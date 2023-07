Mal di Schiena Lombare: quali sono le cause e quali i sintomi

Cos'è Il mal di schiena lombare è il dolore che colpisce la porzione inferiore della schiena, porzione che è detta più propriamente zona (o area) lombare. Conosciuto anche come lombalgia o dolore lombare, il mal di schiena lombare è, statistiche alla mano, la tipologia di mal di schiena più comune; in termini di incidenza nella popolazione generale, infatti, esso precede la cervicalgia (ossia il mal di schiena in zona cervicale) e il mal di schiena toracico. Mal di Schiena: un problema comune dai potenziali Effetti Invalidanti Il mal di schiena è un disturbo molto comune, che colpisce uomini e donne di qualsiasi età e ceto sociale. Tra i principali motivi di consulto medico e di assenza dal lavoro per infortunio, il mal di schiena può risultare estremamente fastidioso e debilitante per chi ne soffre. Il mal di schiena può presentarsi in vari modi: per esempio, qualche paziente lo descrive come un dolore sordo; qualcun altro come un dolore lancinante alternato a fasi di apparente remissione; qualcun altro ancora come una sensazione "bruciante". Alcuni numeri interessanti sul Mal di Schiena Le statistiche dicono che: Circa 9 persone su 10 possono testimoniare di aver sofferto almeno una volta nella vita di mal di schiena;

5 adulti lavoratori ogni 10 si recano annualmente dal medico per un dolore alla schiena;

In un Paese come gli Stati Uniti, il 95% della popolazione ha sofferto di mal di schiena almeno una volta nella vita.

Sintomi e Complicazioni Il più comune mal di schiena lombare si associa spesso a: Rigidità locale;

locale; Difficoltà di movimento, talvolta anche quello meno importante, dovuta all'acutizzarsi della sensazione dolorosa. Shutterstock Se il mal di schiena lombare è correlato a una specifica condizione di salute (lombalgia specifica), il quadro clinico può comprendere sintomi quali: Dolore, formicolio e/o senso di debolezza a una coscia, a una gamba e/o a un piede. Questi disturbi si possono osservare, per esempio, in presenza di mal di schiena lombare dovuto a un'ernia discale, a un tumore vertebrale o alla sciatalgia;

Zoppia. È una conseguenza abbastanza comune nel mal di schiena lombare correlato alla cruralgia, all'ernia del disco o alla sciatalgia;

Perdita di controllo dello sfintere anale e/o vescicale. È osservabile, per esempio, in presenza di mal di schiena dovuto a un tumore vertebrale o all'ernia del disco;

Atrofia muscolare a livello degli arti inferiori. È frequente nel mal di schiena lombare dovuto a cruralgia, ma non solo;

Febbre. È tipica del mal di schiena lombare connesso a un'infezione della colonna vertebrale (spondilite, discite o spondilodiscite);

Perdita di peso senza motivo. È frequente nel mal di schiena lombare dipendente da un tumore. Come si presenta il Dolore Lombare? Il dolore correlato al mal di schiena lombare può essere trafiggente, bruciante oppure sordo; inoltre, può essere continuo oppure alternare fasi di severa intensità a fasi di apparente remissione. Mal di Schiena Lombare: Complicazioni Le eventuali complicazioni che possono derivare dal mal di schiena lombare dipendono dalle cause all'origine della condizione dolorosa. Nei casi più comuni di mal di schiena lombare (lombalgia aspecifica), le possibili complicanze consistono in: Incapacità , dovuta al forte dolore, di effettuare anche i movimenti più banali ;

, dovuta al forte dolore, ; Stato di malumore/depressione minore, conseguente alla precedente incapacità (nel percepire che anche le attività più semplici sono un problema, il paziente si deprime). Quando il Mal di Schiena Lombare deve preoccupare? In presenza di mal di schiena lombare, è bene contattare il medico se: Il dolore è molto forte e debilitante;

Il dolore non diminuisce nonostante il riposo (potrebbe essere indicativo di una condizione più grave di un infortunio muscolare o dei legamenti);

Il paziente presenta febbre (potrebbe essere il segnale di un'infezione in corso);

Il paziente presenta zoppia e/o perdita di controllo dello sfintere anale o vescicale (potrebbe essere indice di una causa neurologica, come per esempio la sciatalgia);

Il paziente è soggetto a una perdita di peso senza motivo (potrebbe essere indice della presenza di una neoplasia).

