I lubrificanti vaginali sono prodotti che si utilizzano nel corso di un rapporto sessuale. Anche se spesso si associa il loro uso alla difficoltà di raggiungere la lubrificazione naturale attraverso l'eccitamento, ridurli a questa descrizione è decisamente limitante. I lubrificanti infatti possono aiutare in caso di secchezza vaginale e scarsa lubrificazione naturale dovuta a diversi fattori come patologie specifiche, cambiamenti ormonali, menopausa, invecchiamento o farmaci, ma anche semplicemente rendere il momento di intimità più coinvolgente e aumentare il piacere sessuale, mantenere morbida la pelle vaginale e ridurre l'attrito durante la penetrazione, sia che si tratti di un partner o di un sex toy. I lubrificanti vaginali però non sono tutti uguali ma esistono molte tipologie, pensate per soddisfare le diverse esigenze. Questi quelli in commercio, con i loro pro e contro da conoscere per sceglierli consapevolmente.

Lubrificanti a base d'acqua I lubrificanti a base d'acqua sono i più comuni e possono avere al loro interno la glicerina, che conferisce loro un sapore leggermente dolce e aromatizzato, oppure no. Anche se entrambi sono convenienti, facili da trovare e sicuri da usare, quelli senza glicerina hanno meno probabilità di causare irritazioni vaginali e hanno anche una durata di conservazione più lunga. Di contro però possono avere un sapore amaro e di conseguenza non essere l'opzione migliore per chi li utilizza anche durante il sesso orale. Quelli con glicerina, benché gradevoli a olfatto e gusto, si asciugano rapidamente a causa del contenuto di zucchero e proprio tale ingrediente potrebbe portare a infezioni da lieviti perché il composto può irritare la vagina e uccidere i batteri buoni. Le persone soggette al fenomeno quindi non dovrebbero sceglierli, così come coloro che decidono di utilizzare lubrificanti per arginare il problema della secchezza. Anche in questo caso il motivo è la loro asciugatura rapida. Entrambi possono diventare appiccicosi nel tempo.

Lubrificanti a base di silicone I lubrificanti a base di silicone sono inodori e insapore, scivolosi e lisci e durano più a lungo di qualsiasi altra tipologia. Questo, se da un lato è un vantaggio, visto che non necessitano di essere riapplicati con la stessa frequenza dei lubrificanti a base d'acqua, può diventare uno svantaggio dal momento che sono più difficile da eliminare dal corpo. Inoltre, sono sicuri da usare, resistono sott'acqua e come i precedenti sono ipoallergenici. Particolarmente indicati per chi soffre di secchezza vaginale, il loro aspetto più negativo è che non sono consigliati in abbinamento a sex toys in silicone perché possono deteriorarne la consistenza e l'utilizzo nel tempo. Meglio non usarli neanche abbinati al preservativo, che potrebbe danneggiarsi.

Lubrificanti a base di olio I lubrificanti a base di olio possono essere naturali o sintetici. Nei primi rientrano olio d'oliva, di cocco, avocado e simili; mentre nei secondi olio minerale, vaselina, lozioni o creme per il corpo. Il loro utilizzo è consigliato soprattutto per massaggi o masturbazione esterna ma non per rapporti sessuali completi perché gli oli in alcuni casi possono irritare la pelle o la vagina e deteriorare i preservativi in lattice.

Lubrificanti naturali I lubrificanti a base di olio naturale non sono gli unici prodotti naturali sul mercato. Alcune aziende, infatti, producono lubrificanti organici o vegani a base di ingredienti botanici o comunque ecologici, privi di parabeni, rispettosi dell'ambiente e più delicati sulla vagina. Prima di acquistarli è importante tenere presente che i lubrificanti completamente naturali possono avere una durata di conservazione più breve e il loro costo è spesso superiore alle altre tipologie.

Come usare i lubrificanti in modo efficace Non esiste un modo giusto o sbagliato per utilizzare il lubrificante in modo efficace ma ci sono alcune azioni che se messe in atto possono semplificare il processo. Stendere un asciugamano sotto di sé per evitare che altre superfici si macchino.

Riscaldare il lubrificante tra le mani prima dell'applicazione.

Includere il lubrificante ai preliminari per aumentare l'eccitazione.

Applicare lubrificante subito prima della penetrazione durante il gioco in coppia.

Usarne una quantità abbondante in modo che la vulva e la vagina siano sufficientemente bagnate. Applicare il lubrificante anche sul pene o sex toy per aumentarne l'effetto.

Se durante il rapporto ci si accorge che la quantità non sia sufficiente riapplicarla senza timore.