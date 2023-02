Longevità: i 7 segreti dei centenari italiani e del mondo

Introduzione

Che cosa hanno in comune Barbagia di Seulo, in Sardegna, la penisola di Nicoyan in Costa Rica, l'isola di Okinawa in Giappone, la città di Loma Linda in California e l'isola di Ikaria in Grecia? Sono tutte "zone blu" o "blue zone", ossia le aree del mondo in cui è più elevata la concentrazione di centenari e la speranza di vita è decisamente superiore rispetto alla media del pianeta.

Le popolazioni che vivono in questi luoghi sono molto studiate in quanto esempio vivente e concreto di longevità e proprio basandosi su queste ricerche gli scienziati stanno cercando di capire quali sono gli "elisir di giovinezza", cioè i fattori che contribuiscono a far vivere più a lungo e bene le persone.