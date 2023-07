Lormetazepam: a cosa serve, effetto e controindicazioni

Che cos'è il Lormetazepam? Il lormetazepam è un farmaco sedativo-ipnotico appartenente alla classe delle benzodiazepine. È disponibile all'interno di svariati medicinali per uso orale per l'acquisto dei quali è necessario presentare apposita ricetta medica. Esempi di medicinali contenenti Lormetazepam Auxilium®

Ipnolor®

Lormetazepam Abc®

Lormetazepam Almus®

Lormetazepaqm Doc®

Lormetazepam E®

Lormetazepam Mylan®

Lormetazepam Sandoz®

Luzul®

Mexylor®

Minias® Shutterstock Lormetazepam - Struttura chimica

A cosa serve il Lormetazepam? Indicazioni terapeutiche del Lormetazepam: quando si usa? Il lormetazepam è indicato per il trattamento a breve termine dell'insonnia, nei casi in cui il disturbo è grave, disabilitante e sottopone il paziente ad una condizione di grave disagio.

Avvertenze e precauzioni Cosa è bene sapere prima di iniziare un trattamento con Lormetazepam Prima di iniziare ad assumere il lormetazepam , è bene informare il medico se: Si hanno problemi respiratori;

Si soffre di gravi problemi renali;

Si soffre di depressione;

Si è abusato in passato di droghe o alcol;

Si hanno problemi cardiaci;

Si soffre di bassa pressione sanguigna. Inoltre, è importante sapere che il lormetazepam non è indicato per il trattamento primario di malattie psicotiche e, in linea generale, le benzodiazepine non devono essere usate da sole per trattare la depressione o i disturbi del sonno ad essa associati, poiché potrebbero verificarsi pensieri suicidi. Durante il trattamento con il lormetazepam , invece, è importante essere a conoscenza dei seguenti fatti: In seguito ad un uso ripetuto e per un lungo periodo, si può sviluppare tolleranza al principio attivo. Cioè si può andare incontro a una diminuzione degli effetti ipnotici indotti dal farmaco stesso.

al principio attivo. Cioè si può andare incontro a una diminuzione degli effetti ipnotici indotti dal farmaco stesso. Può svilupparsi dipendenza fisica e psichica . Il rischio di sviluppare dipendenza è direttamente proporzionale alla dose di farmaco somministrato e alla durata del trattamento. I pazienti che hanno abusato di alcool e droghe, sono esposti a un rischio maggiore di sviluppare dipendenza.

. Il rischio di sviluppare dipendenza è direttamente proporzionale alla dose di farmaco somministrato e alla durata del trattamento. I pazienti che hanno abusato di alcool e droghe, sono esposti a un rischio maggiore di sviluppare dipendenza. Una volta che la dipendenza fisica si è instaurata, l'interruzione brusca del trattamento provoca i sintomi d'astinenza , quali: Depressione; Derealizzazione; Depersonalizzazione; Ansia; Confusione; Nervosismo; Irrequietezza; Irritabilità; Allucinazioni; Scosse epilettiche; Insonnia da rimbalzo; Alterazioni dell'umore; Sudorazione; Diarrea; Cefalea; Dolori muscolari; Ipersensibilità e intolleranza ai suoni (iperacusia); Ipersensibilità alla luce e al contatto fisico.

, quali: Si consiglia, perciò, l' interruzione graduale della terapia . Può verificarsi amnesia anterograda . Questo tipo di amnesia, di solito, si sviluppa dopo qualche ora dall'assunzione del farmaco. Perciò, i pazienti - dopo aver assunto il lormetazepam - dovrebbero avere la possibilità di dormire ininterrottamente per almeno 7-8 ore. La memoria può essere compromessa se il paziente si sveglia nel momento di massima attività del farmaco.

. Questo tipo di amnesia, di solito, si sviluppa dopo qualche ora dall'assunzione del farmaco. Perciò, i pazienti - dopo aver assunto il lormetazepam - dovrebbero avere la possibilità di dormire ininterrottamente per almeno 7-8 ore. La memoria può essere compromessa se il paziente si sveglia nel momento di massima attività del farmaco. Possono svilupparsi i cosiddetti sintomi paradossi , fra cui ricordiamo: Irrequietezza; Agitazione; Irritabilità; Aggressività; Rabbia; Collera; Psicosi; Deliri; Allucinazioni; Incubi; Delusione; Alterazioni del comportamento.

