Mal di schiena al risveglio: quali sono le cause?

Questo articolo intende soffermare le proprie attenzioni sulle cause del mal di schiena al risveglio, su quali sono i segnali che devono preoccupare e sulle strategie terapeutica per attenuarlo.

Per discopatia degenerativa si intende il processo di usura naturale , dovuto all' invecchiamento , dei dischi intervertebrali , a cui segue una loro deformazione più o meno accentuata.

È noto che dormire poco e male rappresenta un fattore di rischio per il mal di schiena . Chi si riposa meno del previsto e chi non riesce a dare continuità al sonno notturno, infatti, tende a soffrire più spesso di mal di schiena, rispetto a chi ha una buona routine del sonno.

In sostanza, quindi, di un materasso bisogna valutare non solo la qualità, ma anche la vita (ovvero da quanto tempo lo si utilizza).

Ogni persona ha una posizione preferita per dormire , anche se questa non sempre è la migliore per la schiena. Va detto, però, che esistono dei piccoli accorgimenti che permettono di alleggerire le tensioni sul rachide , senza tutto sommato alterare eccessivamente la posizione preferita.

Una cattiva postura a letto, quando si dorme, potrebbe comportare un' eccessiva tensione in alcune parti della schiena, in particolare la zona lombare o il collo, provocando mal di schiena e dolore cervicale .

Quando, invece, l'attività sportiva è esagerata o, come potrebbe accadere in palestra , si esegue con una tecnica inappropriata, la schiena è una delle prime parti del corpo a risentirne e che sta male . Non è un caso che il mal di schiena al risveglio sia uno dei tipici sintomi successivi a un allenamento troppo intenso o svolto con una tecnica impropria.

Alle volte, però, può essere un problema più serio e che non bisogna trascurare; per capire quando preoccuparsi, bisogna valutare la persistenza della sintomatologia (una durata di diversi giorni rappresenta un campanello d'allarme) e quanto il dolore compromette le attività quotidiane (se è altamente debilitante, va segnalato con una certa urgenza al medico di fiducia).

Cosa fare?

Se si soffre di mal di schiena al risveglio, la prima cosa da fare è capire qual è la causa o le cause più verosimili del dolore.

Individuato il motivo del dolore, il passo successivo è agire specificatamente contro di esso; in termini pratici, se la causa del mal di schiena mattutino è il materasso vecchio, la soluzione è cambiare materasso a favore di un prodotto nuovo e di qualità.

Occorre segnalare che, spesso, il dolore alla schiena al risveglio è frutto di più fattori, ragion per cui, in genere, serve un'azione ad ampio spettro, atta a correggere più comportamenti e abitudini sbagliate.

Di seguito, l'articolo riporta una serie di suggerimenti su come ridurre il mal di schiena al risveglio e come mantenere la schiena in salute, evitando ricadute.

Come migliorare la posizione a letto?

Come detto in precedenza, ogni persona ha una posizione preferita per dormire, che, anche se non ideale per la schiena, è quella che meglio favorisce l'addormentamento.

Ecco, di seguito, una serie di interessanti precauzioni anti mal di schiena, che gli esperti consigliano in base al modo in cui una persona dorme:

Chi dorme sulla schiena dovrebbe mettere un cuscino sotto le ginocchia per allineare meglio la colonna vertebrale e ridurre il sovraccarico a livello lombare.

dovrebbe mettere un cuscino sotto le ginocchia per allineare meglio la colonna vertebrale e ridurre il sovraccarico a livello lombare. Chi dorme di lato può trarre beneficio dal posizionare un cuscino tra le gambe per allineare meglio i fianchi e la colonna vertebrale.

può trarre beneficio dal posizionare un cuscino tra le gambe per allineare meglio i fianchi e la colonna vertebrale. Chi dorme a pancia in giù dovrebbe posizionare un cuscino sotto la parte inferiore dell'addome per ridurre l'eccessiva curvatura nella parte bassa della schiena e le conseguenti maggiori tensioni a carico della zona.

Cosa fare se il mal di schiena al risveglio è dovuto al materasso?

La risposta è molto semplice: bisogna cambiare materasso e procurarsene uno di buona qualità presso un rivenditore autorizzato.

Un consiglio, tuttavia, è doveroso: prima di cambiare materasso (e affrontare una spesa importante), è bene assicurarsi che il materasso sia effettivamente datato e che sia esso il responsabile del dolore.

Per approfondire:

Cosa fare è colpa dell’attività fisica?

Se a causare il mal di schiena al risveglio è stata un allenamento troppo intenso, bisogna ridurre l'intensità dell'attività fisica per qualche giorno, o addirittura sospenderla, e ripartire ad allenarsi solo una volta che ci si sente meglio e, ovviamente, con tutte le cautele del caso.

Anche in questo caso, è doveroso un consiglio: se si è sportivi alle prime armi, è sempre meglio rivolgersi a un professionista delle scienze motorie, il quale si occuperà di stilare un piano di allenamento appropriato e adattato alle capacità del cliente.

Cosa fare se il mal di schiena al risveglio è dovuto alla gravidanza?

Purtroppo, c'è poco da fare: nelle donne in gravidanza, in genere, il mal di schiena al risveglio passa solo al termine della gravidanza.

Uno studio ha dimostrato che l'attività fisica riduce l'intensità del mal di schiena durante la gravidanza, senza però ridurre la probabilità di svilupparlo.

Mal di schiena al risveglio: qual altri rimedi fanno bene?

Una persona che soffre di mal di schiena al risveglio potrebbe trovare giovamento da una serie di trattamenti, tra cui: