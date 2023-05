Lombalgia Cronica: quali sono i sintomi, cosa fare e quanto dura

La lombalgia cronica si contrappone alla lombalgia acuta , in cui il dolore compare in modo brusco ed è di durata inferiore alle 6 settimane.

In genere, infatti, quando si parla di lombalgia cronica il riferimento è a una condizione benigna di dolore persistente alla parte bassa della schiena , di cui molto spesso non si conosce la precisa causa scatenante.

Per definizione medica, la lombalgia cronica è il dolore al tratto lombare della schiena, che insorge in modo graduale e dura almeno 12 settimane (3 mesi).

Cause

La schiena, compreso il tratto lombare, include una serie di tessuti innervati (tra cui muscoli, legamenti, articolazioni, dischi intervertebrali ecc.) che, in caso di lesione o stress eccessivo, possono essere fonte di dolore.

Nella maggior parte dei casi, in presenza di dolore cronico alla schiena, è difficile stabilire quale sia la struttura sofferente.

Ecco perché, quindi, la causa della lombalgia cronica è, molto spesso, sconosciuta.

Lombalgia Cronica dovuta a cause identificabili

Esistono condizioni, quali la stenosi spinale, la spondilolistesi o la discopatia degenerativa, che causano dolore finché il paziente non riceve un trattamento adeguato ed efficace.

In queste circostanze, il dolore riconosce una causa ben precisa e può considerarsi cronico (in quanto le condizioni che lo causano sono croniche).

Altre cause identificabili di lombalgia cronica sono l'artrosi della colonna vertebrale e i tumori spinali (che possono colpire vertebre, midollo spinale o meningi).

Lombalgia Cronica dovuta a cause non identificabili

Gli infortuni della schiena comportano un danno tissutale che, generalmente, guarisce in un arco temporale che va da pochi giorni a qualche settimana.

In questo periodo, il soggetto infortunato avverte un dolore acuto, talvolta anche molto intenso, che si risolve di pari passo con la guarigione dei tessuti.

Una volta che il danno è riparato, anche il dolore resta un ricordo.

Purtroppo, tale processo non è sempre così lineare e, al contrario di quanto descritto, possono verificarsi delle complicanze.

Infatti, occasionalmente può capitare che, nonostante la guarigione dei tessuti, insorga un dolore persistente, più tenue del precedente e con altre caratteristiche, che va a sostituirsi al sintomo acuto iniziale.

Il dolore di nuova insorgenza è cronico e non è imputabile a cause ben precise, nemmeno ai tessuti ormai guariti che si erano infortunati.

La maggior parte dei casi di lombalgia cronica ha la suddetta genesi.

È doveroso precisare che, al di là del fastidio provocato, questo dolore è tipo benigno, nel senso che non dipende da una grave condizione di salute (quale per esempio un tumore spinale); non a caso, tutti i casi di lombalgia cronica dovuti a cause non identificabili rientrano sotto la dicitura di lombalgia cronica benigna.

Cosa provoca la Lombalgia Cronica Benigna?

Gli esperti non hanno ancora individuato una causa precisa.

Concordano, tuttavia, sul fatto che abbia un'influenza un declino delle condizioni fisiche dovuto a uno stile di vita sedentario o povero di stimoli motori, a cui si aggiungono molto spesso altri fattori favorenti, come:

Scarsa qualità del sonnonotturno;

Sovrappeso e obesità;

Ansiae stress;

Emozioni rispetto al dolore;

Fumo;

Insoddisfazioni in ambito lavoro o altro;

Influenze culturali;

Paura di eseguire determinati movimenti.

Un concetto che sembra essere molto importante è quello della tolleranza al carico tissutale: quando i tessuti della schiena (muscoli, articolazioni, legamenti, dischi intervertebrali ecc.) subiscono stress o stimoli maggiori rispetto alle loro capacità di tolleranza al carico, entrano in uno stato di sofferenza che può sfocare in dolore.

La lombalgia cronica benigna rimane per molti aspetti un mistero: se si cade e si batte un ginocchio, il rapporto causa (caduta) – effetto (dolore al ginocchio) è facile; per il dolore cronico lombare di tipo benigno, invece, stabilire un rapporto di consequenzialità non è così sbrigativo.

L'incapacità di identificare una causa precisa complica la pianificazione di un trattamento adeguato (non c'è una causa da curare) e rende complessa la guarigione.

È anche sulla base di queste difficoltà che gli esperti hanno abbracciato la teoria secondo cui il dolore cronico dipende anche da fattori come le influenze culturali, il modo di affrontare il dolore, l'ansia ecc.

In passato, si credeva che il dolore lombare cronico fosse sempre da imputarsi a una qualche alterazione anatomica rilevata durante il percorso diagnostico.

Tuttavia, con il tempo, si è visto che questa visione non era corretta: studi hanno dimostrato che nelle persone con una storia di lombalgia cronica continuava a persistere l'alterazione anatomica considerata responsabile, a suo tempo, del dolore.

Lombalgia Cronica Articolare e Discale

È da segnalare un'ulteriore classificazione della lombalgia cronica benigna.

All'interno di tale classificazione, le categorie principali di dolore lombare sono quello di natura articolare e quello di natura discale.

Come suggerisce il nome, la lombalgia cronica di natura articolare è imputabile a una sofferenza delle articolazioni vertebrali, mentre la lombalgia cronica di natura discale a una sofferenza dei dischi intervertebrali.

Questa distinzione tornerà utile quando si parlerà dei sintomi, poiché i due tipi di lombalgia suddetti evocano dolore con movimenti differenti.