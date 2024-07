Mal di schiena: esiste un rimedio immediato?

Per approfondire:

Il mal di schiena , corrispondente il più delle volte alla lombalgia , è una delle condizioni dolorose più diffuse tra le persone, che dipende il più delle volte da sforzi eccessivi che indicono su strutture come i dischi intervertebrali , i muscoli della schiena , le articolazioni della colonna e/o le vertebre .

Bisogna precisare, però, che non si sta parlando di qualcosa che magicamente fa passare il dolore sul momento: sono piuttosto una serie di strategie che , combinate tra loro , hanno l'effetto di lenire l'infiammazione e alleviare la sintomatologia , in attesa della guarigione spontanea dei tessuti sofferenti.

Quali sono i rimedi immediati?

Rimedi che possono far passare più velocemente un mal di schiena acuto sono:

Camminare;

Posizione di scarico posturale;

Uso di una fascia lombare;

Impacchi caldi e doccia calda;

Esercizi di mobilità.

Camminata

Numerose evidenze suggeriscono che la camminata faccia bene contro il più comune mal di schiena.

Le attività motorie a basso impatto e continuative come camminare hanno l'effetto di ridurre l'infiammazione e lubrificare le articolazioni.

La camminata, inoltre, stimola in modo dolce la schiena e i suoi muscoli, riabituandoli gradualmente al carico.

Bisogna ovviamente fare attenzione a non esagerare: 10-15 minuti di camminata sono una buona base di partenza, soprattutto quando agli esordi del dolore acuto; con il tempo e con il miglioramento dei sintomi, il minutaggio si può estendere, arrivando anche a 30-60 minuti.

Mal di schiena e tolleranza al carico Il più comune mal di schiena, quello che è impossibile imputare a una causa precisa e che colpisce almeno una volta nella vita 9 persone su 10, è correlato a un problema di tolleranza al carico: il dolore, infatti, insorge quando muscoli, dischi intervertebrali, articolazioni e vertebre non riescono più a tollerare il carico delle attività quotidiane.

Vari fattori possono favorire questo processo; l'eccessivo sforzo fisico è tra i principali, ma non è il solo: anche lo stress, l'obesità, la sedentarietà, la povertà di stimoli motori e i disturbi del sonno possono alimentare il mal di schiena.

Posizione di scarico posturale

In termini pratici, assumere una posizione di "scarico" per la schiena vuol dire mettersi seduti o sdraiati senza forzare le curvature fisiologiche della colonna vertebrale; gli esperti parlano anche di posizione neutra della colonna, con la lombare né troppo flessa né troppo estesa (parlano di lombare perché in genere è questa la zona sofferente).

Se si opta per la posizione sdraiati, vige anche l'indicazione di sollevare le gambe e appoggiarle su una sedia in modo da formare due angoli di 90°, uno a livello dell'anca e uno a livello del ginocchio.

Il mal di schiena è spesso una conseguenza di un'infiammazione tissutale che riguarda articolazioni, dischi e vertebre: le posizioni di "scarico" hanno l'effetto di favorire i processi antinfiammatori e, di conseguenza, attenuare il dolore.

Perché sortiscano effetto, le posizioni di "scarico" andrebbero mantenute per almeno 10-15 minuti.

Fascia lombare

Nella fase acuta del mal di schiena, usare una fascia lombare per supportare la muscolatura e limitare alcuni movimenti (stabilizzazione) può rivelarsi estremamente utile contro il dolore.

L'utilizzo della fascia lombare deve essere limitato a pochi a giorni, in quanto un impiego eccessivo tende a provocare un peggioramento delle condizioni: infatti, bloccando alcuni movimenti della schiena e limitando l'attivazione di alcuni muscoli per lunghi periodi di tempo, le fasce comportano un indebolimento della muscolatura, che va ad alimentare il dolore preesistente.

Quanto appena riportato spiega anche perché, salvo casi particolari, quando si ha mal di schiena, è meglio mantenersi attivi piuttosto che stare a riposo, credendo che ciò velocizzi la guarigione.

Riepilogando, quindi, la fascia lombare è un valido supporto, ma solo se impiegata agli esordi del mal di schiena, quando occorre limitare alcuni movimenti che risulterebbero dolorosi.

Si ricorda che esistono vari tipi di fasce lombari: le flessibili, le semi-rigide e le rigide.

In presenza del comune mal di schiena, è consigliata una fascia flessibile o semi-rigida.

Impacchi caldi

Il mal di schiena è spesso il risultato di una sofferenza di diversi tessuti: i dischi e le articolazioni sono infiammate, mentre i muscoli sono contratti.

Le contratture muscolari traggono giovamento dal calore, il che spiega perché molte persone che soffrono di mal di schiena si sentono meglio dopo una doccia calda.

Gli impacchi caldi applicati sulla zona dolorosa della schiena hanno gli stessi effetti di una doccia calda: rilassano i muscoli contratti e attenuano il dolore.

In commercio, nelle farmacie e parafarmacie, esistono cerotti autoriscaldanti ideati proprio per il mal di schiena e per agire contro le contratture muscolari che lo alimentano.

Mal di schiena e contratture muscolari: qual è il legame? Durante la fase acuta di un mal di schiena, il corpo reagisce contraendo la muscolatura attorno alla zona sofferente, per limitare quei movimenti che potrebbero evocare dolore.

Esercizi di mobilità

Quando il mal di schiena è nella sua fase acuta, gli unici esercizi consentiti per la zona sofferente sono quelli di oscillazione del bacino avanti e indietro in posizione quadrupedica: così facendo, lo stimolo motorio è delicato e, se il movimento è eseguito correttamente, non evoca alcun dolore, ma al contrario attenua la sintomatologia.

Se questi esercizi di mobilità risultano dolorosi, vanno sospesi.

Per maggiori informazioni e per comprendere esattamente quale movimento bisogna fare, è buona norma rivolgersi a un fisioterapista esperto in esercizio terapeutico.