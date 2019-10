In superficie, il cervello presenta la cosiddetta sostanza grigia , la quale va a comporre uno strato laminare chiamato corteccia cerebrale ; negli strati più profondi (quindi sotto la superficie), invece, presenta la cosiddetta sostanza bianca .

L' encefalo è, assieme al midollo spinale , uno dei due componenti fondamentali del sistema nervoso centrale . Pesante circa 1,4 chilogrammi e contenente 100 bilioni di neuroni (nell'essere umano adulto), l'encefalo è una struttura molto complessa, suddivisibile in 4 grandi regioni, che sono: il cervello propriamente detto (o telencefalo o , semplicemente, cervello ), il cervelletto , il diencefalo e il tronco encefalico .

Protetti dalle ossa omonime del neurocranio e caratterizzati da circonvoluzioni e solchi, i lobi del cervello presentano, ciascuno, uno specifico set di funzioni; per esempio, il lobo occipitale presiede all'interpretazione degli stimoli visivi, il lobo parietale all'elaborazione delle informazioni sensitive provenienti dalla cute , al senso della posizione ecc., il lobo frontale alla capacità di produrre il linguaggio parlato e scritto, al controllo dei movimenti volontari ecc., e, per finire, il lobo temporale, alla capacità di comprendere il linguaggio scritto e parlato, alla percezione e interpretazione dei suoni ecc.

I lobi del cervello sono le 4 grandi sezioni che suddividono la corteccia cerebrale di ogni emisfero del cervello e che sono anche note come lobo frontale , lobo parietale , lobo temporale e lobo occipitale.

I lobi del cervello , o lobi cerebrali , sono le 4 grandi sezioni, in cui è idealmente suddivisa la corteccia cerebrale di ciascun emisfero del cervello umano e che gli anatomisti hanno indicato con gli appellativi di lobo frontale , lobo parietale , lobo temporale e lobo occipitale . Lo scopo di questo articolo è descrivere i singoli lobi del cervello, sia sotto l'aspetto anatomico sia sotto l'aspetto funzionale.

Anatomia

I lobi del cervello risiedono all'interno del neurocranio (o scatola cranica), ossia l'insieme di ossa del cranio deputato a proteggere l'intero encefalo.

I lobi del cervello presentano un'architettura comune; ognuno di loro, infatti, possiede una serie di creste – il cui nome specifico è circonvoluzioni – separate da scanalature più o meno profonde – il cui appellativo più appropriato è solchi.

Lobo frontale

Il lobo frontale è il lobo del cervello rappresentante, in ogni emisfero cerebrale, la porzione anteriore della corteccia cerebrale; il lobo frontale è, quindi, l'area corticale del cervello che si colloca anteriormente alle restanti 3 aree corticali.

Protetto principalmente dall'osso frontale (osso cranico che forma la fronte) e solo per una piccola parte dall'osso parietale (osso cranico che costituisce la regione superiore della volta cranica), il lobo frontale è, per estensione, il più grande dei lobi del cervello; è infatti di sua appartenenza il 41% di tutta la corteccia cerebrale.

Incluso all'interno della cosiddetta fossa cranica anteriore, il lobo frontale confina con:

Il lobo parietale, posteriormente;

Il lobo temporale, postero-lateralmente;

La cavità orbitaria omolaterale e il cosiddetto pavimento della fossa cranica anteriore, inferiormente;

L'osso frontale, anteriormente;

L'osso frontale e parte dell'osso parietale, superiormente.

A delimitare la sua estensione rispetto ai lobi del cervello limitrofi (lobo parietale e lobo temporale) sono due profonde scanalature della corteccia cerebrale: il cosiddetto solco centrale (o solco di Rolando), per quanto concerne il confine con il lobo parietale, e la cosiddetta scissura laterale di Silvio (o fissura silviana), per quanto riguarda il confine con il lobo temporale.

Sul lobo frontale localizzano diverse importanti aree funzionali del cervello; tra queste, figurano: la corteccia motoria primaria (sulla circonvoluzione precentrale), la corteccia premotoria (sulle circonvoluzioni precentrale, frontale superiore e frontale media), l'area motoria supplementare (sulle medesime circonvoluzioni della corteccia premotoria), l'area di Broca (sulla circonvoluzione frontale inferiore) e la corteccia prefrontale (sulle circonvoluzioni rimanenti). Sul lobo frontale, inoltre, c'è una ricchissima quantità di neuroni sensibili alla dopamina (N.B: tra i lobi del cervello, il lobo frontale è quello con il maggiore quantitativo di tali neuroni).

Lobo parietale

Il lobo parietale è il lobo del cervello costituente, in ogni emisfero, la porzione di corteccia cerebrale compresa tra il lobo frontale, anteriormente, il lobo occipitale, posteriormente, e il lobo temporale, inferiormente.