, fra cui ricordiamo: NOTA BENE Nei bambini e negli adolescenti con meno di 18 anni di età, il lormetazepam dovrebbe essere usato solo nei casi in cui il medico lo ritiene assolutamente necessario.

Il lormetazepam può causare effetti indesiderati in grado di alterare la capacità di guidare veicoli e utilizzare macchinari, come sonnolenza, confusione, disturbi della memoria, ecc. Pertanto, è opportuno evitare le suddette attività.

Sovradosaggio da Lormetazepam I sintomi che possono insorgere in seguito all'assunzione di una dose eccessiva di lormetazepam sono: Sonnolenza, stanchezza, confusione;

Disturbi della vista;

Atassia;

Ipotonia muscolare;

Ipotensione;

Depressione respiratoria;

Sonno profondo fino all'incoscienza;

Obnubilamento che può aggravarsi fino al coma e, benché raramente, può arrivare fino alla morte. In caso di sovradosaggio di lormetazepam - se il paziente è cosciente - dovrebbe essere indotto il vomito entro un'ora dall'assunzione del farmaco. Se, invece, il paziente è in incosciente, dovrebbe essere effettuata una lavanda gastrica. Può anche essere somministrato il carbone attivo. Se necessario, può essere somministrato un antagonista delle benzodiazepine, il flumazenil. Naturalmente, il paziente dovrà ricevere tutti i trattamenti di supporto necessari. Ad ogni modo, qualora si sospetti un sovradosaggio di lormetazepam, è necessario contattare immediatamente un medico o rivolgersi al più vicino centro ospedaliero, avendo cura di portare con sé la confezione del medicinale assunto.

Come agisce il Lormetazepam? Meccanismo d'azione del Lormetazepam Il lormetazepam - come tutte le benzodiazepine - agisce stimolando il sistema GABAergico, cioè il sistema dell'acido γ-amminobuttirico. Il GABA è il principale neurotrasmettitore inibitorio del cervello ed esercita le proprie funzioni biologiche legandosi ai suoi specifici recettori: il GABA-A, il GABA-B e il GABA-C. Sul recettore GABA-A è presente un sito di legame specifico per le benzodiazepine. Il lormetazepam si lega a questo sito specifico, attiva il recettore e promuove la cascata di segnali inibitori indotta dal GABA.

Dose e modo d'uso Come assumere il Lormetazepam? Il lormetazepam è disponibile per la somministrazione orale sotto forma di compresse e di gocce orali. Le compresse vanno deglutite intere, senza masticarle, con un po' d'acqua; le gocce orali devono essere diluite in un po' d'acqua. A prescindere dalla forma farmaceutica utilizzata, il farmaco deve essere assunto mezz'ora prima di coricarsi. Il medico indicherà a ciascun paziente quanto lormetazepam assumere. In questo senso, è di fondamentale importanza attenersi strettamente alle indicazioni fornite dal medico, sia per quel che riguarda dose e frequenza delle somministrazioni, sia per quel che riguarda corretto modo d'uso e durata del trattamento. Nei pazienti anziani, nei pazienti affetti da insufficienza respiratoria cronica e nei pazienti con alterazioni della funzionalità epatica e/o renale potrebbe essere necessaria una riduzione della dose di lormetazepam abitualmente somministrata. Il lormetazepam non dovrebbe essere utilizzato in bambini e adolescenti con meno di 18 anni di età. Tuttavia, se il medico lo ritenesse assolutamente indispensabile, potrebbe decidere di prescrivere il farmaco anche a questa categoria di pazienti. In ogni caso, il trattamento con lormetazepam dovrebbe essere il più breve possibile.

Uso in gravidanza e allattamento Il Lormetazepam può essere usato durante la gestazione e nelle madri che allattano al seno? Il lormetazepam non deve essere assunto in gravidanza. Se, in casi di assoluta necessità , il farmaco è somministrato dal medico durante l'ultimo periodo della gravidanza, durante il travaglio o durante il parto, i neonati possono manifestare i seguenti effetti collaterali: Abbassamento della temperatura corporea;

Diminuzione o perdita del tono muscolare;

Depressione respiratoria;

Abbassamento della pressione sanguigna;

Difficoltà nella suzione. Inoltre, i neonati le cui madri hanno assunto cronicamente il lormetazepam durante le ultime fasi della gravidanza, possono sviluppare dipendenza fisica e manifestare sintomi d'astinenza. Il lormetazepam viene escreto nel latte materno, pertanto, esso non deve essere assunto durante l'allattamento al seno.