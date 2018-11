Lombalgia Acuta: Cos'è? Cause, Sintomi, Diagnosi, Terapia e Prognosi

Lombalgia acuta è l'espressione medica che descrive qualsiasi dolore a carico dell'area lombare della schiena, insorto in modo brusco e improvviso, e la cui durata non supera le 6 settimane.

La lombalgia acuta, quindi, è una condizione dolorosa a comparsa repentina, che riguarda la parte inferiore della schiena (la cosiddetta area lombare) e che può mantenersi fino a poco più di un mese.

La lombalgia acuta è un esempio di mal di schiena e costituisce una condizione molto comune; tantissime persone, infatti, possono raccontare di averne sofferto almeno una volta nella vita.

Lombalgia Acuta e Lombalgia Cronica: le differenze

La lombalgia acuta si contrappone alla lombalgia cronica.

Con l'espressione "lombalgia cronica", i medici intendono qualsiasi dolore a carico dell'area lombare della schiena, comparso in modo graduale e protrattosi per almeno 12 settimane.

Il dolore che caratterizza la lombalgia cronica è meno intenso del dolore avvertito in presenza di lombalgia acuta; tuttavia, come riportato poc'anzi, è decisamente più duraturo nel tempo.

Significato di Lombalgia Acuta

La locuzione "lombalgia acuta" richiama tutte le caratteristiche principali della condizione a cui fa riferimento; in medicina, infatti, "lombo" è la parola che vuole indicare la zona lombare della schiena, "algia" è il termine usato per indicare qualsiasi stato doloroso e, infine, "acuta" è l'aggettivo impiegato per descrivere le condizioni a insorgenza brusca e improvvisa.