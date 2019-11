La lomustina è un farmaco antitumorale appartenente alla classe degli agenti alchilanti. È un farmaco molto lipofilo ed è quindi in grado di attraversare la barriera ematoencefalica.

Grazie a questa sua caratteristica, l'utilizzo primario della lomustina è quello del trattamento di tumori al cervello.

Avvertenze La lomustina deve essere assunta seguendo accuratamente le indicazioni del medico, sia per quanto riguarda la quantità di farmaco da assumere, sia per quanto riguarda l'intervallo di tempo che deve intercorrere fra una dose e l'altra.

Nel caso ci si dimentichi di assumere una dose, non bisogna assolutamente raddoppiare la dose successiva, ma è necessario informare il medico oncologo che deciderà il da farsi.

Meccanismo d'azione La lomustina è una nitrosourea appartenente alla classe degli agenti alchilanti. Il farmaco è in grado di decomporsi all'interno dell'ambiente acquoso cellulare; questa decomposizione dà origine a composti che possiedono attività citotossica (tossica per le cellule). I composti attivi che si generano dalla decomposizione del farmaco sono in grado d'intercalare gruppi alchilici all'interno del doppio filamento di DNA. Le modifiche così indotte sulla molecola di DNA impediscono alla cellula di replicarsi correttamente e la mandano incontro ad apoptosi (meccanismo di morte cellulare programmata).

Modo d'Uso - Posologia La lomustina è disponibile per la somministrazione orale; si trova sotto forma di capsule che possono avere colori diversi. Le capsule dovrebbero essere assunte con molta acqua, preferibilmente a stomaco vuoto, prima di andare a dormire.

La dose abituale è di 120-130 mg/m2 di superficie corporea. Quando somministrata in associazione ad altri farmaci antitumorali, la dose di lomustina somministrata viene diminuita del 20-50%.

In ogni caso, la posologia deve essere decisa dal medico oncologo in base al tipo di tumore da trattare e in base alle condizioni del paziente.

Gravidanza e Allattamento Poiché il farmaco può causare gravi danni al feto in via di sviluppo, il trattamento con lomustina in gravidanza è sconsigliato.

È bene che entrambi i sessi adottino precauzioni per evitare eventuali gravidanze per tutto il periodo del trattamento e per almeno sei mesi dalla fine dello stesso.

Le donne in trattamento con lomustina non devono allattare al seno.