Diagnosi Come capire la Causa del Mal di Schiena Lombare Shutterstock Prima di analizzare l'iter diagnostico, è doveroso puntualizzare che in più del 90% dei casi il mal di schiena lombare non rappresenta nulla di grave. Chiarito questo concetto, la diagnosi delle cause comincia tipicamente dall'anamnesi (o storia clinica) e dall'esame obiettivo. Spesso, queste due indagini sono sufficienti a stabilire la natura del dolore. In rare circostanze, però, può capitare che servano approfondimenti; nella fattispecie, questo si verifica quando emergono informazioni tali da ritenere la lombalgia correlata a una condizione specifica. In questi frangenti, a seconda anche di quanto emerse dalle prime indagini, la ricerca diagnostica potrebbe arrivare a comprendere Diagnostica per immagini ; in altre parole, raggi X, risonanza magnetica della colonna e, talvolta, perfino la TAC;

; in altre parole, raggi X, risonanza magnetica della colonna e, talvolta, perfino la TAC; Esami del sangue ;

; Elettromiografia e studi di conduzione nervosa. La diagnosi clinica (anamnesi ed esame obiettivo) deve sempre precedere la ricerca strumentale, questo perché numerosi studi hanno dimostrato che non sempre c'è correlazione tra mal di schiena lombare e condizioni come ernie, protrusioni discali, degenerazione discale o artrosi della colonna vertebrale, le quali tra l'altro sono molto diffuse a partire da una certa età in pazienti completamente asintomatici. Gli esami strumentali rappresentano una risorsa utili in casi selezionati, caratterizzati da una storia clinica e un esame obiettivo particolari. A cosa serve la diagnostica per immagini? La diagnostica per immagini permette di individuare tumori, gravi alterazioni della colonna vertebrale, ernie, protrusioni, processi di degenerazione discale e fenomeni artrosici.

Terapia Come Curare il Mal di Schiena Lombare? Il trattamento del mal di schiena lombare varia in funzione della causa. La lombalgia aspecifica tende a risolversi spontaneamente; basta avere pazienza.

Tuttavia, gli esperti ritengono che, senza un cambio nelle abitudini quotidiane, saranno molto probabili recidive, con il dolore che potrebbe diventare cronico/persistente. Diverso invece è il caso della lombalgia specifica: in questo frangente, occorre individuare la causa scatenante e attuare una terapia mirata, che può comprendere farmaci e/o chirurgia. Come calmare il Dolore Lombare? Shutterstock Nei casi più comuni di mal di schiena lombare, il paziente trae beneficio da: Riposo attivo . Significa evitare tutte le attività che evocano dolore, mantenendosi comunque in movimento.

Il riposo assoluto è controindicato, tranne nelle prime 24-48 ore dall'esordio del dolore.

Riposarsi in modo attivo permette ai tessuti di recuperare e, al tempo stesso, evita tutte le complicanze derivanti dalla completa inattività fisica (che renderebbe i tessuti ancora più fragili e poco tolleranti ai carichi).

Adozione di posture antalgiche. Da seduti o da sdraiati è consigliabile favorire il posizionamento neutro della colonna vertebrale. Inoltre, è indicato anche evitare di mantenere a lungo determinate posizioni: per esempio, se si svolge un lavoro di scrivania, è bene interrompere l'attività di tanto in tanto per fare brevi camminate.

Inoltre, è indicato anche evitare di mantenere a lungo determinate posizioni: per esempio, se si svolge un lavoro di scrivania, è bene interrompere l'attività di tanto in tanto per fare brevi camminate.

. Da seduti o da sdraiati è consigliabile favorire il posizionamento neutro della colonna vertebrale. Inoltre, è indicato anche evitare di mantenere a lungo determinate posizioni: per esempio, se si svolge un lavoro di scrivania, è bene interrompere l'attività di tanto in tanto per fare brevi camminate. Applicazione di impacchi freddi o caldi . Gli impacchi a base di ghiaccio hanno un potere antidolorifico, mentre quelli caldi rilassano la muscolatura.

. Gli impacchi a base di hanno un potere antidolorifico, mentre quelli caldi rilassano la muscolatura. Assunzione di antinfiammatori da banco, quali FANS (es: ibuprofene) o paracetamolo. È indicato al bisogno, quando il dolore è molto fastidioso.

