Lombalgia Acuta: cause, sintomi e rimedi

Cos'è la Lombalgia Acuta? Lombalgia acuta è l'espressione medica che descrive qualsiasi dolore a carico dell'area lombare della schiena, insorto in modo brusco e improvviso, e la cui durata non supera le 6 settimane. La lombalgia acuta, quindi, è una condizione dolorosa a comparsa repentina, che riguarda la parte inferiore della schiena (la cosiddetta area lombare) e che può mantenersi fino a poco più di un mese. La lombalgia acuta è un esempio di mal di schiena e costituisce una condizione molto comune; tantissime persone, infatti, possono raccontare di averne sofferto almeno una volta nella vita. Lombalgia Acuta e Lombalgia Cronica: le differenze La lombalgia acuta si contrappone alla lombalgia cronica. Con l'espressione "lombalgia cronica", i medici intendono qualsiasi dolore a carico dell'area lombare della schiena, comparso in modo graduale e protrattosi per almeno 12 settimane. Il dolore che caratterizza la lombalgia cronica è meno intenso del dolore avvertito in presenza di lombalgia acuta; tuttavia, come riportato poc'anzi, è decisamente più duraturo nel tempo. Significato di Lombalgia Acuta La locuzione "lombalgia acuta" richiama tutte le caratteristiche principali della condizione a cui fa riferimento; in medicina, infatti, "lombo" è la parola che vuole indicare la zona lombare della schiena, "algia" è il termine usato per indicare qualsiasi stato doloroso e, infine, "acuta" è l'aggettivo impiegato per descrivere le condizioni a insorgenza brusca e improvvisa.

Sintomi e Complicazioni Dove fa male la Lombalgia? Innanzitutto, è bene localizzare la lombalgia acuta: a evocare dolore è la bassa schiena, poco più in alto del sedere. A seconda della causa, la lombalgia acuta può essere bilaterale (cioè il dolore colpisce a destra e a sinistra) o monolaterale (il dolore si presenta su un solo lato della bassa schiena). Molto spesso, il dolore che caratterizza la lombalgia acuta si associa ad altri sintomi, tra cui: Rigidità a livello lombare;

a livello lombare; Formicolio o bruciore a livello lombare;

a livello lombare; Difficoltà di movimento, seppur minimo, a causa dell'acutizzarsi del dolore. Inoltre, a seconda della causa scatenante, il paziente può avvertire anche: Dolore, formicolio e/o senso di debolezza a una coscia, a una gamba e/o a un piede;

Zoppia;

Perdita di controllo dello sfintere anale o vescicale;

Febbre;

Perdita di peso senza motivo. Caratteristiche del Dolore Lombare Acuto Il dolore correlato alla lombalgia acuta può essere trafiggente, bruciante oppure sordo; inoltre, può essere continuo oppure alternare fasi di grande intensità a fasi di apparente remissione. Complicanze Le eventuali complicazioni che possono derivare da una lombalgia acuta dipendono dalle cause scatenanti la condizione dolorosa. Nei casi più comuni di lombalgia acuta (quindi quando la causa del dolore è un infortunio muscolare o dei tendini), le possibili complicanze consistono in: un'incapacità importante di effettuare movimenti con la schiena, tale per cui risultano impossibili anche le attività più semplici, e in uno stato di malumore/umore basso, conseguente all'incapacità appena descritta. Quando rivolgersi al medico? In presenza di lombalgia acuta, è bene contattare un medico se: Il dolore è molto forte e debilitante;

Il dolore non diminuisce nonostante il riposo (potrebbe essere indicativo di una condizione più grave di un infortunio muscolare o dei legamenti);

Il paziente presenta febbre (potrebbe essere il segnale di un'infezione in corso);

Il paziente presenta zoppia e/o perdita di controllo della sfintere anale o vescicale (potrebbe essere indice di una causa neurologica, come per esempio la sciatalgia);

Il paziente è soggetto a una perdita di peso senza motivo (potrebbe essere indice della presenza di una neoplasia).

Diagnosi Come riconoscere la Lombalgia Acuta? Nella maggior parte dei casi, anamnesi ed esame obiettivo bastano a stilare la diagnosi di lombalgia acuta. Quando sono insufficienti a stabilire il quadro clinico, ecco che il medico deve affidarsi anche alla diagnostica per immagini; in questi frangenti, test strumentali potenzialmente utili sono: Raggi X;

Risonanza magnetica nucleare alla colonna;

TAC;

Mielografia. Esame Obiettivo e Anamnesi Per chi lamenta una forma di lombalgia acuta, l'esame obiettivo consiste in un controllo accurato della schiena, durante il quale il medico chiede al paziente di indicargli la sede precisa del dolore e di descrivere i movimenti che accentuano tale sensazione; l'anamnesi, invece, prevede una serie di domande volte a chiarire il possibile evento che ha scatenato la condizione dolorosa, lo stato di salute generale del paziente e la storia medica passata di quest'ultimo. Test strumentali: cosa permettono di individuare? La diagnostica per immagini è utile alla diagnosi di lombalgia acuta dovuta a condizioni come tumori vertebrali, scoliosi, ernia discale, spondilite, discite, spondilodiscite, stenosi spinale, artrosi ecc. Il preciso test strumentale adottato dipende dalla patologia sospettata.