Protetto dall'osso parietale, il lobo parietale rappresenta il 19% di tutta la corteccia cerebrale, il che lo colloca al terzo posto nella speciale classifica relativa all'estensione dei lobi del cervello.

Il lobo parietale presenta confini ben definiti: a separarlo dal lobo frontale, c'è il già citato solco di Rolando; a dividerlo dal lobo temporale, c'è la già citata scissura laterale di Silvio; infine, a distinguerlo dal lobo occipitale, c'è la scanalatura nota come solco parieto-occipitale.

Sul lobo parietale risiedono due importanti aree funzionali del cervello, che sono:

La corteccia somatosensoriale primaria (o area somestesica primaria ). Per la precisione, quest'area funzionale del cervello localizza nella circonvoluzione post-centrale del lobo parietale, ossia la circonvoluzione compresa tra il solco di Rolando e il solco post-centrale;

(o ). Per la precisione, quest'area funzionale del cervello localizza nella circonvoluzione post-centrale del lobo parietale, ossia la circonvoluzione compresa tra il solco di Rolando e il solco post-centrale; La corteccia corticale posteriore. Più nei dettagli, tale area funzionale del cervello ha sede nelle circonvoluzioni dei lobuli parietale superiore e parietale inferiore, circonvoluzioni che si estendono a partire dal solco post-centrale, in direzione del lobo occipitale.

Lobo temporale

Il lobo temporale è il lobo del cervello rappresentante, in ogni emisfero cerebrale, la porzione latero-inferiore della corteccia cerebrale.

Difeso dall'osso temporale (osso che comprende la tempia, l'orecchio e la regione immediatamente posteriore all'orecchio), il lobo temporale ricopre un'area di corteccia cerebrale pari al 22% del totale, risultando il secondo lobo cerebrale più esteso dopo il lobo frontale.

Incluso all'interno della cosiddetta fossa cranica media, il lobo temporale confina con:

Il lobo parietale, superiormente;

Il lobo frontale, supero-anteriormente;

Il lobo occipitale, posteriormente;

L'osso temporale, lateralmente;

Il pavimento della fossa cranica media, inferiormente.

La separazione tra il lobo temporale e i lobi del cervello parietale e frontale è netta, in quanto segnata dalla presenza della più volte citata scissura laterale di Silvio; la separazione tra il lobo temporale e il lobo occipitale, invece, è molto sfumata, in quanto manca di una scanalatura profonda e ben definita dal punto di vista anatomico (c'è una linea immaginaria, denominata linea parieto-temporale laterale).

Sul lobo temporale prendono posto le aree funzionali del cervello note come area di Wernicke, ippocampo e amigdala.

Lobo occipitale

Il lobo occipitale è il lobo del cervello rappresenta, in ogni emisfero cerebrale, la porzione posteriore della corteccia cerebrale; in altri termini, quindi, è l'area corticale del cervello che si sviluppa posteriormente alle altre 3 aree corticali.

Protetto dall'osso occipitale (osso cranico della regione anatomica chiamata occipite), il lobo occipitale ricopre un'area di corteccia cerebrale pari al 18% del totale e ciò lo colloca all'ultimo posto nella classifica relativa ai lobi del cervello più estesi.

Facente parte delle strutture incluse nella cosiddetta fossa cranica posteriore, il lobo occipitale confina con:

L'osso parietale, anteriormente;

L'osso temporale, antero-lateralmente;

Il tentorio del cervelletto , inferiormente;

, inferiormente; L'osso occipitale, posteriormente.

A delimitare l'area di estensione del lobo occipitale sono il già citato solco parieto-occipitale, per quanto concerne il confine con il lobo parietale, e la già nominata linea parieto-temporale laterale, per quanto riguarda il confine con il lobo temporale.

Sul lobo occipitale prendono posto due importanti aree funzionali del cervello: la corteccia visiva primaria (o corteccia calcarina) e la corteccia visiva secondaria.

Curiosità: cos'è il tentorio del cervelletto? Il tentorio del cervelletto è il lembo di dura madre (una delle tre meningi) che ha il compito di separare, fisicamente, il cervelletto dai due lobi occipitali; in un certo senso è la struttura anatomica che divide il cervelletto dal cervello propriamente detto.

I Lobi del Cervello coinvolti nel sistema limbico

I lobi del cervello frontale, temporale e parietale concorrono, con porzioni più intime (e vicine al sottostante corpo calloso), alla formazione del cosiddetto sistema limbico.

In neurologia, il termine "sistema limbico" indica un complesso di strutture cerebrali, che ha un ruolo chiave nelle reazioni emotive, nei processi di memoria a breve termine, nel comportamento e nell'olfatto.