Nonostante si tratti di farmaci abbastanza comuni e acquistabili senza ricetta medica, è bene consultarsi comunque con il proprio medico prima di assumerli. Nonostante queste strategie, un dolore che sembrava stesse passando potrebbe riacutizzarsi da un giorno all'altro: niente paura, succede spesso e il motivo potrebbe essere aver avuto fretta di tornare a svolgere certe attività; il rimedio è fare un passo indietro e avere maggiore pazienza. Il ritorno alle attività più stressanti per la schiena deve avvenire in modo graduale, senza fretta. Cosa Fare se il Mal di Schiena Non Passa? Rimanendo sempre nell'ambito del più comune mal di schiena lombare, se il dolore persiste o si ripresenta periodicamente, è consigliabile ricorrere alla fisioterapia e svolgere un programma di riabilitazione funzionale personalizzato.

La fisioterapia permette di migliorare il tono muscolare, la mobilità articolare e il bagaglio motorio generale, favorendo così la tolleranza al carico dei tessuti della schiena. Altre terapie che potrebbero trovare impiego in caso di dolore persistente sono: Ultrasuoni ;

; Tecarterapia ;

; Laserterapia. Quando si ha Mal di Schiena Fa Bene Camminare? Sono numerose le evidenze a sostegno dei benefici derivanti dalla camminata nel soggetto con lombalgia aspecifica.

Come affermato in precedenza, il riposo assoluto è controproducente (tranne nei primissimi giorni), mentre i movimenti che non stressano eccessivamente la colonna vertebrale sono consigliati e favoriscono la guarigione.

La camminata è un'attività che stimola in modo dolce la schiena, riabituandola gradualmente al carico. Come dormire con il Mal di Schiena Lombare? A letto, quando si dorme, ci sono posizioni che alleggeriscono il peso sulla schiena, favorendo il recupero e prevenendo fastidiosi dolori.

Secondo gli esperti, il soggetto che ama dormire sulla schiena dovrebbe posizionare un cuscino sotto le ginocchia; quello che preferisce dormire su un fianco dovrebbe flettere l'anca e avvicinare le ginocchia al petto, assumendo la cosiddetta posizione fetale; quello che riesce a dormire solo a pancia in giù dovrebbe collocare un cuscino nella parte bassa dell'addome, per favorire la neutralità della lordosi lombare. Lo sapevi che… A letto, le posizioni ideali per il benessere della schiena sono: A pancia in su, con un cuscino sotto le ginocchia;

Su un fianco, con le ginocchia piegate verso il petto e il mento rivolto verso il basso. Terapie per il Mal di Schiena Lombare Specifico Quando è necessario Operarsi alla Schiena? In caso di lombalgia specifico, il trattamento varia in funzione della causa e della severità dei sintomi; per capire quest'ultimo concetto, si pensi alle ernie discali: per la maggior parte (circa 80%) è sufficiente un trattamento fisioterapico personalizzato, mentre la chirurgia è riservata a pochi casi selezionati. Tornando alle opzioni terapeutico, ecco brevemente quali potrebbero essere a seconda della circostanza: Fisioterapia e riabilitazione funzionale (es: maggior parte delle ernie discali);

e (es: maggior parte delle ernie discali); Terapia antibiotica (es: in caso di infezioni batteriche);

(es: in caso di infezioni batteriche); Chemioterapia (es: in presenza di tumori);

(es: in presenza di tumori); Chirurgia o altre tecniche terapeutiche minimamente invasive (es: ernie gravi, tumori, gravi fratture vertebrali, patologie viscerali non rispondenti ai trattamenti conservativi). Per approfondire: Esercizi per prevenire il mal di schiena lombare da fare a casa Come dormire con il Mal di Schiena Lombare?

Prognosi Quanto Dura il Mal di Schiena Lombare? Per quanto concerne la lombalgia aspecifica, la prognosi è generalmente positiva e i tempi di guarigione per la maggior parte dei pazienti si aggirano tra le 2 le 6 settimane; mediamente, quindi, in un mese il problema è risolto. Per quanto riguarda invece la lombalgia specifica, prognosi e tempi di recupero dipendono dalla causa scatenante; per esempio, in caso di ernia discale non trattata chirurgicamente, il processo di guarigione dura all'incirca 3 mesi. Per un recupero più rapido dal mal di schiena lombare è fondamentale seguire il piano terapeutico indicato dal medico.