Mal di schiena lombare: quando preoccuparsi?

Perché preoccupa?

Nell'immaginario comune, il mal di schiena lombare è il sintomo inequivocabile di una patologia discale, quale l'ernia del disco o la protrusione discale.

In realtà, però, gli studi hanno ampiamente dimostrato che nel 90% dei casi di mal di schiena lombare è impossibile definire la precisa causa della sofferenza e che solo nel rimanente 10% il dolore è riconducibile a un fattore scatenante ben preciso, come per esempio un'ernia.

In aggiunta a ciò, gli esperti hanno osservato anche che la maggior parte dei mal di schiena lombare si risolve in modo pressoché spontaneo in un arco temporale che va da pochi giorni a qualche settimana.

Tutto questo per dire che il mal di schiena è solo in rare occasioni una condizione grave e per la quale preoccuparsi. Con ciò, ovviamente, non si vuol sminuire la sofferenza di chi ne è vittima, ma dire solo che non bisogna farsi prendere da ansia eccessiva e che basta avere un po' di pazienza.