura neurologica. Antiepilettici (es: gabapentin). Anche questi sono utilizzati per mitigare il dolore neuropatico in presenza di condizione di natura neurologica.

I farmaci sopra menzionati necessitano di prescrizione medica.

Quando ricorrere alla fisioterapia?

La fisioterapia basata su esercizi di rinforzo, mobilità e stretching del tratto cervicale e toracico è un trattamento indicato in presenza di mal di testa da cervicale dovuta ad artrosi cervicale o ernie cervicali che non necessitano di chirurgia.

È altresì indicato nel recupero da un colpo di frusta o da un infortunio muscolare di natura traumatica.

Infine, è un ottimo rimedio laddove il mal di testa da cervicale sia dovuto a vizi posturali, associati a uno stile di vita sedentario.

Quando ricorrere all’ablazione a radiofrequenza?

L'ablazione a radiofrequenza è una terapia minimamente invasiva che sfrutta le onde elettromagnetiche per danneggiare e distruggere i tessuti patologici.

Se impiegata contro le terminazioni nervose che trasmettono i segnali dolorosi, questo trattamento può aiutare a mitigare il dolore connesso ad alcune forme persistenti di mal di testa da cervicale.

Quando serve la chirurgia?

Salvo in caso di un tumore spinale (in cui è la terapia d'elezione), la chirurgia è un rimedio estremo, che trova impiego solo in presenza di gravi condizioni (es: ernia cervicale severa) e nel caso in cui i trattamenti conservativi precedentemente attuati siano risultati inefficaci.

L'intervento chirurgico varia a seconda delle necessità e delle cause del mal di testa da cervicale.

Tra le diverse opzioni, si segnalano:

Decompressione e neurolisi microchirurgica del nervo;

Neurectomia:

Artrodesi dell'articolazione atlanto-assiale:

Discectomia cervicale anteriore e fusione (ACDF);

Artroplastica del disco cervicale (CDA).

Quale stile di vita aiuta a controllare il mal di testa da cervicale?

Alcuni comportamenti e un certo stile di vita possono rivelarsi estremamente utili nel controllo del mal di testa da cervicale, specie quando questo è dovuto a un'eccessiva tensione dei muscoli del collo.

Innanzitutto, è buona norma evitare un uso eccessivo di PC, tablet e smartphone; se per motivi di lavoro questa precauzione può risultare impossibile da attuare, bisogna quanto meno fare attenzione alla postura e fare regolarmente delle pause, cambiando posizione e ogni tanto sgranchendo le gambe.

In secondo luogo, è consigliabile condurre uno stile di vita attivo: oltre a rinforzare il fisico, fare sport in modo equilibrato libera endorfine, un antidolorifico naturale molto efficaci contro i dolori della cefalea tensiva.

Terzo, se il disturbo dipende da uno stato ansioso o da stress, sono fortemente raccomandate le tecniche di meditazione, come lo yoga.