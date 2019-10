Generalità Il lobo temporale è una delle quattro grandi aree pari e simmetriche in cui è idealmente suddivisibile la corteccia cerebrale del cervello umano. Shutterstock Protetto dall'osso temporale (il quale costituisce la porzione latero-inferiore della volta cranica), il lobo temporale occupa, su ciascun emisfero cerebrale, una posizione tale da coincidere con la zona di testa compresa tra la tempia, l'orecchio e la porzione immediatamente successiva all'orecchio.

Comprensivo di ippocampo, amigdala e area di Wernicke, il lobo temporale gioca un ruolo chiave nella comprensione del linguaggio parlato e scritto, nella memoria verbale, nei processi di percezione, riconoscimento e interpretazione dei suoni, nell'interpretazione degli stimoli visivi, nel riconoscimento visivo degli oggetti, in certi tipi di reazioni emotive, e nella memoria a lungo termine. Breve ripasso anatomico dell'encefalo L'encefalo è, assieme al midollo spinale, uno dei due componenti fondamentali del sistema nervoso centrale.

Pesante circa 1,4 chilogrammi e contenente 100 bilioni di neuroni (nell'essere umano adulto), l'encefalo è una struttura molto complessa, suddivisibile in 4 grandi regioni, che sono: il cervello propriamente detto (o telencefalo o, semplicemente, cervello), il cervelletto, il diencefalo e il tronco encefalico. CERVELLO PROPRIAMENTE DETTO Il cervello è la regione più voluminosa e importante dell'encefalo.

La sua conformazione anatomica generale prevede la presenza di: Shutterstock Sezione Orizzontale del Cervello Umano Due grandi emisferi speculari (l' emisfero cerebrale destro e l' emisfero cerebrale sinistro ), separati da un solco (il cosiddetto solco interemisferico ), e

e l' ), separati da un solco (il cosiddetto ), e Un corpo calloso, situato alla base dei due sopraccitati emisferi cerebrali. In superficie, il cervello presenta la cosiddetta sostanza grigia, la quale va a comporre uno strato laminare chiamato corteccia cerebrale; negli strati più profondi (quindi sotto la superficie), invece, presenta la cosiddetta sostanza bianca.

Cos'è il Lobo Temporale? Il lobo temporale è una delle quattro grandi aree (chiamate lobi), in cui è idealmente suddivisa la corteccia cerebrale di ciascun emisfero del cervello umano; per la precisione, dei quattro lobi del cervello che formano ogni emisfero cerebrale, il lobo temporale è quello con sede latero-inferiore.

Il lobo temporale è definibile come "zona pari" del telencefalo, dove con "pari" s'intende che è presente sia sull'emisfero cerebrale destro (lobo temporale destro) sia sull'emisfero cerebrale sinistro (lobo temporale sinistro). Quali sono gli altri lobi del cervello? Oltre al lobo temporale, a costituire il quadro dei lobi cerebrali sono il lobo frontale, il lobo parietale e il lobo occipitale.

Della corteccia cerebrale, il primo costituisce l'area anteriore, il secondo l'area latero-superiore e il terzo l'area posteriore.

Anatomia Rappresentando il 22% circa del volume corticale totale, il lobo temporale detiene il primato di secondo più grande lobo di ciascun emisfero cerebrale, dopo il lobo frontale.

Situato lateralmente sia sull'emisfero cerebrale destro che sull'emisfero cerebrale sinistro, il lobo temporale è identificabile, in una testa umana, nella fascia compresa tra la tempia (da cui deriva l'appellativo "temporale"), l'orecchio e la parte immediatamente successiva all'orecchio.

Nell'anatomia del cranio, il lobo temporale è l'area di cervello che riceve protezione dal cosiddetto osso temporale, ossia l'elemento osseo latero-inferiore della volta cranica che forma il meato uditivo esterno e ospita sul lato interno le strutture medie e interne dell'orecchio. Lo sapevi che… Il lobo temporale è un'area pari simmetrica, dove per simmetrica s'intende che occupa la medesima posizione sui due emisferi cerebrali. Localizzazione nell'emisfero cerebrale Incluso nella cosiddetta fossa cranica media, il lobo temporale risiede: Posteriormente al lobo frontale,

Inferiormente al lobo parietale e

Anteriormente al lobo occipitale. Se a dividerlo dal lobo occipitale non c'è nulla di particolarmente evidente (quindi il passaggio da un lobo all'altro è sfumato), a separarlo dal lobo frontale e dal lobo parietale c'è una scanalatura cerebrale marcata e profonda, chiamata scissura laterale di Silvio (o fessura laterale o fissura silviana). Segnalare il confine imposto dalla scissura laterale di Silvio è importante, perché le più tradizionali descrizioni anatomiche parlano del lobo temporale come dell'area cerebrale situata inferiormente alla fissura silviana. Circonvoluzioni del Lobo Temporale In neurologia, il termine "circonvoluzione" indica ogni sezione di corteccia cerebrale simile a una cresta, compresa fra due di quelle tipiche depressioni di profondità variabile, visibili sugli emisferi del cervello e denominate solchi. Shutterstock Nel lobo temporale, le circonvoluzioni sono in tutto 5 e prendono il nome di: circonvoluzione temporale superiore, circonvoluzione temporale media, circonvoluzione temporale inferiore, circonvoluzione fusiforme, la circonvoluzione temporale trasversa e circonvoluzione paraippocampale. Zone importanti del Lobo Temporale L'area di estensione del lobo temporale comprende 3 regioni nervose molto importanti, che sono: il lobo temporale mediale, l'area di Wernicke e la corteccia uditiva primaria e secondaria. Lobo Temporale Mediale Il lobo temporale mediale è la porzione più interna della parte di corteccia cerebrale che costituisce il lobo temporale.