Terapia Cosa fare in caso di Lombalgia Acuta? La terapia della lombalgia acuta varia in relazione alle cause scatenanti la condizione dolorosa.

La presenza di lombalgia acuta, pertanto, necessita di un trattamento causale, ossia mirato a contrastare il fattore causale (questo spiega perché, in corso di diagnosi, è importante risalire ai motivi della dolenzia). Terapia nei casi più comuni Shutterstock Considerato che nella maggior parte dei casi la lombalgia acuta è dovuta a un infortunio muscolare o dei legamenti, vale la pena dedicare un approfondimento al trattamento previsto in tali frangenti; la terapia in questione prevede: Riposo da qualsiasi attività che possa accentuare il dolore. Il riposo serve ai muscoli/legamenti per recuperare dall'infortunio che li ha colpiti;

da qualsiasi attività che possa accentuare il dolore. Il riposo serve ai muscoli/legamenti per recuperare dall'infortunio che li ha colpiti; Applicazione di ghiaccio sull'area maggiormente dolente, ripetuta dalle 4 alle 5 volte al giorno, per un arco di tempo compreso tra i 15 e i 20 minuti per impacco;

sull'area maggiormente dolente, ripetuta dalle 4 alle 5 volte al giorno, per un arco di tempo compreso tra i 15 e i 20 minuti per impacco; Assunzione di antinfiammatori , quali FANS (es: ibuprofene) o paracetamolo;

, quali FANS (es: ibuprofene) o paracetamolo; Adozione di posture corrette, quando si è in posizione seduta o a letto. Ciò garantisce un recupero più rapido dall'infortunio. Sulla postura occorre precisare alcuni aspetti: Innanzitutto, non esistono evidenze scientifiche a supporto della tesi secondo cui una postura sbagliata sia causa diretta di dolore lombare; lo dimostra il fatto che ci sono persone con una cattiva postura (es: iperlordosi) che non hanno mai sofferto di mal di schiena e persone con una buona postura che soffrono di lombalgia periodicamente. Il secondo aspetto da segnalare è la nuova concezione della schiena, un reparto anatomico che trae beneficio quando riceve tanti stimoli diversi (come quando si interrompe periodicamente la posizione seduta con una camminata), mentre risente di un unico stimolo prolungato (es: stare seduti a lungo per molte ore davanti al PC senza fare pause).

Si potrebbe riassumere questo concetto dicendo che alla schiena fa bene fare u po' di tutto, mentre fa male la pochezza di stimoli (non importa se posturalmente corretti). Lo sapevi che… A letto, le posizioni ideali per la schiena sono: A pancia in su, con un cuscino sotto le ginocchia;

Su un fianco, con le ginocchia piegate verso il petto e il mento rivolto verso il basso. Cosa fare se il Dolore Lombare persiste? Se il dolore persiste nonostante il riposo e i rimedi sopra indicati, il medico potrebbe consigliare: Terapie, quali laserterapia , ultrasuoni o tecarterapia ;

, o ; Un ciclo di sedute di fisioterapia, che comprenda manipolazioni, esercizi di stretching e rinforzo muscolare. Cosa fare dopo una Lombalgia Acuta? Dopo il recupero da una lombalgia acuta dovuta a un infortunio muscolare o legamentoso, il ritorno all'attività fisica, anche quella più banale (come per esempio alzare oggetti poco pesanti da terra), deve essere graduale e avvenire in maniera estremamente cauta.

Il rischio che corre chi non segue l'indicazione a una ripresa graduale è infortunarsi nuovamente, prolungando ulteriormente i tempi di guarigione. Vale la pena ricordare il concetto di tolleranza al carico: superata questa soglia, la schiena va in difficoltà e compare il dolore.

Con il riposo, la tolleranza della schiena si riduce; di conseguenza, il paziente deve assecondare il proprio fisico, azzerando sostanzialmente le richieste e partendo da zero. Terapia nei casi meno comuni Quando la causa della lombalgia acuta è una condizione diversa da un infortunio muscolare o dei legamenti, tra i possibili approcci terapeutici figurano la chirurgia, la terapia antibiotica, la ginnastica posturale e uno specifico programma di cure fisioterapiche.

Prevenzione Cosa fare per prevenire la Lombalgia Acuta? Per prevenire le forme più comuni di lombalgia acuta, i medici consigliano di: Utilizzare adeguatamente il proprio corpo , durante il sollevamento di pesi, ed evitare eccessive torsioni della schiena. On-line esistono numerose guide che insegnano come sollevare un peso senza gravare sulla colonna vertebrale.

, durante il sollevamento di pesi, ed evitare eccessive torsioni della schiena. On-line esistono numerose guide che insegnano come sollevare un peso senza gravare sulla colonna vertebrale. Mantenere una postura corretta , specialmente in posizione seduta, in maniera tale da non alterare la normale anatomia della colonna vertebrale.

, specialmente in posizione seduta, in maniera tale da non alterare la normale anatomia della colonna vertebrale. Fare esercizio fisico regolarmente, perché l'inattività è un importante e accertato fattore predisponente gli infortuni muscolari e articolari.