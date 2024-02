Quanto magnesio assumere la sera per dormire bene?

Le problematiche legate al sonno sono diverse e interessano un numero sempre crescente di persone. Non riuscire a riposare o farlo meno bene di quanto si dovrebbe rende stanchi già al mattino appena svegli e aumenta le difficoltà nello svolgere al meglio le attività quotidiane. Per questo per migliorare la propria situazione e riuscire a dormire, molte persone si affidano agli integratori di melatonina. A quanto pare però, esisterebbe un altro elemento in grado di aumentare la qualità del sonno: il magnesio, soprattutto se bevuto la sera prima di addormentarsi. Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornato su tutte le novità.

Proprietà del magnesio Il magnesio è un macroelemento, ovvero uno dei minerali presenti nell'organismo in quantità più elevate, e svolge un ruolo chiave in diverse funzioni, dalla produzione di energia, alla regolazione del sistema cardiovascolare e di quello nervoso. Anche se sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere appieno la relazione tra sonno e magnesio, è indubbio che questo elemento possa aiutare a rilassare il sistema nervoso, portando ad un maggiore rilassamento, a una riduzione dell'ansia e a un miglioramento dell'umore. Inoltre, aiuta a stabilizzare la pressione sanguigna e favorisce la salute delle ossa. Tutte condizioni che a loro volta contribuiscono a promuovere un sonno di qualità.

Differenza tra magnesio e melatonina Magnesio e melatonina possono essere entrambi di grande supporto al sonno ma in modi diversi. Mentre il magnesio è un minerale che aiuta la mente e il corpo a rilassarsi prima di andare a letto, la melatonina è un ormone che segnala al cervello quando è ora di dormire. La scelta di quale preferire è individuale visto che si tratta di due approcci diversi che dovrebbero però convergere al medesimo risultato. Se non si sa verso cosa orientarsi si può non scegliere, visto che magnesio e melatonina funzionano bene insieme. Se usati in tandem forniscono infatti un'azione sinergica per un migliore addormentamento, una riduzione dei sintomi dell'insonnia e un riposo più strutturato.