Facente parte del cosiddetto sistema limbico (un insieme di elementi cerebrali con un ruolo chiave nelle reazioni emotive, nella memoria a breve termine, nel comportamento ecc.), il lobo temporale mediale è sede di alcune strutture del cervello molto importanti e, per certi versi, ancora oggetto di studi neurologici, come l'amigdala, l'ippocampo, la corteccia entorinale e la già citata circonvoluzione paraippocampale. Area di Wernicke Funzionalmente correlata alla capacità dell'essere umano di comprendere il linguaggio parlato e scritto, l'area di Wernicke prende posto nella porzione posteriore della circonvoluzione temporale superiore. Corteccia Uditiva Primaria e Secondaria La corteccia uditiva primaria e la corteccia uditiva secondaria si estendono in parte sulla circonvoluzione temporale superiore, in parte sulla circonvoluzione temporale trasversa e in parte entro il solco laterale.

Come suggerisce il nome, la corteccia uditiva primaria e quella secondaria sono implicate nel processo di percezione dei suoni. Irrorazione sanguigna del Lobo Temporale L'afflusso di sangue ossigenato al lobo temporale, processo fondamentale per mantenere in vita quest'ultimo, dipende da due diramazioni dell'arteria carotide interna – le cosiddette arteria corioidea anteriore e arteria cerebrale media – e dall'arteria vertebrobasilare. Drenaggio venoso del Lobo Temporale Il drenaggio venoso del lobo temporale – ossia quel sistema di vasi venosi che raccoglie il sangue transitato per i tessuti del lobo temporale e ormai privo di ossigeno – spetta alla vena cerebrale media superficiale, per quanto concerne le porzioni più superficiali dell'area cerebrale in questione, e alla vena corioidea posteriore, per quanto riguarda la sezione nota come lobo temporale mediale. La vena cerebrale media superficiale sfocia nella vena di Labbè, la quale confluisce a sua volta nel seno trasverso. La vena corioidea posteriore, invece, si unisce alla vena cerebrale interna, la quale, divenendo la cosiddetta grande vena cerebrale (o vena di Galeno), sfocia nel seno retto.

Funzione Il lobo temporale partecipa a funzioni molto importanti, quali: La percezione dei suoni , il loro riconoscimento e la loro interpretazione .

Tutte queste funzioni correlate ai suoni spettano specificatamente alla corteccia uditiva primaria e alla corteccia uditiva secondaria, le quali comunicano con la coclea (una delle componenti fondamentali dell'orecchio interno).

Nella vita di tutti i giorni : sono funzioni che consentono all'essere umano di percepire e dare un significato ai suoni, e riconoscere un suono già sentito in passato.

Tali capacità del lobo temporale dipendono, nello specifico, dalla circonvoluzione fusiforme e la circonvoluzione paraippocampale.

Nella vita di tutti i giorni : sono capacità che permettono all'essere umano di riconoscere i volti, il linguaggio del corpo, gli oggetti di uso quotidiano ecc. Shutterstock La comprensione del linguaggio parlato e del linguaggio scritto , e la denominazione e la memoria verbali .

Come già anticipato, queste funzioni spettano all'area di Wernicke.

Nella vita di tutti i giorni : tali funzioni consentono all'essere umano di nominare gli oggetti, capire a quale oggetto o persona si riferisce il tal nome, ricordare gli scambi verbali e capire il linguaggio utilizzato dagli altri.

Queste funzioni del lobo temporale vedono per protagoniste le strutture del lobo temporale mediale (sistema limbico), in primis l'ippocampo e in secondo luogo l'amigdala.

Nella vita di tutti i giorni : tali funzioni permettono all'essere umano di conservare i ricordi. Il Lobo Temporale non è un organo autonomo Esattamente come tutti gli altri lobi cerebrali, il lobo temporale è una struttura nervosa il cui funzionamento è strettamente dipendente dall'interazione con le altre componenti encefaliche (compresi gli altri lobi del cervello); ciò significa che non è un organo autonomo, ma una delle varie componenti di quella complessa "macchina" chiamata encefalo. Lo sapevi che… Il corretto funzionamento di un'area del cervello dipende anche dal corretto funzionamento delle altre regioni cerebrali con cui la suddetta area è in rapporto.

Quindi, è possibile che il lobo temporali funzioni male per colpa di un cattivo funzionamento di un'area cerebrale a lui collegata.