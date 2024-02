Liposuzione: tecniche, rischi e complicazioni

La liposuzione è una tecnica chirurgica che rimuove i depositi di grasso sottocutaneo in eccesso , per rimodellare i contorni della silhouette e migliorare l'estetica del corpo. La liposuzione viene effettuata sulle aree corporee più soggette all'accumulo dei cuscinetti adiposi , come glutei , addome , fianchi, cosce e ginocchia . L'intervento non dev'essere considerato un metodo semplice e veloce per perdere peso , ma un vero e proprio intervento chirurgico , utile per eliminare le adiposità localizzate resistenti all'azione lipolitica di dieta, esercizio fisico ed eventuali interventi cosmetici e di medicina estetica (es. mesoterapia ).

Tecniche di liposuzione

Liposuzione secca

Nella liposuzione secca (tradizionale) il chirurgo realizza delle incisioni di alcuni mm, attraverso le quali viene inserita la cannula di aspirazione, poi manipolata rapidamente avanti e indietro. Questa vibrazione, esercitata manualmente, permette al chirurgo di separare e rimuovere alcuni chilogrammi di grasso in eccesso e rimodellare i profili del corpo con precisione, in particolare su aree più piccole, come le braccia, le ginocchia o le caviglie.

Nel tempo, questa procedura di base è stata progressivamente perfezionata.

Liposuzione tumescente

Sviluppata da chirurghi plastici nel 1980, continua ad essere la tecnica di liposuzione principalmente utilizzata. La tecnica tumescente è considerata più sicura rispetto ad altre procedure, poiché minimizza la perdita di sangue. In genere, viene eseguita in anestesia locale e comporta l'infiltrazione del tessuto adiposo con grandi volumi di una soluzione sterile contenente anestetico (fino a tre volte il volume di grasso da rimuovere).

La miscela anestetica (chiamata anche soluzione Klein) contiene:

Lidocaina, un anestetico locale per alleviare il dolore;

Epinefrina, un farmaco che provoca la costrizione dei vasi sanguigni. Questa temporanea vasocostrizione riduce l'eventuale perdita di sangue;

Soluzione salina, per consentire la più agevole rimozione di grasso.

La soluzione di Klein ha lo scopo di rendere il tessuto adiposo tumescente (cioè fa gonfiare il grasso), rendendo l'aspirazione con cannula più facile e controllata. Anche se tende a richiedere più tempo rispetto ad altre tecniche - da 30 minuti (mento e ginocchio) a 4-5 ore (per la maggior parte delle aree interessate) - la liposuzione con tecnica tumescente ha il vantaggio di ridurre il rischio di emorragie durante l'intervento ed il gonfiore, i lividi e il dolore post-operatori.

Vantaggi della liposuzione tumescente

La liposuzione tumescente presenta una serie di vantaggi rispetto alla liposuzione tradizionale secca:

Liposuzione tumescente Liposuzione tradizionale Il paziente rimane vigile per tutta la procedura (grazie all'anestesia locale) e può muoversi come richiesto dal chirurgo, facilitando il raggiungimento di determinate aree. L'effetto dell'anestetico locale può durare fino a 24 ore. L'indolenzimento o il dolore dopo la procedura sono, in genere, minimi. Il paziente viene posto in uno stato di incoscienza temporaneo (temporaneo anestesia generale), con gli eventuali rischi connessi. Dopo l'intervento chirurgico, quando l'anestesia svanisce, il paziente può avvertire un dolore o un disagio significativi che possono richiedere l'assunzione di analgesici. La perdita di sangue viene minimizzata dalla vasocostrizione dei vasi sanguigni, indotta dall'epinefrina somministrata in soluzione con un anestetico locale (soluzione Klein). Potenziale grave perdita di sangue. I lividi sono minimi e possono durare dai 7 ai 14 giorni. L'ecchimosi è solitamente significativa e può durare fino a 3-6 settimane. Le medicazioni o gli indumenti di sostegno sono indicati per circa 1-3 settimane. Le medicazioni e gli indumenti di sostegno sono indicati per circa 4-6 settimane. Dopo la procedura, i pazienti possono tornare al lavoro entro 1-2 giorni. La convalescenza necessita indicativamente una o due settimane. Questa tecnica gonfia il tessuto adiposo, evidenziando i difetti su cui agire: in questo modo, il chirurgo può rimuovere con precisione ciò che è necessario e ridurre il rischio di irregolarità post-operatorie. Può produrre evidenti fossette a livello cutaneo e richiedere un'ulteriore operazione per correggere le irregolarità.

Il principale svantaggio della liposuzione tumescente è che richiede più tempo, per rimuovere un dato volume di grassi, rispetto al metodo tradizionale.

Liposuzione super-umida

Questa tecnica è simile alla liposuzione tumescente, con l'eccezione che utilizza meno fluido anestetico: il chirurgo inietta un volume di soluzione pari alla quantità di grasso da rimuovere. Anche se una piccola quantità di lidocaina viene talvolta aggiunta al liquido, questa tecnica richiede spesso l'anestesia generale o epidurale. La procedura richiede da una a due ore di esecuzione.

Liposuzione assistita ad ultrasuoni (UAL)

La tecnica UAL utilizza una cannula di aspirazione particolare, che vibra molto rapidamente ed emette ultrasuoni. Talvolta, questa procedura è usata in combinazione con la liposuzione tumescente.

Durante la liposuzione assistita ad ultrasuoni, il chirurgo utilizza un particolare dispositivo sopra o sotto la pelle, che emette energia ad ultrasuoni e rompe le pareti delle cellule adipose, formando un'emulsione. Il grasso così liquefatto viene quindi rimosso. La liposuzione assistita ad ultrasuoni richiede più tempo rispetto ad altri metodi, ma è più precisa e tende ad essere più efficace nel rimuovere il grasso da zone fibrose del corpo (come il seno maschile). Lo svantaggio è che genera molto calore e, se la cannula ad ultrasuoni non viene rimossa abbastanza rapidamente, può causare ustioni. Anche la liposuzione laser assistita (LAL, Laser Assisted Liposuction) si basa su principi simili alla UAL.

Liposuzione power-assistita (PAL)