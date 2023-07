Lorazepam: a cosa serve? Quali sono gli effetti collaterali?

Che cos'è il Lorazepam? Il lorazepam è un farmaco che possiede proprietà ansiolitiche, sedative e rilassanti. Appartenente alla classe delle benzodiazepine, il lorazepam è disponibile all'interno di svariati medicinali per uso orale e all'interno di medicinali da somministrarsi per via parenterale il cui impiego è di norma riservato all'ambito ospedaliero. Esempi di medicinali contenenti Lorazepam Control®

Lorans®

Lorazepam Accord®

Lorazepam Doc®

Lorazepam Eg®

Lorazepam Macure®

Lorazepam Mylan®

Lorxagen®

Tavor® Shutterstock Lorazepam - Struttura chimica

A cosa serve il Lorazepam? Le indicazioni terapeutiche del lorazepam variano in funzione della forma farmaceutica e, di conseguenza, in funzione della via di somministrazione attraverso la quale è assunto. Il lorazepam per uso orale è indicato per il trattamento di: Ansia e stati di tensione emotiva associati all'ansia;

Insonnia. Il lorazepam per uso iniettabile, invece, è indicato nei seguenti casi: Come sedativo nella premedicazione anestetica prima di procedure chirurgiche o prima di alcuni tipi di esami obiettivi;

Trattamento di pazienti che soffrono di gravi fobie o tensione e che non possono assumere compresse. Ad ogni modo, si ricorda che il trattamento con lorazepam va effettuato solo per brevi periodi di tempo e quando i disturbi di cui sopra sono gravi e comportano un severo disagio per il paziente.

Sovradosaggio da Lorazepam I sintomi che possono manifestarsi in seguito a casi lievi di sovradosaggio da lorazepam consistono in: Offuscamento, disorientamento e indebolimento delle funzioni sensoriali;

Disturbi della parola;

Confusione;

Sonno continuo, riduzione della risposta a normali stimoli;

Variazioni del desiderio sessuale;

Incapacità di svuotamento completo della vescica. Nei casi più gravi possono insorgere: Perdita della coordinazione dei movimenti;

Scarso tono muscolare;

Abbassamento della pressione sanguigna;

Eccessiva sonnolenza;

Sintomi paradossi;

Riduzione di tutte le funzioni del sistema nervoso centrale;

Riduzione della funzionalità cardiaca;

Riduzione della respirazione;

Coma;

Morte. In caso d'iperdosaggio, la respirazione, la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca dei pazienti devono essere costantemente monitorate. Se il paziente è cosciente, dovrebbe essere indotto il vomito entro un'ora dall'assunzione del farmaco. Se, invece, il paziente è in uno stato d'incoscienza, dovrebbe essere effettuata una lavanda gastrica. Se in seguito alla lavanda gastrica non si notano miglioramenti, potrebbe essere utile la somministrazione di carbone attivo per ridurre l'assorbimento del farmaco. Per il trattamento del sovradosaggio di lorazepam può anche essere utilizzato il flumazenil, un antagonista del recettore delle benzodiazepine. Ad ogni modo, in caso di sospetto o accertato sovradosaggio da lorazepam, è fondamentale contattare immediatamente il medico o recarsi nel più vicino pronto soccorso, avendo cura di portare con sé la confezione del medicinale assunto.

Lorazepam meccanismo d'azione Come agisce il Lorazepam? Benché non tutti i meccanismi attraverso i quali le benzodiazepine agiscono siano stati chiariti del tutto, il lorazepam - in quanto benzodiazepina - stimola il sistema GABAergico, cioè il sistema dell'acido γ-amminobuttirico che è il principale neurotrasmettitore inibitorio del cervello. Il GABA svolge le proprie funzioni biologiche legandosi ai suoi specifici recettori: il GABA-A, il GABA-B e il GABA-C. Sul recettore GABA-A è presente un sito di legame specifico per le benzodiazepine. Il lorazepam si lega a questo sito specifico e attiva il recettore, promuovendo così la cascata di segnali inibitori indotta dal GABA.

Dose e modo d'uso Come assumere il Lorazepam? Il lorazepam è disponibile per la somministrazione orale sotto forma di compresse, compresse orodispersibili e gocce orali e per la somministrazione intramuscolare o endovenosa sotto forma di soluzione iniettabile. Quest'ultima formulazione farmaceutica verrà somministrata da un medico o da un infermiere in ambito ospedaliero. La posologia del lorazepam deve essere stabilita dal medico su base individuale per ciascun paziente, sia in funzione della patologia da trattare che in funzione delle condizioni del paziente stesso. In pazienti anziani e in pazienti affetti da patologie epatiche e/o renali potrebbe essere necessaria una riduzione della dose di lorazepam abitualmente somministrata.

Uso in gravidanza e allattamento Il Lorazepam può essere usato durante la gestazione e nelle madri che allattano al seno? Poiché il lorazepam per uso orale può causare danni al feto, il farmaco non deve essere utilizzato in gravidanza, soprattutto durante il primo trimestre di gestazione. Se - per motivi di effettiva necessità - il lorazepam viene somministrato durante l'ultimo periodo di gravidanza o durante il travaglio, possono manifestarsi effetti avversi nel neonato, fra cui ipotermia, ipotonia, depressione respiratoria, sedazione e incapacità di alimentarsi. Per quanto riguarda il lorazepam per uso parenterale, il suo uso può essere fatto in gravidanza solo se il medico lo ritiene strettamente necessario e solo per il più breve tempo possibile e alla più bassa dose possibile. Poiché il lorazepam è escreto nel latte materno, le madri che allattano al seno non devono assumere il farmaco. Nel caso in cui l'assunzione del farmaco non possa essere evitata, sarà necessario sospendere l'allattamento al seno. Per qualsiasi dubbio, rivolgersi al medico o al ginecologo.