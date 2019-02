Alcuni lubrificanti intimi a base d'acqua più recenti sono formulati con idratanti naturali per la pelle, come la carragenina , e non lasciano residui appiccicosi dopo l'evaporazione.

In uno studio del 2011, il "Population Council" ha testato i lubrificanti intimi a base acquosa disponibili in commercio scoprendo che le cellule rettali umane possono rimanere danneggiate. Inoltre, i lubrificanti intimi contenenti polyquaternium-15 potrebbero aumentare attivamente la replicazione dell'HIV – osservato in vitro, nelle colture cellulari – incrementando invece il rischio di trasmissione dell'HIV.

La carragenina ha anche dimostrato di essere un potente inibitore dell'infezione da papillomavirus umano. Da alcuni studi preliminari, il "carraguard", un gel acquoso contenente carragenina sviluppato come microbicida, potrebbe inibire la trasmissione del virus dell'HIV. Gli scienziati stanno testando la possibilità di utilizzare i lubrificanti intimi o gel antiretrovirali per contribuire alla prevenzione della trasmissione dell'HIV.

I lubrificanti intimi idrosolubili possono essere incompatibili con gli atti sessuali che si verificano in immersione – come in vasca da bagno, in piscina o in una vasca idromassaggio, in fiume, il lago e in mare – poiché vengono dissolti o dispersi velocemente nell'acqua circostante.

I lubrificanti intimi a base di cellulosa vengono raccomandati per l'uso nel sesso sicuro perché non indeboliscono i preservativi, come fanno invece i lubrificanti a base di olio o di glicerina. Essendo unicamente il preservativo a proteggere le persone dalle malattie sessualmente trasmissibili, e considerando che senza lubrificanti intimi è frequente che si verifichino lesioni alla mucosa rettale, i consumatori dovrebbero essere incoraggiati ad utilizzare i lubrificanti intimi a base acquosa.

Lubrificanti intimi a base oleosa

I lubrificanti intimi a base oleosa, ad esempio il petrolato, riducono l'elasticità dei profilattici aumentandone la probabilità di rottura e di sfilamento. Vengono generalmente utilizzati dalle persone che non hanno alcun bisogno di proteggersi con il preservativo, oppure da chi soffre di reazioni avverse ai principi attivi contenuti nei lubrificanti intimi idrosolubili.

Lubrificanti intimi a base di silicone

I lubrificanti intimi a base di silicone sono generalmente formulati con meno di quattro ingredienti e non contengono acqua. Offrono una sensazione diversa dai lubrificanti a base d'acqua; non vengono assorbiti dalla pelle o dalle mucose e di conseguenza durano più a lungo. Sono disponibili in numerose versioni, con qualità e prestazioni differenti. Non tutti i lubrificanti a base di silicone sono certificati per il contatto con il lattice, tuttavia non hanno dimostrato di aumentare il rischio di trasmissione dell'HIV durante il rapporto anale – contrariamente ad alcuni lubrificanti a base acquosa.

I lubrificanti a base di silicone vengono generalmente sconsigliati nell'uso con sex toys (dildo, vibratori e altri prodotti rivestiti in silicone) perché interagendo chimicamente possono scioglierne la superficie – rendendola appiccicosa – causandone la degradazione precoce. Questa interazione può creare difficoltà nella sanificazione degli oggetti e di conseguenza un terreno fertile per i batteri. Nella maggior parte dei casi è specificato sull'etichetta del prodotto. I lubrificanti intimi a base di silicone vengono anche utilizzati nella produzione dei preservativi pre-lubrificati, grazie alla notevole compatibilità con il lattice.

Suddivisione dei lubrificanti intimi in base all'utilizzo

Lubrificanti intimi vaginali

I lubrificanti vaginali sono usati per ridurre la secchezza vaginale e diminuire il dolore che ne consegue. Durante gli interventi di fertilità, l'uso di un lubrificante facilita la raccolta dei campioni di sperma mediante la masturbazione. I lubrificanti intimi più comunemente usati a tal scopo includono: comunissima saliva, oli – ad esempio quello per bambini, d'oliva oliva, di canola o minerale – o prodotti specifici commerciali.

La saliva umana e l'olio d'oliva sono dannosi per la funzionalità dello sperma – efficacia degli spermatozoi. Alcuni lubrificanti commerciali, sebbene etichettati come non spermicidi, si sono rivelati capaci di compromettere la funzione dello sperma.