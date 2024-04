Lipedema: sintomi, come riconoscerlo e come si cura

Un medico potrebbe diagnosticare il lipedema anche solo sulla base dei dati raccolti durante l'anamnesi e l'esame obiettivo. Come detto in precedenza, infatti, l'accumulo di grasso sottocutaneo del lipoedema presenta delle peculiarità che lo distinguono dall'obesità:

Il lipedema può associarsi ad altre condizioni (linfedema) oppure potrebbe non essere così evidente o distinguibile da altri disturbi simile. Ecco, allora, che il medico ha bisogno di approfondire l'indagine diagnostica ricorrendo a:

L'utilizzo di queste tecniche dipende da quanto emerso durante la diagnosi clinica (esame obiettivo e anamnesi): ci sono pazienti che necessitano di più esami, mentre per altri è sufficiente un solo approfondimento.

Interpretare con precisione lo stato di salute della persona, comprese le condizioni associate al lipedema, è fondamentale per pianificare una terapia adeguata.

Importante!

Al momento, non esiste ancora un test di laboratorio o strumentale in grado di diagnosticare specificatamente il lipedema.

L'approccio diagnostico più corretto, quindi, è quello noto come diagnosi differenziale, attraverso il quale si procede per esclusione.